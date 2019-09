FC Bayern: Havertz schließt Wechsel nicht aus, Geldstrafe für Davies? Alle News und Gerüchte zum FCB

Kai Havertz schließt einen Wechsel zum FC Bayern München nicht aus, während Alphonso Davies angeblich zahlen muss. Alle FCB-News am Dienstag.

Beim FC Bayern geht man nach dem 6:1-Erfolg über Mainz mit sieben Punkten aus den ersten drei Bundesligapartien relativ entspannt in die Länderspielpause. Wunschspieler Kai Havertz spricht derweil über seine Zukunft und schließt einen Wechsel an die Isar nicht aus.

Erlebe die Bundesliga live auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Abseits des Platzes sorgte aber Sportdirektor Hasan Salihamidzic mit einem Rüffel für Stürmerstar Robert Lewandowski für Aufsehen. Und Alphonso Davies soll angeblich eine Geldstrafe kassiert haben.

Mehr Teams

Der am Dienstag - alle News und Gerüchte rund um den FCB gibt es hier!

Die Bayern-News der vergangenen Tage:

FC Bayern: Havertz schließt Wechsel nicht aus

Kai Havertz steht auf dem Wunschzettel des FC Bayern München ganz weit oben, ein Transfer in diesem Sommer kam aber nicht zustande. Laut Havertz habe es sich "bei mir dieses Jahr nicht ergeben", wobei es dafür "genug Gründe" gegeben haben soll.

Wie er bei Sky aber verriet, schließt er einen Wechsel zum deutschen Rekordmeister im Sommer 2020 nicht aus. "Ich bin froh, einfach hier zu sein und noch ein Jahr in Leverkusen zu bleiben", so der 20-Jährige. " Was darüber hinaus passiert im nächsten Sommer, werden wir dann in Zukunft erfahren."

Geldstrafe für Bayern-Youngster Alphonso Davies?

Bayern-Youngster Alphonso Davies wurde angeblich zu einer Geldstrafe in Höhe von 20.000 Euro verurteilt – dies berichtet die Bild.

Demnach war der Kanadier in der vergangenen Woche am freien Montag erlaubterweise zu seiner Freundin nach Paris geflogen, kehrte am Dienstag allerdings zu spät zurück, nachdem ein Zwischenfall das Geschehen am Terminal des Flughafens in München einige Stunden lahmgelegt hatte.

So kam der 18-Jährige vier Stunden zu spät an die Säbener Straße, wobei Trainer Niko Kovac darüber wenig erfreut gewesen sein soll, obwohl Davies wenig dafür konnte. Der FCB äußerte sich auf Bild-Nachfrage nicht.

FC Bayern: Juventus-Wechsel von Jerome Boateng geplatzt

Der geplante Wechsel des Rio-Weltmeisters Jerome Boateng von Bayern München zu Juventus Turin kommt nicht zustande. Entsprechende Berichte italienischer Medien sind nach Informationen von Goal und SPOX zutreffend: Juve verzichtet auf eine Verpflichtung des 30 Jahre alten Abwehrspielers, weil sich bei den Verantwortlichen der Alten Dame die Meinung durchgesetzt hat, auf die eigenen Kräfte zu setzen.

Der italienische Rekordmeister hatte nach dem Kreuzbandriss von Kapitän Giorgio Chiellini über einen Transfer Boatengs nachgedacht. Der frühere Nationalspieler weilte angeblich bereits zu Verhandlungen in Turin. Auch Shkodran Mustafi vom war als Kandidat gehandelt worden.

FC Bayern: Hasan Salihamidzic rüffelt Robert Lewandowski

Bayern Münchens Sportdirektor Hasan Salihamidzic hat Torjäger Robert Lewandowski für dessen öffentliche Kritik an der Transferpolitik des Rekordmeisters gerügt. Er habe ihm gesagt, "dass er sich bitte um meinen Job oder den Job von Karl-Heinz Rummenigge oder Uli Hoeneß nicht sorgen muss - und schon gar nicht öffentlich. Das steht ihm nicht zu. Ich glaube, dass er das verstanden hat", sagte Salihamidzic im kicker-Interview.

Gleichzeitig erneuerte der 42-Jährige seine Aussage, beim FC Bayern nie unter einem anderen Sportvorstand zu arbeiten. Dies sei "unverrückbar. Ich fülle schon jetzt als Sportdirektor das Aufgabenfeld eines Sportvorstandes aus."

VIDEO-Highlights: FC Bayern - Mainz 6:1

Ex-Teamkollege Kramer kritisiert Bayern-Neuzugang Michael Cuisance

Weltmeister Christoph Kramer von Borussia Mönchengladbach lässt kein gutes Haar am Wechsel von Michael Cuisance zum FC Bayern München und dessen damit verbundenem Verhalten.

Der 20-jährige Franzose hatte in der Vergangenheit einen Stammplatz bei den Fohlen gefordert und seinen Unmut trotz großen Ehrgeizes mit lustlosem Verhalten unterstrichen, um so nach München wechseln zu können.

"Man kann positiv sagen, er ist unheimlich ehrgeizig, möchte unbedingt Stammspieler werden, möchte der Mannschaft helfen. Das sind erst einmal gute Eigenschaften", erklärte Kramer bei Sky.

Auf der anderen Seite gehe es laut Kramer aber darum, "wie man das umsetzt. Man setzt es halt nicht mit Forderungen um. Oder, in dem man mit offenen Schuhen trainiert, um seine Unzufriedenheit zu demonstrieren. Das gehört sich einfach nicht."