Bayern-Sportvorstand Salihamidzic nimmt Leroy Sane in die Pflicht und bestätigt Differenzen mit Trainer Flick. Ulreich kehrt zurück. Alle FCB-News.

Der FC Bayern am Montag. Alle Neuigkeiten und Entwicklungen rund um den Rekordmeister der Bundesliga gibt es hier.

Was zuletzt so los war rund um die Säbener Straße, gibt es hier zum Nachlesen.

FC Bayern: Niko Kovac äußert sich über Nübel-Leihe

Bayern-Keeper Alexander Nübel läuft künftig auf Leihbasis für die AS Monaco auf. Dort arbeitet er auch mit Trainer Niko Kovac zusammen, der 2019 als Bayern-Coach bereits darin beteiligt war, dass der Ex-Schalker ein Jahr später in München landete. Zu diesem Zeitpunkt war Kovac aber bereits durch Hansi Flick ersetzt worden.

"Wir sind glücklich, dass wir diesen Transfer geschafft haben", erklärte Kovac bei Sport1 zur Verpflichtung des Torhüters. "Alexander Nübel ist ein Klasse-Torwart, sonst hätten sich die Bayern nicht so um ihn bemüht."

Nur auf vier Pflichtspiele brachte es Nübel in seiner ersten Bayern-Saison, in Monaco muss er sich nun dem Konkurrenzkampf mit Benjamin Lecomte stellen. "Ich bin froh, beim AS Monaco den nächsten Schritt meiner Entwicklung machen zu können. Es ist wichtig, auf hohem Niveau zu spielen, und diese Möglichkeit habe ich nun in Monaco", teilte Nübel mit.

Der FC Bayern stellte in Person von Sportvorstand Hasan Salihamidzic klar, weiter mit Nübel zu planen. Die Leihe kann vom FCB bei Bedarf um ein Jahr verkürzt werden. "Es war Alexanders Wunsch, dass er Spielpraxis sammelt, das habe ich unterstützt. Allerdings war die Voraussetzung, dass wir eine seriöse Nummer 2 dazuholen können", sagte Salihamidzic dem kicker.

Dies gelang mit Sven Ulreich, der bereits zwischen 2015 und 2020 als Neuer-Backup fungierte und ablösefrei kommt. "Toni Tapalovic, unser Torwarttrainer, hat uns zu Sven Ulreich geraten. Diese Verbundlösung ist sehr charmant, sie hilft allen Beteiligten, passt in unseren finanziellen Rahmen", betonte Salihamidzic. Zunächst ist der 32 Jahre alte Ulreich bis 2022 gebunden, je nach Entwicklung der sportlichen Lage sei eine Verlängerung denkbar, bis Nübel zurückkehrt.

FC Bayern: Hasan Salihamidzic fordert Steigerung von Leroy Sane in der neuen Saison

Bayern Münchens Sportvorstand Hasan Salihamidzic fordert einen Leistungssprung von Leroy Sane in dessen zweitem Jahr beim Rekordmeister. In der ersten Saison habe sich der Nationalspieler nach einem Kreuzbandriss "wieder herangetastet, sein großes Talent und einige gute Spiele gezeigt. Aber jetzt erwarten wir, dass er Leistungsträger wird und die Mannschaft auch trägt", sagte Salihamidzic dem kicker.

Sane hatte in der vergangenen Saison in 44 Pflichtspielen zehn Tore erzielt und zwölf Treffer vorbereitet. Nun sei das "Jahr der Stabilisierung" vorüber. "Ich habe großes Vertrauen in ihn, auch wenn er eine andere Art als andere Spieler hat", sagte Salihamidzic: "Er steht allerdings auch vor einem Jahr der Wahrheit. Und er wird dafür von uns allen jede Unterstützung erfahren."

Auch von Kingsley Coman und Serge Gnabry "wünsche und erwarte" er eine Steigerung. "Und ich bin überzeugt, dass es ihnen gelingt." Von den Routiniers Robert Lewandowski und Thomas Müller könne man nicht erneut solch überragende Leistungen fordern: "Deshalb müssen andere zulegen."

Keine konkrete Auskunft wollte Salihamidzic in puncto Vertragsverlängerungen und Transfers geben: Mit Coman, mit dem der FCB nach Informationen von Goal und SPOX fest plant (Vertrag bis 2023), befinde man sich "in Gesprächen", mit Niklas Süle (2022) "im Austausch". Eine "ausgewogene Gehaltsstruktur" stehe jedoch an erster Stelle: "Der FC Bayern wird sich keine finanziellen Risiken leisten. Damit schützt er alle, die für den FC Bayern spielen."

Vom Verlauf der Vertragsgespräche mit den eigenen Spielern hänge es ab, was sich auf dem Transfermarkt tun werde. Dass der FC Bayern eine attraktive Adresse für Top-Spieler ist, steht für Salihamidzic außer Frage: "Der FC Bayern ist Double-Triple-Sieger, einer der gesündesten und erfolgreichsten Fußballvereine auf der Welt. Wir sind sexy, für den nationalen wie internationalen Weltklassespieler und das nationale wie internationale Talent."

Salihamidzic vs. Flick: "Differenzen, wie wir die Mannschaft managen"

Bisher stehen lediglich die Verpflichtungen der Defensivspieler Dayot Upamecano und Omar Richards fest, zudem kehrt Sven Ulreich ablösefrei als Nummer zwei hinter Manuel Neuer zurück. Bis zum 31. August werde der FCB "genau verfolgen, wie die Situation am Markt ist". Der Markt sei jedoch "ruhig", auch in Sachen Backup von Benjamin Pavard - für Salihamidzic "einer der stabilsten Rechtsverteidiger überhaupt".

Man wolle die "jetzige Mannschaft erhalten und in den kommenden Jahren verstärken, aber stets im Rahmen unserer Möglichkeiten. Ein Kader mit 25 Weltklassespielern ist nicht möglich. Verrückte Sachen wird es nicht geben", betonte Salihamidzic. Dennoch würden "unsere internationalen Ansprüche bleiben". Der künftige Trainer Julian Nagelsmann werde "neue Energie freisetzen".

Mit dem Ex-Leipziger bekomme der FC Bayern "einen jungen, sehr guten, innovativen Trainer. Schon beim ersten Treffen haben wir sehr intensiv über die Zusammenstellung der Mannschaft diskutiert, über Kaderplanung, taktische Themen, den Campus, die Jugendarbeit, auch über Organisatorisches. Es wurde schnell klar, dass wir ein gleiches Verständnis haben", verriet Salihamidzic.

Weniger reibungslos verlief zum Ende hin die Zusammenarbeit mit dem kommenden Bundestrainer Hansi Flick ab, der seinen Vertrag beim FCB vorzeitig auflöste. "Es gab Differenzen darüber, wie wir im Klub die Mannschaft managen", bestätigte Salihamidzic. Dennoch sei die gemeinsame Arbeit erfolgreich gewesen, Groll hege er keinen. "Von meiner Seite aus ist alles ausgesprochen. Ich wünsche ihm alles Gute für seine weitere Laufbahn und viel Glück beim DFB."

Mit Co-Trainer Hermann Gerland, Miroslav Klose sowie Athletiktrainer Danny Röhl verlassen weitere Angestellte den Verein. Während Klose "andere Wege" suche, sei auch bei Röhl und Gerland die Initiative von den Trainern ausgegangen. "Hermann habe ich angeboten, dass er weiter für Bayern tätig sein könne in einer Funktion seiner Wahl. Er hat große Verdienste um den Verein und wird immer Teil der Bayern-Familie sein." Gerland kann sich eine Zukunft als Co-Trainer von Flick beim DFB vorstellen.

Quelle: SID

FC Bayern verleiht Alexander Nübel an Monaco - Sven Ulreich kehrt zurück

Der Wechsel von Bayern Münchens Ersatztorwart Alexander Nübel auf Leihbasis zum französischen Spitzenverein AS Monaco ist perfekt. Als Ersatz für den 24-Jährigen kehrt Sven Ulreich vom Zweitligisten Hamburger SV zum Rekordmeister zurück. Das bestätigte der FC Bayern am Sonntagabend.

Der Ex-Schalker, der den Medizincheck erfolgreich absolvierte, erhält einen Zweijahresvertrag beim Klub von Nationalspieler Kevin Volland, nachdem sich Nübels Erwartungen beim deutschen Meister hinter Nationalmannschafts-Kapitän Manuel Neuer in der vergangenen Saison nicht erfüllt hatten. Laut Option ist eine Rückkehr nach einer Saison nach München möglich. Cheftrainer in Monaco ist der ehemalige Frankfurt- und Bayern-Coach Niko Kovac.

FC Bayern: Müller beeindruckt DFB-Teamkollegen Havertz und Gosens

Die Nationalspieler Kai Havertz und Robin Gosens sind tief beeindruckt von Rückkehrer Thomas Müller. "Er bringt sich immer ein und versucht, immer eine Lösung parat zu haben. Das macht ihn einzigartig als Mensch und als Spieler", sagte Gosens vor dem EM-Achtelfinale am Dienstag (18.00 Uhr/ARD und MagentaTV) in London gegen England und kommt zu dem Schluss: "Es ist für uns Gold wert, ihn in der Mannschaft zu haben. Er hebt uns auf ein höheres Niveau."

Für Havertz ist Müller sogar der "dritte Co-Trainer, den wir haben". Mit seiner Art und weise würde der Münchner "sehr viele Spieler bei uns mitziehen". Auch für die "Kommunikation auf dem Platz" sei der Rio-Weltmeister sehr wichtig, so Havertz.

Müller stand Bundestrainer Joachim Löw beim Gruppen-Finale gegen Ungarn (2:2) aufgrund einer Kapselverletzung im Knie nur als Joker zur Verfügung. Doch diese sei inzwischen "ad acta" gelegt.

Nach dem Abschlusstraining in Herzogenaurach (11.00 Uhr) wird die DFB-Auswahl um 16.30 Uhr von Nürnberg nach London fliegen.

Quelle: SID

Bayern-Kapitän Manuel Neuer fordert klare Haltung: "Möchten der Nationalmannschaft ein Gesicht geben"

DFB-Kapitän Manuel Neuer hofft weiterhin auf klare Statements aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zu gesellschaftspolitischen Themen. "Wir möchten der Nationalmannschaft ein Gesicht geben und den Menschen zeigen, dass es außerhalb des Fußballs wichtige Dinge gibt, auf die wir hinweisen und hinter denen wir stehen", sagte Neuer dem kicker. Denn Nationalspieler seien "Vorbilder" für viele Kinder und Jugendliche.

In der Vergangenheit sei es oft so gewesen, "dass wir uns politisch nicht so positioniert haben und stattdessen den Richtlinien, wie es immer gewesen ist, gefolgt sind", sagte der Nationaltorhüter, der bei der EM eine Regenbogen-Kapitänsbinde als Zeichen für Offenheit und Vielfalt trägt: "Jetzt hat - auch dank der sozialen Medien - jeder Einzelne mehr Einfluss, etwas zu bewegen." Das DFB-Team gebe "da gerade ein positives Bild" ab.

Neuer lobte zudem den Kniefall der englischen Nationalspieler als Zeichen gegen Rassismus. "Grundsätzlich finden wir das sehr gut von der englischen Nationalmannschaft und von den Teams, die das in der Premier League auch machen", sagte der 35-Jährige: "Wir kennen das in dieser Form aus der Bundesliga und aus unseren Länderspielen bisher so noch nicht. Wir sprechen in der Mannschaft darüber."

Quelle: SID