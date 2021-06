Die EM lief für viele Bayern-Stars bescheiden. Kritik und Gerüchte sind die Folgen. Alle News zum FC Bayern.

Der FC Bayern München am Mittwoch. Alle Neuigkeiten und Entwicklungen rund um den Rekordmeister der Bundesliga gibt es hier.

Was zuletzt so los war rund um die Säbener Straße, gibt es hier zum Nachlesen.

FC Bayern, News: Coman spielte mit Verletzung weiter

Frankreichs Kingsley Coman hat sich beim EM-Achtelfinalaus des Topfavoriten gegen die Schweiz (7:8 n.E.) gegen eine Auswechslung gewehrt, um offenbar sein Image gegenüber der französischen Öffentlichkeit zu ändern. Das berichtet die L'Equipe. In seiner Heimat gilt der Bayern-Star als anfällig für Verletzungen und Fitnessprobleme.

Coman hatte in der ersten Halbzeit der Verlängerung einen Schlag abbekommen und in der Pause mit Trainer Didier Deschamps heftig über seine Auswechslung disktutiert.

Wenige Minuten nach Wiederanpfiff hatte Deschamps schließlich genug und wechselte Marcus Thuram für den Flügelstürmer des FC Bayern ein.

FC Bayern, News: Löw kritisiert Gnabry und Sane nach Deutschlands EM-Aus

Bundestrainer Joachim Löw hat die Bayern-Stars Serge Gnabry und Leroy Sane nach dem bitteren EM-Aus der deutschen Nationalmannschaft im Achtelfinale gegen England (0:2) kritisiert. "Gnabry oder Sane haben bei diesem Turnier nicht das gezeigt, was sie können", sagte Löw gegenüber MagentaTV.

Zwar hätten beide "ihre Klasse in den letzten Jahren schon unter Beweis gestellt", setzte der scheidende Bundestrainer fort, die notwendigen offensiven Impulse seien ihnen "heute aber nicht gelungen".

Gnabry, der in den vergangenen Jahren zu Löws heimlichem Lieblingsspieler aufgestiegen war, spielte in der gesamten Gruppenphase von Beginn an, wurde gegen England jedoch erst in der 68. Minute gebracht.

Sane hingegen hatte das gesamte Turnier über mit seiner schwachen Form zu kämpfen und kam gegen England erst in der 87. Minute ins Spiel. Für Sanes Bayern-Teamkollegen Jamal Musiala hatte Löw nach dem Turnier dagegen lobende Worte: "Der Jamal wird gut, hat gute Fähigkeiten, aber man hat manchmal gemerkt, der wird noch ein bisschen brauchen."

FC Bayern, Spielplan: So läuft der Bundesliga-Saisonstart 2021/22

Gegner Datum Borussia Mönchengladbach (A) 13. August 1. FC Köln (H) 20. - 22. August Hertha BSC (H) 27. - 29. August RB Leipzig (A) 10. - 12. September VfL Bochum (H) 17. - 19. September

FC Bayern, Transfer: Kühn wechselt vom FCB zu Erzgebirge Aue

Zweitligist Erzgebirge Aue hat Stürmer Nicolas-Gerrit Kühn für die kommende Saison auf Leihbasis verpflichtet. Der 21-Jährige kommt von der 2. Mannschaft des Rekordmeisters Bayern München und erhält in Aue einen bis 30. Juni 2022 gültigen Vertrag, der eine Kaufoption enthält.

Das gab der Verein am Dienstag bekannt. Ausgebildet wurde Kühn unter anderem in den Nachwuchsabteilungen von Hannover 96, RB Leipzig und Ajax Amsterdam.

FC Bayern , News: Ex-FCB-Talent Lucas Scholl spielt bei österreichischen Bundesligisten vor

Ex-Bayern-Talent Lucas Scholl ist auf der Suche nach einem neuen Klub. Nach seiner Suspendierung beim österreichischen Zweitligisten SC Horn spielt er aktuell bei Bundesliga-Aufsteiger Austria Klagenfurt vor.

"Es besteht kein Zweifel daran, dass Lucas ein hoch veranlagter Spieler ist, der eine hervorragende Ausbildung genossen hat. Im Profibereich ist ihm der Durchbruch bisher nicht gelungen, aber wenn er den Schalter umgelegt bekommt und sein Potenzial auf den Platz bringt, dann hat er das Niveau", erklärte Austria-Geschäftsführer Harald Gärtner. Er sprach von einer "Win-win-Situation".

Scholl war suspendiert worden, weil er die Option auf eine Vertragsverlängerung verstreichen ließ. Der 24-Jährige sei schlecht für das Team-Klima, so die Begründung des Vereins.

Der Sohn von Mehmet Scholl wurden in der Vergangenheit auch von seinem Vater scharf kritisiert. Charakterlich sei Sohn Lucas nur "bei 30 Prozent". Im Bild-Podcast "Phrasenmäher" legte Mehmet Scholl sogar noch nach: "Ich rede mit meinem Sohn ganz, ganz offen. Und ich sage ihm auch ganz offen: Du bist ein verhinderter Multi-Millionär."