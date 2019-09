FC Bayern: Coutinho will das Triple holen, Serge Gnabry stichelt gegen RB Leipzig - Alle News und Gerüchte zum FCB

Neuzugang Philippe Coutinho hat große Ziele und Serge Gnabry eröffnet die Psychospielchen vor dem Duell mit RB Leipzig. Alle FCB-News am Mittwoch.

Noch ist Länderspielpause, doch die Blicke des richten sich bereits auf das kommende Wochenende. Dann trifft der deutsche Rekordmeister im Spitzenspiel auf Tabellenführer .

Angreifer Serge Gnabry ist bereits heiß auf das Duell mit den Sachsen und auch Philippe Coutinho verfolgt in dieser Saison große Ziele mit den Roten.

Der FC Bayern München am Mittwoch - alle News und Gerüchte rund um den FCB gibt es hier!

Die Bayern-News der vergangenen Tage:

Bayern-Star Kingsley Coman netzt auch für

Coutinho will mit Bayern München das Triple gewinnen

Philippe Coutinho hat verraten, dass ihm Ex-Trainer Jürgen Klopp zu seinem Wechsel zum FC Bayern München gratulierte. Vor seinem Transfer zum FC Barcelona im Januar 2018 hatte Coutinho beim FC Liverpool unter Klopp gespielt.

"Er hat mir eine Nachricht geschickt und mir viel Glück gewünscht", sagte Coutinho der Sport Bild. "Und geschrieben, dass Bayern ein großer Klub ist und die eine tolle Liga. Und dass er sehr glücklich ist, mich dort zu sehen."

An seine gemeinsamen zweieinhalb Jahre mit Klopp erinnert sich Coutinho gerne zurück: "Er ist einfach ein großartiger Trainer, einer der besten der Welt. Ein richtiger Anführer. Ich habe so viel von ihm gelernt, gerade auf mentaler Ebene. Es war eine Ehre, mit ihm zu arbeiten."

Titel holte Coutinho mit Liverpool jedoch keinen. Mit dem FC Bayern wolle er aber "die Meisterschaft, den und die " gewinnen.

Bayern München: Serge Gnabry stichelt vor Duell mit RB Leipzig

Serge Gnabry und Marcel Halstenberg trugen zwar noch das Trikot mit dem Adler auf der Brust, aber hinter vorgehaltener Hand begannen schon die Psycho-Spielchen vor dem Bundesliga-Kracher. Samstag, 18.30 Uhr - dann streift Halstenberg wieder das Leibchen von Spitzenreiter RB Leipzig über und fordert Gnabrys FC Bayern zum Top-Spiel. Grund genug für den Münchner, früh Nadelstiche zu setzen.

"Klar spricht man auch in der Kabine darüber. Serge kam nach seinem Tor zu mir und sagte: 'Am Samstag haue ich auch einen rein'", sagte Halstenberg nach dem 2:0 (0:0)-Sieg der DFB-Elf gegen Nordirland in Belfast. Gerade hatten der Leipziger Linksverteidiger per sehenswertem Volley (48.) und Gnabry in der Nachspielzeit (90.+2) noch ordentlich Druck vom nach der Holland-Pleite brodelnden Kessel genommen, da wurde an anderer Stelle schon wieder gezündelt.

FC Bayern: Niko Kovac bringt den Mannschaftsrat zurück

Niko Kovac hat beim FC Bayern München wieder einen Mannschaftsrat eingeführt. Dieser soll die Kommunikation zwischen Trainerstab und Mannschaft erleichtern und verbessern.

Neben den drei Mannschaftskapitänen Manuel Neuer, Thomas Müller und Robert Lewandowski gehören Thiago, David Alaba und Joshua Kimmich dem neuen Mannschaftsrat an.

Bayern-Leihgabe Adrian Fein schwärmt von Arjen Robben: "Vorbild für jeden jungen Fußballer"

Adrian Fein ist derzeit vom FC Bayern an den verliehen und macht in der mit starken Leistungen auf sich aufmerksam.

Vor dem EM-Qualispiel mit der deutschen U21-Nationalelf gegen haben Goal und SPOX den 20-jährigen Mittelfeldspieler zum Interview getroffen. Dabei schwärmte Fein, der bei den Bayern schon einige Male mit den Profis trainieren durfte, von Ex-FCB-Star Arjen Robben.

"Arjen Robben hat die Bereitschaft, sich aufzuopfern, immer perfekt vorgelebt. Er achtet sehr auf seine Ernährung, nimmt jedes Training ernst und macht auch nebenbei viel für seinen Körper. Spieler wie Robben zeigen einem, wie es im Profigeschäft laufen muss. Er ist ein absolutes Vorbild für jeden jungen Fußballer", sagte Fein.

FC Bayern plant wohl Vertragsverlängerung mit Manuel Neuer

Mit Robert Lewandowski verlängerte der FC Bayern den Vertrag erst kürzlich, nun soll dies nach Informationen der Sport Bild auch bei Manuel Neuer passieren.

Der aktuelle Kontrakt des Torhüters läuft noch bis 2021, wobei er vorzeitig darüber hinaus an den Verein gebunden werden soll. Ob der 33-Jährige gar einen Rentenvertrag erhalten könnte, ist allerdings noch offen.