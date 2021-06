Deutschland vs. England live: EM-Achtelfinale jetzt im LIVE-TICKER - 0:0

Im vorletzten Achtelfinale der EM 2021 spielt England gegen Deutschland ums Viertelfinale. Goal begleitet das Duell hier und jetzt im LIVE-TICKER.

Ein Traditionsduell wartet auf uns: Im vorletzten Achtelfinale der EM 2021 trifft Deutschland auf England. Spielort ist das Wembley-Stadion, der Anstoß erfolgt heute um 18 Uhr.

England durchlief die Gruppenphase mit zwei Siegen und einem Remis, Deutschland gelang nur ein Sieg in drei Duellen. Nun gibt es den Fußball-Klassiker, in welchem der nächste Viertelfinalist ermittel werden soll. Hier findet Ihr alle Infos zur Runde der letzten Acht.

Wenn Ihr Deutschland vs. England live verfolgen wollt, dann könnt Ihr das hier im LIVE-TICKER kostenfrei tun. Zudem laufen die vollen 90 Minuten und auch eine mögliche Verlängerung im TV und LIVE-STREAM.

Deutschland vs. England JETZT im LIVE-TICKER - 0:0

Deutschland vs. England 0:0 Tore - Aufstellung GER Neuer - Ginter, Hummels, Rüdiger - Kimmich, Goretzka, Kroos, Gosens - Havertz, Müller, Werner Aufstellung ENG Pickford - Walker, Stones, Maguire - Trippier, Phillips, Rice, Shaw - Saka, Sterling - Kane Gelbe Karten -

+++ LIVE-TICKER HIER AKTUALISIEREN +++

5. | Und der erste Torschuss folgt auch sogleich. Goretzka schießt aus gut 30 Metern zentraler Position. Pickford packt sicher zu. Atmosphäre, Tempo und Intensität geben Versprechen ab.

4. | Zwei schnelle Standards für beide Teams innerhalb der ersten Minuten. Den Halbfeldfreistoß von England kann Kroos noch vor dem Strafraumeingang wegköpfen. Bei der Ecke für Deutschland von der linken Seite kommt Ginter nicht ganz ran.

3. | Bis zu 45.000 Zuschauer heute im Wembley, die UEFA-Pistole auf der Brust der englischen Regierung war geladen. Das finden nicht alle gut. Wenn man es aber sieht und hört, stimmt jeder zu: Es wird höchste Zeit, dass das endlich wieder Normalität statt Streitthema wird.

1. | Los geht's, das Spiel läuft. Makkelie aus der Niederlande leitet sie. Beide Teams haben wie angekündigt vor Anpfiff kurz gekniet.

Deutschland vs. England im LIVE-TICKER: Anpfiff

vor Beginn | Spannend wird es heute, ob bei einem Team der Knoten platzt, eine Mannschaft überzeugend weiterzieht. Oder sehen wir den 1:0-Siegtreffer in der 119. Minute per Eigentor (zählt die noch einer mit?)? Vielleicht schaffen es aber ja auch beide Teams, ihr Potenzial auf den Rasen zu bringen. Dann würden sich die Spektakel-Spiele von gestern einfach fortführen. Keine Einwände an dieser Stelle.

vor Beginn | Wenn wir über mäßige Leistungen sprechen, kommen wir auch nicht am deutschen Nationalteam vorbei. Da steht zwar immerhin das tolle 4:2 gegen Portugal. Das täuscht aber nicht darüber hinweg, dass der Einzug ins Achtelfinale mit dem 2:2 gegen Außenseiter Ungarn am Rande der Peinlichkeit war. Auch Deutschland murkst sich bislang mehr durchs Turnier.

vor Beginn | Stichwort Southgate, der bringt seine ganz persönliche Geschichte mit ins Spiel, verschoss er doch 1996 im EM-Halbfinale gegen Deutschland den entscheidenden Elfmeter. Ein bisschen Pathos schadet nie: 25 Jahre später hat Southgate die Chance, seinen Fehlschuss von damals wieder gutzumachen. Und so bringen beide Trainer heute ihre Schicksale mit. Bei Löw steht schließlich mit jedem Spiel im Raum, dass es nach 16 Jahren sein letztes als DFB-Coach sein könnte.

vor Beginn | England ging mit sieben Punkten, ohne Gegentor und als Gruppenerster durch seine Gruppe. Und steht in der Heimat trotzdem in der Kritik. Denn die Bilanz ist trügerisch. Letztlich waren zwei Sterling-Tore in drei wenig überzeugenden Spielen ausschlaggebend. Zu wenig Glanz für zu viel Talent, zu viel Gekrücke für zu viel Hochgeschwindigkeitsfußballer. Trainer Southgate steht unter Druck. Eine Heimniederlage gegen eine kaum mächtige DFB-Elf könnte den Job gefährden.

vor Beginn | Nach diesem irrwitzigen Achtelfinal-Tag gestern, was hält die EURO 2020 heute für uns bereit? Ein Duell, auf dem Tradition mit Großbuchstaben draufsteht: England, Deutschland, Wembley, da werden generationsübergreifend Erinnerungen wach. Insgesamt spielt die DFB-Elf zum 13. Mal im englischen Nationalstadion - und ist seit sieben Partien hier ungeschlagen (5 Siege, 2 Unentschieden).

vor Beginn | Dass Bundestrainer Löw vorne wieder Müller aufstellt für Sane, war kein großes Geheimnis. Auch dass Goretzka den angeschlagenen Gündogan, der im Kader steht, ersetzt, ließ sich erahnen. Mit Werner für Gnabry in der offensiven Dreierreihe hält Deutschlands Startelf aber eine Überraschung bereit. Drei Änderungen also im Vergleich zum 2:2 gegen Ungarn.

vor Beginn | Das ist die Elf, die Deutschland auf den Rasen schickt: Neuer - Kimmich, Ginter, Hummels, Rüdiger, Gosens - Goretzka, Kroos - Havertz, Werner, Müller.

vor Beginn | Trainer Southgate nimmt im Vergleich zum 1:0-Sieg im abschließenden Gruppenspiel gegen Tschechien eine Änderung vor: Grealish, immerhin Vorlagengeber des 1:0 durch Sterling im letzten Spiel, rückt raus, Trippier erhält dafür den Vorzug. Mount steht nach seiner Quarantäne wieder im Kader - Chilwell ist nicht dabei.

vor Beginn | England beginnt mit dieser Startelf: Pickford - Trippier, Walker, Stones, Maguire, Shaw - Phillips, Rice - Saka, Kane, Sterling.

Vor Beginn | Herzlich willkommen bei der EM 2021, das Achtelfinale zwischen Deutschland und England steht an.

Deutschland vs. England live: Die Aufstellung

Aufstellung Deutschland:

Bundestrainer Joachim Löw ändert seine Startelf für das EM-Achtelfinale gegen England in London (18.00 Uhr/ARD und MagentaTV) im Gegensatz zum Gruppenfinale gegen Ungarn (2:2) auf drei Positionen. Thomas Müller, Leon Goretzka und Timo Werner ersetzen Leroy Sane, Ilkay Gündogan und Serge Gnabry.

Löw bleibt im Klassiker seinem 3-4-3-System treu. Vor Torhüter Manuel Neuer soll die Dreierkette mit Matthias Ginter, Mats Hummels und Antonio Rüdiger die englische Offensive um Kapitän Harry Kane stoppen.

Die Mittelfeldzentrale bilden Goretzka und Toni Kroos. Joshua Kimmich und Robin Gosens besetzen erneut die Außenpositionen. Für die Tore soll neben Müller und Werner auch Kai Havertz sorgen.

Löw verzichtete in seinem 23er-Kader neben dem verletzten Lukas Klostermann auch auf Jonas Hofmann und Christian Günter. Bei den Engländern sitzt BVB-Jungstar Jadon Sancho wieder nur auf der Bank. (SID)

1 Neuer - 4 Ginter, 5 Hummels, 2 Rüdiger - 6 Kimmich, 18 Goretzka, 8 Kroos, 20 Gosens - 7 Havertz, 25 Müller, 11 Werner

Aufstellung England:

Pickford - Walker, Stones, Maguire, Shaw - Phillips, Rice - Trippier, Saka, Sterling - Kane

Your #ThreeLions to face Germany in the Round of 16 at #EURO2020... 👊 pic.twitter.com/ZkAgOcGOFz — England (@England) June 29, 2021

Deutschland vs. England live: Die Personalsituation beim DFB-Team

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft muss im Klassiker gegen England im EM-Achtelfinale womöglich auf Ilkay Gündogan, Antonio Rüdiger und Robin Gosens verzichten. "Ob alle zur Verfügung stehen, da müssen wir noch abwarten", sagte Bundestrainer Joachim Löw vor dem Abflug nach London im ZDF.

Gündogan habe am Mittag nur einen Teil des Abschlusstrainings in Herzogenaurach bestritten, erläuterte Löw. Die Schädelprellung des England-Legionärs sei "nicht ganz so ohne". Rüdiger sei "ein bisschen angeschlagen mit einem grippalen Infekt, ebenso Gosens", ergänzte Löw. Eine Entscheidung über ihren Einsatz will er erst am Dienstagmorgen fällen.

Am Abend (18.00 Uhr/ARD und MagentaTV) steigt dann der Kracher von Wembley. Sicher fehlen wird Lukas Klostermann (Muskelverletzung im Oberschenkel).

Dass es für Löw nach 15 Dienstjahren das letzte Spiel als Bundestrainer sein könnte, "daran verschwende ich nicht eine Sekunde", betonte er. Stattdessen sprach der 61-Jährige voller Vorfreude über das Spiel: "Deutschland gegen England bei Turnieren, da spricht man Jahre drüber. Wir sind bis in die Haarspitzen motiviert!" (SID)

Deutschland vs. England im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Es ist das 3. Aufeinandertreffen zwischen England und Deutschland bei Europameisterschaften – im Halbfinale 1996 gewann Deutschland nach einem 1-1 mit 6-5 im Elfmeterschießen, bei der EM 2000 siegte England in der Gruppenphase mit 1-0.

Dies ist das 13. Aufeinandertreffen zwischen England und Deutschland im Wembley-Stadion. England gewann 4 der ersten 5 dieser Spiele (1 Niederlage), darunter das WM-Finale 1966 – in den letzten 7 Partien gegen die Deutschen blieben die Engländer im Wembley jedoch sieglos (2 Remis, 5 Niederlagen).

Bei großen Turnieren (WM und EM) trafen England und Deutschland bisher 7-mal aufeinander. Beide Seiten gewannen jeweils 2 Spiele – 3-mal gab es ein Unentschieden, wobei die Deutschen nach 2 dieser Remis im Elfmeterschießen weiterkamen.

Das Spiel gegen Deutschland ist das 300. Länderspiel der Engländer im Wembley-Stadion und das 77. seit der Wiedereröffnung im Jahr 2007. Die Three Lions haben 187-mal in diesem Stadion gewonnen (73 Remis, 39 Niederlagen) und sind in ihren 14 Spielen bei EM- oder WM-Endrunden im Wembley noch ungeschlagen (9 Siege, 5 Remis).

England hat noch nie ein EM-K.o.-Spiel nach 90 Minuten gewonnen (4 Remis, 2 Niederlagen) – 4 Spiele gingen ins Elfmeterschießen, wobei die Engländer dabei nur einmal erfolgreich waren: Bei der EM 1996 im Wembley gegen Spanien.

Deutschland erreichte bei jeder der letzten 3 Europameisterschaften mindestens das Halbfinale – seit der Erweiterung des Turniers im Jahr 1996 kam Deutschland bei überstandener Gruppenphase auch ins Halbfinale.

Die letzten 4 Siege Englands endeten immer mit 1-0, so viele 1-0-Siege wie bei den vorherigen 26 Siegen der Three Lions. Das einzige Jahr zuvor, in dem England 5-mal mit 1-0 gewann, war 1990: 2 dieser Siege waren bei der Weltmeisterschaft 1990, als die Engländer das Halbfinale erreichten.

Deutschland hat seit dem 3-0-Sieg gegen die Slowakei bei der EURO 2016 in jedem der letzten 8 Spiele bei großen Turnieren (WM und EM) mindestens ein Gegentor kassiert. Nur einmal blieben die Deutschen bei großen Turnieren länger ohne Weiße Weste: In den ersten 9 WM-Spielen zwischen 1934 und 1954.

Raheem Sterling hat in seinen letzten 19 Einsätzen für England 14 Tore erzielt, nachdem er in seinen ersten 45 Einsätzen für die Nationalmannschaft nur 2-mal traf. Jedes seiner insgesamt 16 Tore für die Nationalmannschaft fiel in Pflichtspielen, nur Steve Bloomer hat mehr Tore ausschließlich in Pflichtspielen erzielt (28 Tore, zudem alle in Heimspielen).

Deutschlands Ilkay Gündogan hat bereits 2-mal im Wembley-Stadion getroffen: Für Borussia Dortmund im Champions-League-Finale 2013 und für Manchester City in der Premier League. Er könnte nach Per Mertesacker erst der 2. Spieler werden, der in diesem Stadion für eine Vereinsmannschaft und die deutsche Nationalmannschaft trifft.

Deutschland vs. England heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

Deutschland vs. England heute ... im TV ARD, MagentaTV im LIVE-STREAM ARD, MagentaTV LIVE-TICKER Goal

Achtelfinale zwischen Deutschland und England bei der EM 2021 - es geht darum, wer als siebtes Team ins Viertelfinale des Turniers kommt. Ihr könnt das Spiel hier nicht nur im LIVE-TICKER verfolgen, sondern die vollen 90 Minuten auch live im TV und LIVE-STREAM sehen.

Deutschland vs. England im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Showdown im Fußball-Tempel Wembley: Mit einem Sieg im Klassiker gegen England will Joachim Löw seinem goldenen Abschied näherkommen.

London (SID) Joachim Löw ließ sich nichts anmerken. Seine Vorfreude auf den Klassiker im Wembley-Stadion verbarg der Bundestrainer ebenso cool hinter seiner schwarzen Fliegerbrille wie den Ärger über den Knatsch mit der UEFA. Vor dem Aufbruch zu seiner womöglich letzten Dienstreise tippte er auf dem Rollfeld in Nürnberg in aller Seelenruhe eine Nachricht in sein Handy und winkte den Flughafenmitarbeitern zu. Ganz als würde er sagen wollen: Entspannt euch, wir kommen wieder!

Er "verschwende nicht eine Sekunde" an den Gedanken, dass das EM-Achtelfinale gegen England vor über 40.000 erwartungsfrohen Briten sein letztes Spiel als Bundestrainer sein könnte, sagte Löw. Stattdessen gilt seine volle Konzentration dem Kracher in London. "Deutschland gegen England bei Turnieren, da spricht man Jahre drüber. Dafür ist man Trainer. Das ist ein Spiel, das alle elektrisiert und fesselt", schwärmte Löw nach der Ankunft und meinte: "Wir sind bis in die Haarspitzen motiviert!"

Doch ab 16.33 Uhr musste er auf dem Sonderflug KLJ 2364, den die deutsche Delegation in drei Bussen erreichte, noch ein paar wichtige Gespräche führen. Er wollte "die Spieler noch einmal an ihre Stärken erinnern", meinte Löw. Ob ihm aber auch alle zur Verfügung stehen, ist plötzlich wieder offen. Die Schädelprellung bei Ilkay Gündogan sei "nicht ganz so ohne", sagte Löw, zudem waren Antonio Rüdiger und Publikumsliebling Robin Gosens "ein bisschen" erkältet. "Wir müssen abwarten", sagte Löw, eine endgültige Entscheidung über ihren Einsatz wolle er erst am Dienstagvormittag treffen.

Am Abend (18.00 Uhr/ARD und MagentaTV) sollen seine Jungs die englische Fußball-Kathedrale stürmen - doch Löw warnte noch einmal eindringlich vor den Three Lions. "England kann seit 2018 gegen jede Mannschaft gewinnen", sagte er über den WM-Vierten, "sie sind defensiv sehr stabil und haben vorne Geschwindigkeit. Sie werden alles raushauen."

Diesem Feuereifer begegnet Löw mit demonstrativer Gelassenheit. Beim Abschlusstraining, das Gündogan nur teilweise bestritt und Lukas Klostermann verpasste, beobachtete er sein Team lässig an den Pfosten gelehnt. Dass er die Einheit auf UEFA-Geheiß im Adi-Dassler-Stadion von Herzogenaurach abhalten musste, hatte ihn verstimmt.

"Grundsätzlich wäre es gut gewesen", in Wembley zu trainieren, "absolut", sagte Löw pikiert. Die UEFA habe dies aber erst und nur unter Auflagen zur Schonung des ramponierten "heiligen" Rasens erlaubt, nachdem der DFB sich beschwert hatte: "Aber da wollten wir den Plan nicht mehr über den Haufen werfen."

So oder so - bei einem Sieg in London steht einer goldenen Abschiedsmission (fast) nichts mehr im Wege. Im Viertelfinale in Rom wäre Schweden oder die Ukraine ein machbarer Gegner, im Halbfinale erneut in Wembley käme es zum Duell mit Dänemark oder Tschechien.

"Wir haben ein Etappenziel erreicht, aber das ist nicht, was wir wollen. Wir geben uns mit der Achtelfinalteilnahme nicht zufrieden", sagte Kapitän Manuel Neuer und plante schon die Rückkehr: "Wir wollen noch mal in London spielen." Am 11. Juli findet dort auch das Finale statt.

Doch zunächst muss die hohe Hürde England übersprungen werden, auch wenn das DFB-Team in Wembley seit 1975 in sieben Spielen (sechs Siege) ungeschlagen ist. "Das sind zwei große Fußball-Nationen, das wird hoffentlich ein Leckerbissen", sagte Thomas Müller.

Nach überstandenen Knieproblemen wird der Antreiber für Leroy Sane wieder in die Startelf rücken. "Er ist für uns Gold wert, er hebt uns auf ein höheres Niveau", sagte Gosens. Zudem dürfte Leon Goretzka für Gündogan seine Chance von Beginn an erhalten.

Löw brütete auf dem rund zweistündigen Flug vom Albrecht Dürer Airport an den letzten Details seines England-Plans, die Lösung ist aber gar nicht so kompliziert. In den vergangenen sieben Spielen bei EM oder WM geriet die DFB-Auswahl mit 0:1 in Rückstand. Gegen die defensivstarken Gastgeber (kein Gegentor in der Vorrunde) könnte dies schon ein entscheidender Rückschlag sein. "Jetzt entscheidet jede Kleinigkeit, da müssen wir hellwach sein. Eine stabile Defensive ist jetzt elementar wichtig", sagte Neuer.

Während die durch die jüngsten Duelle traumatisierten Engländer schon Elfmeterschießen üben, ist die Stimmung in der DFB-Auswahl gelöst. Dazu trug auch Rocker Peter Maffay bei, dessen musikalischen Besuch Neuer als "gelungene Abwechslung" empfand.

Er und seine Teamkollegen werden wegen der Corona-Lage im Stadion aber nur von bis zu 2000 in England lebenden Deutschen unterstützt. "Da sind die Engländer klar im Vorteil", sagte DFB-Direktor Oliver Bierhoff, der Deutschland vor 25 Jahren in Wembley per Golden Goal zum bisher letzten EM-Titel geschossen hatte.

Deutschland vs. England im LIVE-TICKER: Das EM-Achtelfinale im Überblick