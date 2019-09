FC Bayern: Bobic stärkt Kovac den Rücken, Ballack glaubt weiter an Werner-Transfer - alle News und Gerüchte zum FCB

Bobic rechtfertigt Kovacs Einwechselpolitik während des Leipzig-Spiels. Ballack ist weiter von einem Werner-Transfer überzeugt. Alle FCB-News.

Nach dem Remis gegen (1:1) bereitet sich der auf den ersten Spieltag der vor. Dort trifft der Rekordmeister am Mittwoch auf (21 Uhr im LIVE-TICKER).



Leipzig ist zwar abgehakt, jedoch sorgt das Spitzenspiel weiter für Diskussionsstoff. Im Mittelpunkt vielerorts geäußerter Kritik steht Bayern-Coach Niko Kovac wegen seiner Einwechslungen. Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic stellt sich diesbezüglich auf die Seite des FCB-Trainers.

Derweil lässt der ehemalige Nationalspieler Michael Ballack verlauten, dass er eine Verpflichtung von Leipzig-Stürmer Timo Werner im kommenden Sommer weiterhin für möglich hält.

FC Bayern - Fredi Bobic stärkt Niko Kovac den Rücken: "Sind hier nicht in der Kreisliga"

Eintracht Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic hat Bayern-Coach Niko Kovac im Hinblick auf dessen umstrittene Wechsel-Entscheidung beim 1:1-Remis gegen RB Leipzig den Rücken gestärkt.

"Wir sind hier nicht in der Kreisliga", sagte Bobic in der Sport1-Talkrunde "Doppelpass" und schob nach: "Der Trainer hat sicherlich versucht in das Spiel einzugreifen. Und mit der Einwechslung von Tolisso ist neuer Schwung hereingekommen und das Spiel hat sich wieder gedreht."

Kovac war aufgrund der Tatsache, dass er den jungen Davies als Erstes eingewechselt hatte, in die Kritik geraten. Während Neuzugang Ivan Perisic gar nicht zum Einsatz kam, wurde Philippe Coutinho erst kurz vor Abpfiff eingewechselt.

FC Bayern: Michael Ballack glaubt weiter an Werner-Transfer

Der ehemalige Bayern-Spieler Michael Ballack hat bekräftigt, dass ein Wechsel von Timo Werner zum FC Bayern trotz dessen Vertragsverlängerung bei RB Leipzig noch nicht vom Tisch sei.

"Er hat mit seiner Vertragsverlängerung seine Dankbarkeit gegenüber Leipzig gezeigt", sagte Ballack in der Sport1-Talkrunde "Doppelpass", schränkte jedoch gleichermaßen ein: "Aber ich glaube, dass es nächstes Jahr mit einem Wechsel zu den Bayern noch einmal heiß werden könnte."

Werner war in den vergangenen Monate regelmäßig mit einem Transfer nach München in Verbindung gebracht worden. Ein Wechsel kam in der abgelaufenen Transferperiode letztlich jedoch nicht zustande, wonach der 23-Jährige sein Arbeitspapier bei Leipzig bis 2023 verlängerte.

Niko Kovac über Davies-Einwechslung gegen Leipzig: "Phonzie hat richtig Geschwindigkeit"

Bei der -Partie gegen RB Leipzig (1:1) am vergangenen Samstag entschied sich Bayern-Trainer Niko Kovac trotz einer hochkarätig besetzten Bank, den erst 18-Jährigen Alphonso Davies als Erstes einzuwechseln.

"Phonzie hat richtig Geschwindigkeit und Mukiele (Leipzig-Verteidiger, Anm. d. Red.) hat auf der Seite richtig Druck gemacht", sagte Kovac gegenüber Sport1 und ergänzte: "Da wollten wir jemand bringen, der ihm von der Geschwindigkeit her standhalten kann, aber nicht nur defensiv. Wir wollten auch offensiv Akzente bringen."

Davies wurde in 62. Minute für Serge Gnabry eingewechselt, ehe Correntin Tolisso wenige Minuten später Thomas Müller ersetzte. Neuzugang Philippe Coutinho kam dagegen erst zwei Minuten vor Schluss, Ivan Perisic blieb über die gesamte Spieldauer auf der Bank.

Jerome Boateng gibt Saison-Debüt gegen Leipzig: Die unverhoffte Chance genutzt

Jerome Boateng war eigentlich schon weg vom FC Bayern. Gegen RB Leipzig rückte er kurzfristig in die Startelf – und zeigte, dass mit ihm zu rechnen ist.

Die komplette Analyse zu Boatengs aktueller Situation nach dem Auftritt in Leipzig gibt's hier.

Highlights: RB Leipzig vs. Bayern München (1:1)

FC Bayern München: David Alaba fällt mit Muskelfaserriss aus

Bayern München muss zum Auftakt der Champions League am Mittwoch gegen Roter Stern Belgrad auf David Alaba verzichten. Der österreichische Nationalspieler erlitt beim Aufwärmen vor dem Spitzenspiel bei RB Leipzig (1:1) einen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich des linken Oberschenkels.

Dies gaben die Bayern am Sonntag nach einer Untersuchung durch Vereinsarzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt bekannt. Wie lange Alaba ausfallen wird, ließ der Rekordmeister allerdings offen, die Pause dürfte aber einige Wochen dauern.