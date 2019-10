FC Bayern München: Karl-Heinz Rummenigge hält Ziehen der Kaufoption bei Ivan Perisic für möglich

Während der FCB-Boss Ivan Perisic lobt, gibt es auch für Franck Ribery jede Menge anerkennende Worte.

Bayern Münchens Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge ist zufrieden mit den Leistungen von Neuzugang Ivan Perisic. Der FCB-Boss erklärte am Rande einer Veranstaltung der renommierten Gazzetta dello Sport im italienischen Trento, dass ein fester Transfer der Leihgabe von möglich sei. "Ich schließe die Verpflichtung von Perisic nicht aus. Sein Saisonstart war gut", so Rummenigge.

Im Dress der Roten ist Perisic aktuell alle 76 Minuten seiner noch begrenzten Einsatzzeit an einem Treffer direkt beteiligt. Eine schnelle Entscheidung über die Zukunft des 30-Jährigen, den der FCB im kommenden Sommer für rund 20 Millionen Euro fest verpflichten könnte, ist gemäß Rummenigge aber nicht zu erwarten: "Wir haben mit Inter die Vereinbarung, dass wir darüber erst später sprechen. Wir werden es auch mit dem Spieler erörtern."

FC Bayern: Rummenigge war überrascht von Franck Ribery

Zuletzt hatte auch Perisic erklärt, dass er sich einen Verbleib in München über die Saison hinaus wünsche. "Dafür werde ich alles tun, was in meiner Macht steht", sagte der Kroate im Gespräch mit The Athletic.

Positiv überrascht war Rummenigge derweil von Franck Riberys Wechsel zur AC Fiorentina im Sommer. Er sei davon ausgegangen, dass es Ribery nach China oder Saudi-Arabien ziehen werde.

"Er hat sich für eine schwerere Aufgabe entschieden und eine Wahl für den Fußball getroffen", erklärte Rummenigge und beglückwünschte Ribery zu dessen Gang in die .

Franck Ribery glänzt bei der Fiorentina

Ribery hatte den deutschen Rekordmeister im vergangenen Sommer nach zwölf Jahren verlassen und war ablösefrei zur Fiorentina gewechselt. Dort ist er mittlerweile trotz seiner 36 Jahre gesetzt und war in sieben Spielen bereits an drei Toren beteiligt, was Rummenigge noch einmal betonte: "Es freut mich für ihn, dass er zusammen mit der Fiorentina eine gute Zeit erlebt."

Dass es für Ribery in Florenz so gut läuft, liege auch an einem "cleveren Schachzug" von Trainer Vincenzo Montella, der mit zwei Stürmern spielen lasse. "Dadurch hat Ribery mehr Platz. Außerdem zwingt er ihn nicht, in der Defensive zu helfen. So kann sich Ribery ganz auf den Angriff konzentrieren", erklärte Rummenigge, für den der zweite Treffer von Ribery im Florenz-Trikot gegen den AC Milan "eine Meisterleistung" war.