FC Bayern: David Alaba verletzt, Thomas Müller will keine Brandstifter - alle News und Gerüchte zum FCB

Bayern muss sich bei RB trotz toller erster Hälfte mit einem Punkt begnügen. Thomas Müller will keine Diskussionen aufkommen lassen. Alle FCB-News.

Der trennte sich am Samstagabend in einem spektakulären Top-Spiel der mit einem 1:1 von Tabellenführer . Vor allem in Durchgang eins war es dabei eine starke Vorstellung des Titelverteidigers.

Dass es nach der Pause nicht so weiterging, war im Nachgang ein beherrschendes Thema. Ebenso wie Manuel Neuers Rüffel für Marc-Andre ter Stegen und David Alabas Verletzung.

Der FC Bayern München am Sonntag - alle News und Gerüchte rund um den FCB gibt es hier!

Die Bayern-News der vergangenen Tage:

FC Bayern München: David Alaba fällt mit Muskelfaserriss aus

Bayern München muss zum Auftakt der Champions League am Mittwoch gegen Roter Stern Belgrad auf David Alaba verzichten. Der österreichische Nationalspieler erlitt beim Aufwärmen vor dem Spitzenspiel bei RB Leipzig (1:1) einen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich des linken Oberschenkels.

Dies gaben die Bayern am Sonntag nach einer Untersuchung durch Vereinsarzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt bekannt. Wie lange Alaba ausfallen wird, ließ der Rekordmeister allerdings offen, die Pause dürfte aber einige Wochen dauern.

Der #FCBayern muss vorerst auf @David_Alaba verzichten. #Alaba hat sich beim Aufwärmen vor #RBLFCB einen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich des linken Oberschenkels zugezogen.



Julian Nagelsmann erklärt seine Umstellungen gegen Bayern München

Bayern-Kapitän Manuel Neuer rüffelt Marc-Andre ter Stegen

Nationalmannschaftskapitän Manuel Neuer hat die Kritik seines Torhüterkollegen Marc-Andre ter Stegen vom FC Barcelona zurückgewiesen und sich wenig erfreut darüber gezeigt. "Er hat bei der Nationalmannschaft nichts gesagt. Ich weiß nicht, ob uns das hilft. Wir sind eine Mannschaft und sollten alles dafür tun, dass wir als Mannschaft auftreten. Auch wir Torhüter müssen zusammenhalten", sagte der Bayern-Star nach dem 1:1 (1:1) bei RB Leipzig bei Sky.

Ter Stegen hatte nach seiner erneuten Rolle als Bankdrücker bei den EM-Qualifikationsspielen gegen die und in Nordirland seinem Frust freien Lauf gelassen. "Es ist nicht einfach, eine Erklärung für das zu finden, was ich erlebe. Ich gebe in jedem Spiel mein Bestes, um die Entscheidung zu erschweren. Ich versuche trotzdem alles, aber diese Reise mit der Nationalmannschaft war ein harter Schlag für mich", hatte der Ex-Gladbacher in betont.

Thomas Müller über die Taktik gegen RB: "Keine Feuer legen, bitte"

Der Grund für den Einbruch im zweiten Durchgang des Spitzenspiels bei RB Leipzig (1:1) lag nach Meinung der Bayern-Profis darin, dass man mit den Umstellungen von Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann nicht klargekommen sei. "Es ist doch bekannt, dass Julian Nagelmann taktisch oft umstellt. Da müssen wir auch drauf reagieren und mutiger spielen", betonte Kapitän Manuel Neuer, der sein Team mit zwei, drei glänzenden Paraden sogar noch vor einer Niederlage bewahrte.

Die taktische Ausrichtung ist auch bei den Bayern Sache des Trainers, doch weder Neuer noch Thomas Müller wollten Niko Kovac einen Vorwurf machen. "Keine Feuer legen, bitte", meinte Müller nur, als er darauf angesprochen wurde, ob Kovac eine Schuld treffe. Offenbar hat man beim FC Bayern keine Lust mehr auf eine erneute Dauerdebatte um den Coach.

Die Erkenntnisse des Spitzenspiels zwischen RB Leipzig und Bayern München

"Ich bin schon enttäuscht", haderte Manuel Neuer, als er frischgeduscht aus der Kabine kam, um sich den Fragen der anwesenden Reporter im Bauch der Red Bull Arena zu stellen. Der Bayern-Keeper führte aus: "Wir haben in der ersten Halbzeit ein gutes Spiel gemacht, es war bitter, dass wir so nicht weitermachen konnten. Das sind zwei verlorene Punkte."

Der Keeper fasste das zusammen, was die Zuschauer im Stadion und an den TV-Geräten gesehen hatten: Eine beeindruckend dominante erste Hälfte des deutschen Rekordmeisters beim aktuellen Tabellenführer RB Leipzig, ein vermeidbares Gegentor kurz vor dem Seitenwechsel und taktisch runderneuerte Rote Bullen, die den Gästen aus der bayrischen Landeshauptstadt das Leben im zweiten Durchgang weitaus schwerer machten. Coman wirbelt, Gnabry geht auf Tauchstation: Die Bayern-Stars in der Einzelkritik Doch nicht nur das war im Spitzenspiel zwischen den ambitionierten Sachsen und dem FCB aufgefallen.

Niko Kovac lobt nach Remis gegen RB Leipzig: "Bestes Spiel, seit ich hier bin"

Tottenham-Talent Troy Parrott zu Bayern München?

Bayern München soll zu den Interessanten am irischen Top-Talent Troy Parrott zählen. Calciomercato.com berichtet, neben , und sei eben auch der FCB scharf auf den Teenager von Champions-League-Finalist .

Parrott gilt als größtes Talent bei den Spurs. Der 17-Jährige ist im Angriff zuhause und kann im Sturmzentrum sowie als hängende Spitze eingesetzt werden. Seit 2017 spielt der irische Junioren-Nationalspieler für die Londoner und sammelte in der Vorbereitung auf diese Saison Erfahrungen im Profikader von Trainer Mauricio Pochettino. Unter anderem spielte kam er beim Audi Cup in der Münchner Allianz Arena zum Einsatz.

FC Bayern: Sebastien Haller war im Sommer wohl zu teuer

Der FC Bayern München soll im Sommer Interesse an einer Verpflichtung von Sebastien Haller gehabt haben. Das berichtet die Frankfurter Rundschau . Demnach habe es Gespräche mit dem Stoßstürmer von gegeben, bevor der sich schließlich für einen Wechsel in die Premier League entschied.

Auf der Suche nach einem Backup für Robert Lewandowski habe der Rekordmeister neben Timo Werner von RB Leipzig auch den Bremer Max Kruse und Haller auf dem Zettel gehabt. Der Franzose hatte sich mit starken Leistungen für Frankfurt und 24 Torbeteiligungen allein in der Bundesliga in den Fokus vieler Vereine gespielt.

Wie die Frankfurter Rundschau erfahren haben will, führten die Verantwortlichen der Bayern um Karl-Heinz Rummenigge und Hasan Salihamidzic Gespräche mit Haller. Als jedoch eine Ablöse von 40 Millionen Euro bot und Hallers Berater diese Summe den Bayern präsentierten, lehnten diese ab: Eine derartige Summer für einen Ersatzstürmer wollte der FCB nicht zahlen.