FC Bayern: Tottenhams Troy Parrott im Visier, Sebastien Haller war zu teuer - alle News und Gerüchte zum FCB

Die Bayern fokussieren sich auf das Duell mit RB. Die Gerücheküche brodelt dennoch weiter. Alle News zum FC Bayern.

Der bereitet sich dieser Tage auf das kommende Spitzenspiel in der bei vor. Am Samstagabend trifft der deutsche Rekordmeister auf den derzeitigen Tabellenführer der deutschen Beletage. Uli Hoeneß ist jedenfalls froh, dass die ungeliebte Länderspielpause vorüber ist und Gerüchte gibt es um ein FCB-Interesse Tottenham-Juwel Troy Parrott



Zudem: Oliver Mintzlaff freut sich weiter über Timo Werners Vertragsverlängerung und Ex-Bayern-Star Lothar Matthäus hat verraten, dass er zu einem Transfer von Jerome Boateng riet.

Der FC Bayern München am Samstag - alle News und Gerüchte rund um den FCB gibt es hier!

Die Bayern-News der vergangenen Tage:

Tottenham-Talent Troy Parrott zu Bayern München?

Bayern München soll zu den Interessanten am irischen Top-Talent Troy Parrott zählen. Calciomercato.com berichtet, neben , und sei eben auch der FCB scharf auf den Teenager von Champions-League-Finalist .

Parrott gilt als größtes Talent bei den Spurs. Der 17-Jährige ist im Angriff zuhause und kann im Sturmzentrum sowie als hängende Spitze eingesetzt werden. Seit 2017 spielt der irische Junioren-Nationalspieler für die Londoner und sammelte in der Vorbereitung auf diese Saison Erfahrungen im Profikader von Trainer Mauricio Pochettino. Unter anderem spielte kam er beim Audi Cup in der Münchner Allianz Arena zum Einsatz.

Mintzlaff über Werner-Verlängerung: "Rummenigge wird uns sicherlich noch gratulieren"

Vorstandschef Oliver Mintzlaff von RB Leipzig scherzt vor dem Bundesliga-Spitzenspiel gegen den FC Bayern München über die Entscheidung von Timo Werner für seinen Klub und gegen den FC Bayern.

"Herr Rummenigge wird uns sicherlich zur Vertragsverlängerung noch gratulieren", sagte Mintzlaff im Spaß in einem Interview mit der Bild . Ernsthaft ergänzte er: "Wenn ich mit Herrn Rummenigge über Timo Werner gesprochen habe, dann waren diese Gespräche stets respektvoll, fair und ehrlich."

RB Leipzig vs. FC Bayern: TV, LIVE-STREAM, Highlights, LIVE-TICKER und Co.

Im Topspiel der Bundesliga trifft RB Leipzig auf den FC Bayern München. Das Duell findet am Samstagabend in der Red Bull Arena statt. Anstoß ist um 18.30 Uhr.

FC Bayern: Sebastien Haller war im Sommer wohl zu teuer

Der FC Bayern München soll im Sommer Interesse an einer Verpflichtung von Sebastien Haller gehabt haben. Das berichtet die Frankfurter Rundschau. Demnach habe es Gespräche mit dem Stoßstürmer von Eintracht Frankfurt gegeben, bevor der sich schließlich für einen Wechsel in die Premier League entschied.

Auf der Suche nach einem Backup für Robert Lewandowski habe der Rekordmeister neben Timo Werner von RB Leipzig auch den Bremer Max Kruse und Haller auf dem Zettel gehabt. Der Franzose hatte sich mit starken Leistungen für Frankfurt und 24 Torbeteiligungen allein in der Bundesliga in den Fokus vieler Vereine gespielt.

Wie die Rundschau erfahren haben will, führten die Verantwortlichen der Bayern um Karl-Heinz Rummenigge und Hasan Salihamidzic Gespräche mit Haller. Als jedoch eine Ablöse von 40 Millionen Euro bot und Hallers Berater diese Summe den Bayern präsentierten, lehnten diese ab: Eine derartige Summer für einen Ersatzstürmer wollte der FCB nicht zahlen.

Bayern München: Matthäus empfahl Bayer Leverkusen Transfer von Jerome Boateng

Ex-Nationalspieler Jerome Boateng hat den FC Bayern vor Ablauf der Transferperiode nicht verlassen, obwohl der Innenverteidiger unter Trainer Niko Kovac angesichts der hochkarätigen Neuzugänge nicht mehr erste Wahl ist. Ex-Bayern-Star Lothar Matthäus hätte Boateng jedoch gerne bei einem anderen Klub gesehen.

Matthäus verriet in Berlin am Rande einer Geschäftseröffnung, dass er Rudi Völler, Geschäftsführer Sport bei Bayer Leverkusen, eine Verpflichtung des 31-Jährigen empfohlen habe: "Ich habe zu Rudi Völler gesagt: Warum kauft ihr nicht Jerome Boateng? Der war ja auch zu haben. So einer fehlt da hinten drin."

VIDEO - Beim BVB: So erzielte Bayern-Star Müller sein erstes Bundesliga-Tor

Vor fast genau zehn Jahren gelang Thomas Müller sein erstes Bundesliga-Tor. Beim 5:1 in Dortmund erzielte er die letzten beiden Treffer des FC Bayern.

Uli Hoeneß meckert über Länderspiele: "Sollen stattfinden, wenn es kalt ist"

Uli Hoeneß ist kein großer Freund von Länderspielen. "Die Bundesliga hat eine ganz andere Attraktivität als diese Länderspiele", sagte der Präsident des FC Bayern der Münchner Abendzeitung .

Hoeneß nerven außerdem die Pausen in der Liga, die durch EM-Qualifikations-Partien wie zuletzt des DFB-Teams gegen die (2:4) und in Nordirland (2:0) entstehen.

"Man muss wirklich mal darüber nachdenken, ob man in der allerbesten Fußballzeit nicht die Bundesliga durchspielen lassen sollte. Die Länderspiele könnten auch im Januar stattfinden, wenn es kalt ist", so der 67-Jährige.

Coutinho oder Müller gegen RB Leipzig? Kovac legt sich nicht fest