FC Bayern: Napoli-Star Fabian Ruiz im Gespräch, Uli Hoeneß wettert gegen Länderspiele - alle News und Gerüchte zum FCB

Uli Hoeneß ist froh, dass die Länderspielpause vorbei ist, und auch der FCB will angeblich Fabian Ruiz - alle News zum FC Bayern.

Der bereitet sich dieser Tage auf das kommende Spitzenspiel in der bei vor. Am Samstagabend trifft der deutsche Rekordmeister auf den derzeitigen Tabellenführer der deutschen Beletage.

Uli Hoeneß ist jedenfalls froh, dass die ungeliebte Länderspielpause vorüber ist und Gerüchte gibt es um ein FCB-Interesse an Napoli-Ass Fabian Ruiz.

Der FC Bayern München am Freitag - alle News und Gerüchte rund um den FCB gibt es hier!

Die Bayern-News der vergangenen Tage:

Uli Hoeneß meckert über Länderspiele: "Sollen stattfinden, wenn es kalt ist"

Uli Hoeneß ist kein großer Freund von Länderspielen. "Die Bundesliga hat eine ganz andere Attraktivität als diese Länderspiele", sagte der Präsident des FC Bayern der Münchner Abendzeitung .

Hoeneß nerven außerdem die Pausen in der Liga, die durch EM-Qualifikations-Partien wie zuletzt des DFB-Teams gegen die (2:4) und in Nordirland (2:0) entstehen.

"Man muss wirklich mal darüber nachdenken, ob man in der allerbesten Fußballzeit nicht die Bundesliga durchspielen lassen sollte. Die Länderspiele könnten auch im Januar stattfinden, wenn es kalt ist", so der 67-Jährige.

Coutinho oder Müller gegen RB Leipzig? Kovac legt sich nicht fest

Bayern München: Kommt Fabian Ruiz vom ?

U21-Europameister Fabian Ruiz von Italiens Vizemeister SSC Neapel hat sich mit starken Leistungen in der vergangenen Saison in den Fokus von mehreren Spitzenklubs gespielt. Wie calciomercato.com berichtet, zeigen , der , Liverpool und der FC Bayern München Interesse am Spanier.

Der Mittelfeldmann steht bei den Partenopei noch bis 2023 unter Vertrag, bereits in der abgelaufenen Transferperiode gab es viele Gerüchte um den 23-Jährigen.

Ruiz kam im Juli 2018 von via Ausstiegsklausel für 30 Millionen Euro Ablöse nach . Für Napoli absolvierte er 2018/29 40 Spiele, dabei erzielte er sieben Tore und bereitete drei weitere vor.

Uli Hoeneß: "Julian Nagelsmann muss noch älter werden"

Bayern Münchens Präsident Uli Hoeneß schätzt Trainer Julian Nagelsmann von Bundesliga-Tabellenführer RB Leipzig. "Er ist ein guter, junger Trainer", sagte der Weltmeister von 1974 vor dem Topspiel am Samstag (18.30 Uhr) im Interview mit der Abendzeitung München , betonte aber gleichzeitig: "Er muss noch älter werden."

Die Sachsen sieht Hoeneß als ernsthaften Bayern-Rivalen in dieser Saison an. "Die Leipziger haben eine sehr gute Mannschaft und werden für uns ein sehr schwerer Brocken sein", meinte der langjährige Bayern-Manager.

Bayern-Trainer Niko Kovac erwartet "heißen Tanz" gegen RB Leipzig

Bayern Münchens Trainer Niko Kovac blickt optimistisch auf das Bundesliga-Topspiel am Samstag bei Tabellenführer RB Leipzig. "Ich bin guten Mutes", sagte der Kroate am Donnerstag, betonte allerdings: "Es wird ein heißer Tanz, ein sehr wichtiges Spiel für uns, aber auch für Leipzig. Wir wissen, was uns erwartet, es wird ein enges Spiel, ein Abnutzungskampf."

Vor den ersten englischen Woche der Saison sieht der 47 Jahre alte Bayern-Coach sein Team, das mit einem Sieg auf Rang eins rücken würde, gerüstet. "Ich finde, wir sind gut reingekommen, aber jetzt geht's los. Jetzt haben wir sechs Spiele bis zur nächsten Pause, jetzt wollen wir uns positionieren", sagte Kovac, der sich weder taktisch noch personell in die Karten schauen lassen wollte.

Real-Boss Perez äußert sich über Interesse an Robert Lewandowski

Real Madrids Klubchef Florentino Perez hat die Transferpolitik der Königlichen beäugt und erklärt, worin die Ursachen der fehlgeschlagenen Transfers einiger Zielspieler lagen .

"Wir haben Robert Lewandowski schon einige Jahre auf der Liste stehen und es ist nichts passiert, weil er keine Klausel hat und der FC Bayern ihn nicht abgeben will - keine Chance. Das gleiche ist mit Paul Pogba passiert. Es gibt einfach Spieler, die nicht verkauft werden", sagte Perez im Gespräch mit Medienvertretern.

Top-Spiel RB vs. FCB: Coutinho oder Müller? Nagelsmann ist vorbereitet