Champions League: Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Roter Stern Belgrad live im TV und LIVE-STREAM?

Bayern München startet gegen Roter Stern Belgrad in die Champions-League-Saison. Hier erfahrt Ihr, wer das Duell live im TV und LIVE-STREAM überträgt.

Am ersten Spieltag der Gruppenphase der Champions League trifft der FC Bayern München auf Roter Stern Belgrad. Das Duell findet in der Allianz Arena statt. Anstoß ist am Mittwochabend (18. September) um 21 Uhr.

In einer Gruppe mit Tottenham Hotspur, Olympiakos Piräus und eben ist es das primäre Ziel des FC Bayern, die Gruppenphase unbeschadet zu überstehen. Dafür ist ein Sieg gegen den serbischen Vertreter vor heimischem Publikum Pflicht.

Allerdings muss Bayern-Trainer Niko Kovac zum Auftakt in die neue Saison der Königsklasse auf David Alaba verzichten. Der etatmäßige Linksverteidiger des FCB erlitt vor dem Bundesliga-Topsiel gegen RB Leipzig (1:1) einen Muskelfaseriss im Adduktorenbereich.

Holt sich der die ersten drei Punkte in der neuen Champions-League-Saison? Wir verraten Euch, wer das Duell live im TV und im LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

FC Bayern München vs. Roter Stern Belgrad: Das Champions-League-Duell im Überblick

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Roter Stern Belgrad live im TV?

Auch in diesem Jahr haben sich wieder zwei Anbieter die Übertragungsrechte der untereinander aufgeteilt - Sky und DAZN. Im Free-TV läuft die Champions League dagegen nicht. Doch wer zeigt das Duell des FC Bayern München mit Roter Stern Belgrad live im TV?

Vorweg sei gesagt: Sky zeigt alle gleichzeitig stattfindenden Spiele in der Konferenz sowie zwei ausgewählte Partien pro Spieltag live im Einzelspiel sowohl im TV als auch im LIVE-STREAM. Dagegen überträgt DAZN insgesamt 110 von 138 Duellen in der Königsklasse live und exklusiv in voller Länge im Einzelspiel. Alle Partien laufen beim Streamingdienst ausschließlich im LIVE-STREAM.

In unserem Übersichtsartikel findet Ihr eine Zusammenstellung, wer welche Spiele in der Champions-League-Gruppenphase überträgt.

Sky zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Roter Stern Belgrad live im TV

Die Wahl ist gefallen. Sky ist für die Übertragung aus der Allianz Arena zuständig und zeigt FC Bayern München vs. Roter Stern Belgrad live im TV. Nur beim Bezahlsender seht Ihr die Partie live im Einzelspiel. Dieses findet Ihr auf den Sendern Sky Sport 2 und Sky Sport 2 HD. Los geht's um 20.55 Uhr. Kommentator ist Martin Groß.

Ihr wollt lieber alle Mittwochsspiele sehen und rein gar nichts verpassen? Dann seid Ihr in der Sky-Konferenz genau richtig. Bereits ab 18.30 Uhr beginnt der Champions-League-Countdown auf Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD.

Dort seht Ihr sowohl die Konferenz der beiden Spiele, die um 18.55 Uhr angepfiffen werden (FC Brügge vs. Galatasaray und Olympiakos Piräus vs. Tottenham Hotspur), als auch alle 21-Uhr-Spiele. Ihr verpasst also weder eine wichtige Szene der Partie Bayern München vs. Roter Stern Belgrad noch die Tore auf allen anderen Plätzen.

FC Bayern München vs. Roter Stern Belgrad in der Konferenzschaltung - Das Sky-Team der Mittwochskonferenz:

Doch die Nutzung von Sky ist nicht kostenlos. Stattdessen benötigt Ihr ein Abonnement beim Bezahlsender. Dieses gilt es, im Vorfeld abzuschließen. Mehr Informationen zu aktuellen Angeboten und Preisen erhaltet Ihr auf der Website von Sky.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Roter Stern Belgrad im LIVE-STREAM?

Ihr wollt FC Bayern München vs. Roter Stern Belgrad im LIVE-STREAM sehen? Dann ist Sky am Mittwochabend Eure erste Anlaufstelle. Der Bezahlsender bietet Euch zwei Optionen an, mit denen Ihr das Bayern-Spiel live im Internet schauen könnt. Beide Möglichkeiten stellen wir Euch in diesem Abschnitt vor.

Sky Go zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Roter Stern Belgrad heute im LIVE-STREAM

Die erste Möglichkeit, FC Bayern München vs. Roter Stern Belgrad zu verfolgen, ist Sky Go - der Online-Dienst des Bezahlsenders. Sky überträgt FC Bayern München vs. Roter Stern Belgrad im LIVE-STREAM bei Sky Go. Der Online-Dienst stellt Euch jeweils für das Einzelspiel und für die Konferenz einen LIVE-STREAM zur Verfügung.

Doch auch für die Nutzung von Sky Go sowie allen Sky-Diensten benötigt Ihr ein Abonnement beim Bezahlsender. Mehr Informationen hierzu und über den Online-Dienst von Sky erhaltet Ihr auf der Website des Unternehmens.

Ihr seid im Besitz eines Sky-Abos? Dann habt Ihr einen Log-In erhalten, mit welchem Ihr Euch bei Sky Go anmelden könnt. Ihr braucht jetzt nur noch die kostenlose Sky-Go-App:

Sky Ticket zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Roter Stern Belgrad heute im LIVE-STREAM

Ihr wollt das Bayern-Spiel gegen Roter Stern Belgrad unbedingt schauen? Aber Ihr habt kein Bock auf ein langfristiges Sky-Abonnement? Dann seid Ihr bei Sky Ticket genau an der richtigen Adresse.

Sky Ticket zeigt FC Bayern München vs. Roter Stern Belgrad heute im LIVE-STREAM. Dank dieses Angebots spart Ihr Euch ein langfristiges Sky-Abo. Stattdessen könnt Ihr Sky Ticket über einen deutlich kürzeren Zeitraum nutzen.

Um FC Bayern München vs. Roter Stern Belgrad live verfolgen zu können, benötigt Ihr das Sportpaket. Hier gibt's alle Infos:

Monatsabo

Kosten im ersten Monat: 9,99 Euro

9,99 Euro Kosten ab dem zweiten Monat: 29,99 Euro

29,99 Euro Besonderheit: jederzeit monatlich kündbar

Tagesabo

Kosten: einmalig 9,99 Euro

einmalig 9,99 Euro Besonderheit: Sky Ticket 24 Stunden nutzbar

Zeigt / überträgt DAZN FC Bayern München vs. Roter Stern Belgrad im LIVE-STREAM?

Das ist nicht der Fall. Sky hatte am ersten Spieltag das Erstwahlrecht und entschied sich dafür, das Duell FC Bayern München vs. Roter Stern Belgrad live im Einzelspiel auf dem eigenen Pay-TV-Kanal zu zeigen. Dementsprechend überträgt DAZN das Bayern-Spiel in der Königsklasse nicht im LIVE-STREAM.

Stattdessen zeigt der Streamingdienst alle anderen Partien am Mittwochabend live und in voller Länge im Einzelspiel. Welche Spiele konkret bei DAZN laufen, erfahrt Ihr in unserem Übersichtsartikel zur Übertragung der Champions-League-Gruppenphase.

Wer zeigt / überträgt die Highlights zu FC Bayern München vs. Roter Stern Belgrad?

Ihr habt das Aufeinandertreffen zwischen Bayern München und Roter Stern verpasst? Kein Problem. Wir empfehlen Euch die Highlights zu FC Bayern München vs. Roter Stern Belgrad bei DAZN. Bereits wenige Minuten nach Abpfiff lädt Euch der Streamingdienst eine ausführliche Zusammenfassung auf die Plattform.

Dort seht Ihr allerdings nicht nur die besten Szenen des Bayern-Spiels gegen Roter Stern Belgrad, sondern auch alle Highlights der anderen Champions-League-Spiele - und das ganze sogar kostenlos! Wie geht das denn? Ganz einfach. Sichert Euch einen kostenlosen Probemonat bei DAZN und genießt die Champions League live sowie alle Highlights und die komplette DAZN-Programmvielfalt vier Wochen lang kostenlos.

Insgesamt 110 von 138 Spielen der Königsklasse seht Ihr bei DAZN in voller Länge im LIVE-STREAM. Hinzu kommen zahlreiche Spiele der Europa League, der Bundesliga, alle Spiele der Serie A, LaLiga und der Ligue 1 sowie viele weitere Top-Ligen und Wettbewerbe.

Bemerkenswert: Jährlich zeigt DAZN über 8.000 Livesport-Übertragungen im LIVE-STREAM. Ein Abonnement bei DAZN? Lohnt sich auf alle Fälle.

Habt Ihr noch Fragen zu DAZN? Dann schaut doch mal hier vorbei:

Bock auf die Champions League bei DAZN? Dann holt Euch jetzt die kostenlose App des Streamingdienstes:

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Roter Stern Belgrad? Die Übertragung der Champions League im Überblick