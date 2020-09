Offiziell: James Rodriguez wechselt zum FC Everton

Lange wurde über die Zukunft von James Rodriguez spekuliert, jetzt steht fest: Der Kolumbianer schließt sich dem FC Everton an.

Der frühere Bayern-Profi James Rodriguez (29) wechselt vom spanischen Rekordmeister in die englische Premier League zum .

Das bestätigten die Klubs am Montag, James erhält einen Zweijahresvertrag mit der Option auf eine weitere Saison. Laut Medienberichten überweist der Verein aus Liverpool für den Kolumbianer etwa 25 Millionen Euro.

Offensivspieler James trifft in Everton damit erneut auf Teammanager Carlo Ancelotti, unter dem er schon in Madrid und bei Bayern München gespielt hatte. Erst am Sonntag hatte der Klub den Brasilianer Allan für umgerechnet 23,5 Millionen Euro verpflichtet.

Auch der 29 Jahre alte Nationalspieler ist ein alter Bekannter Ancelottis, er hatte bereits bei der mit dem Italiener zusammengearbeitet.