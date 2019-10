FC Bayern München: Kimmich adelt Gnabry, Wenger sauer - alle News und Gerüchte zum FCB

Joshua Kimmich kann sich den FC Bayern nicht ohne Thomas Müller vorstellen. Arsene Wenger ist sauer wegen Serge Gnabry. Alle FCB-News.

Trotz der Länderspielpause ist beim einiges los. Vor allem um Thomas Müller drehen sich derzeit viele Schlagzeilen. Nun sprechen sowohl der 30-Jährige selbst als auch Joshua Kimmich.

Zudem gibt es Neuigkeiten in der Transfer-Causa Leroy Sane. FCB-Unterhändler Giovanni Branchini soll sich angeblich mit Sanes Berater David Gardner getroffen haben.

DFB-Kapitän Kimmich muss "Bizeps aufpumpen"

Joshua Kimmich adelt Bayern-Kollege Serge Gnabry

Nationalspieler Joshua Kimmich hat seinen Vereinskameraden Serge Gnabry vom FC Bayern in den höchsten Tönen gelobt.

"Für mich war er in unserem Jahrgang schon immer der beste Spieler", sagte er nach dem Länderspiel gegen (2:2). "Um die Fähigkeiten von ihm noch woanders zu finden, müsst ihr (Journalisten) lange fahren."

Außerdem sprach der 24-Jährige über eine erneut verspielte Führung des DFB-Teams, die Gerüchte um die Zukunft von Kai Havertz und seinen unzufriedenen Mitspieler Thomas Müller.

Kimmich: FC Bayern ohne Müller nur "schwierig" vorstellbar

Für Joshua Kimmich ist Bayern München ohne den über seine Reservistenrolle unzufriedenen Thomas Müller kaum vorstellbar. "Schwierig, das ist schon eine große Identifikationsfigur - so, wie es Schweini (Bastian Schweinsteiger, d.Red.) war oder auch der Philipp (Lahm). Natürlich ist das eine prägende Figur des Vereins", sagte Kimmich nach dem 2:2 im Länderspiel gegen Argentinien.

Wenger: Bayern hat beim Gnabry-Transfer zu Bremen "im Hintergrund manipuliert"

Highlights: Gnabry überzeugt im Test gegen Argentinien

Verlässt er den FC Bayern? Thomas Müller äußert sich

Thomas Müller vom FC Bayern München hat auf die Not-am-Mann-Aussagen von Trainer Niko Kovac reagiert. "Es gab mit dem Trainer bereits ein Vieraugengespräch. Damit ist die Geschichte für mich ausgeräumt", sagte Müller im Interview mit dem kicker.

Dennoch sei er mit seinen Einsatzzeiten beim FC Bayern in dieser Saison "absolut nicht" zufrieden. "Ich bin gerade erst 30 Jahre alt geworden, topfit und hungrig auf Erfolge - mit dem Verein, aber auch persönlich. Ich bin fest davon überzeugt, dass ich dem Team mit meinen Fähigkeiten auf dem Platz weiterhelfen kann", erklärte Müller, der in den vergangenen fünf Pflichtspielen insgesamt nur 67 Minuten spielte.

Die Konkurrenzsituation, die sich mit der Verpflichtung von Philippe Coutinho aus Barcelona weiter verschärft hatte, sei dabei "auch gar nicht das Problem. Darum geht es gar nicht. Ein Trainer muss vor jedem Spiel schwierige Entscheidungen treffen", betonte Müller. "In den vergangenen fünf Spielen war allerdings ein Trend zu erkennen, der mich nicht glücklich macht."

Ex-Bayern-Trainer Ottmar Hitzfeld adelt Bastian Schweinsteiger: "Hat mich an Fritz Walter erinnert"

Vor fast genau 17 Jahren begann an einem Novembertag im nordfranzösischen Lens eine Weltkarriere: Ottmar Hitzfeld wechselte den damals 18 Jahre alten Bastian Schweinsteiger im Champions-League-Spiel des FC Bayern ein.

"Das war der Zeitpunkt, wo ich gedacht habe, dass ich den Jungen mal reinwerfen kann", erinnert sich der ehemalige FCB-Trainer, der den Mittelfeldspieler nach der Meisterschaft mit den Münchner A-Junioren zur ersten Mannschaft geholt hatte, im Gespräch mit Goal und SPOX: "Man hat schon bei den Trainingsspielen gesehen, welch hohes Niveau und welches Riesentalent er hatte. Trotzdem ist es ein weiter Weg. Ich habe als Trainer viele Talente erlebt, die dann auf der Strecke geblieben sind."

Schweinsteiger hingegen machte seinen Weg bei Bayern, der ihn zu acht deutschen Meisterschaften, sieben Pokalsiegen und dem Champions-League-Triumph 2013 führte. Und mit der Nationalmannschaft holte er 2014 in den WM-Titel, wobei vor allem die herausragende Vorstellung des am Ende blutüberströmten Anführers im Finale gegen Argentinien in der Erinnerung bleibt.

Bayern-Vermittler traf sich wohl mit Berater von Leroy Sane

Der mächtige Berater Giovanni Branchini, der oftmals als Unterhändler des FC Bayern München auftritt, soll sich in der vergangenen Woche mit dem Berater David Gardner von Leroy Sane getroffen haben, um einen Wechsel zum FCB voranzutreiben. Das berichtet die Sport Bild.

Demnach besuchte Branchini das Champions-League-Spiel von gegen (2:0) und traf sich anschließend mit Gardner. Dieser wollte das Treffen laut der Sport Bild nicht kommentieren.