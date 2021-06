Ulreich hofft auf ein längeres Fehlen von Torhüterkollege Neuer und Coman scheidet nach Diskussionen und Verletzung aus. Alle News zum FC Bayern.

Der FC Bayern am Dienstag. Alle Neuigkeiten und Entwicklungen rund um den Rekordmeister der Bundesliga gibt es hier.

Was zuletzt so los war rund um die Säbener Straße, gibt es hier zum Nachlesen.

FC Bayern: Kingsley Coman bei Frankreich nach Diskussionen mit Deschamps angeschlagen ausgewechselt

Bayern Münchens Angreifer Kingsley Coman hat sich im EM-Achtelfinale seiner Franzosen gegen die Schweiz eine Verletzung zugezogen und musste ausgewechselt werden.

Der Linksaußen ging in der sechsten Minute der Verlängerung nach einem Sprint in den Sechzehner samt Abschlusses aus spitzem Winkel an das Außennetz zu Boden. Coman blieb anschließend sitzen und signalisierte Oberschenkelprobleme. Nach kurzer Behandlung humpelte er vom Feld, während sich Gladbachs Marcus Thuram als möglicher Ersatz bereit machte.

Coman spielte jedoch zunächst weiter. In der Halbzeitpause der Verlängerung diskutierte er intensiv mit Didier Deschamps, der offensichtlich wissen wollte, ob der 25-Jährige tatsächlich beschwerdefrei weiterspielen konnte.

Als die zweiten Halbzeit der Verlängerung angepfiffen wurde, stand Coman weiter auf dem Rasen. Sieben Minuten später nahm ihn Deschamps aber doch runter und brachte Thuram für die Schlussphase.

FC Bayern: "Bambi" Musiala kann mit seinem Spitznamen gut leben

Nationalspieler Jamal Musiala (18) kann mit seinem Spitznamen "Bambi" gut leben. "Ich finde es witzig. Und wenn man einen Spitznamen bekommt, zeigt es ja auch irgendwie, dass man im Team angekommen ist und von seinen Mitspielern akzeptiert wird", sagte Musiala vor dem EM-Achtelfinale in London gegen England (18.00 Uhr im LIVE-TICKER ) im Gespräch mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland .

Den Spitznamen hatte ihm sein Bayern-Teamkollege Leroy Sane verpasst. "Einige nennen mich seitdem Bambi, aus dem Film Bambi, vielleicht weil ich ein bisschen dünn und einer der Jüngeren bin", äußerte der jüngste Spieler der DFB-Turnierhistorie.

Seine Entscheidung zwischen der deutschen und englischen Nationalmannschaft fiel ihm nicht leicht. "Ich habe nach langem Nachdenken auf mein Gefühl gehört und mich für Deutschland entschieden. England wird aber immer meine zweite Heimat bleiben", sagte Musiala, der besonders die Ausbildung auf der Insel lobte.

Dort werde "viel Wert auf Technik und ein gutes Eins-gegen-Eins gelegt. Und darauf, frei zu spielen. Das kam meinen Anlagen sehr entgegen. Ich habe es schon immer geliebt zu dribbeln und Tore zu schießen."

FC Bayern München, News - Sven Ulreich: "Ich hoffe, dass Neuer länger fehlt"

Sven Ulreich hat in der Bild -Zeitung über sein erneutes Engagement beim FC Bayern gesprochen. Dabei erklärte der Torhüter: "Ich hoffe, dass Manu (Manuel Neuer, d. Red.) uns noch länger fehlt."

Was auf den ersten Blick komisch klingt, hat eine positive Bedeutung. Es sei nicht "meinetwegen, sondern weil das bedeuten würde, dass die deutsche Mannschaft bei der EM weit kommt und er danach in den verdienten Urlaub geht", ergänzte Ulreich. Er freue sich "auf den Trainingsstart mit den Jungs in einer Woche und dass ich überhaupt wieder hier bin."

Der 32-Jährige hatte wenige Tage zuvor seinen Vertrag beim Hamburger SV aufgelöst. "Der Norden war für einen Süddeutschen gewöhnungsbedürftig. Jetzt ist es perfekt! Ich freue mich sehr, dass ich wieder in München bin. Die Familie ist auch sehr happy. Wir wohnen nun auch wieder näher an der Heimat, an Stuttgart", so Ulreich.

Die Bayern beginnen die Saisonvorbereitung am 6. Juli mit einer Leistungsdiagnostik, einen Tag später findet der eigentliche Trainingsauftakt statt. Im Rahmen der "Audi Digital Summer Tour" treffen die Bayern am 24. Juli auf Ajax Amsterdam.

FC Bayern München, Gerücht: Saisonauftakt in Gladbach vor 18.000 Zuschauern

Das Saisoneröffnungsspiel des FCB bei Borussia Gladbach am 13. August im Borussia-Park soll vor bis zu 18.000 Zuschauern stattfinden. Das meldet der kicker und beruft sich auf eine Bestätigung der Gladbacher.

ℹ️ Bis 2016 hatte der amtierende Deutsche Meister beim Eröffnungsspiel stets Heimrecht. Seither ist lediglich die Teilnahme des Deutschen Meisters am Eröffnungsspiel festgeschrieben. — FC Bayern München (@FCBayern) June 25, 2021

18.000 Zuschauer wären ein Drittel der Gesamtkapazität des Borussia-Parks. In München dagegen dürfen gegen Ajax am 24. Juli nur 500 Fans live vor Ort sein.

FC Bayern München: Julian Nagelsmann besucht Säbener Straße

Trainer Julian Nagelsmann war am Montag in der Säbener Straße zu Gast, um sich die Trainingsbedingungen genauer anzuschauen. Die Bild -Zeitung dokumentierte das Vorgehen mit mehreren Fotos.

Nagelsmann wurde dabei von einem Kamera-Team der Bayern begleitet. Auch Videoanalyse-Spezialist Benjamin Glück war vor Ort.

FC Bayern München: So läuft der Bundesliga-Saisonstart 2021/22