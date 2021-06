FC Bayern München, News und Gerüchte: Ortega zu teuer, Bundesliga-Spielplan veröffentlicht

Stefan Ortega war dem FC Bayern wohl zu teuer, Sven Ulreich soll kommen. Außerdem: der neue Bundesliga-Spielplan 2021/22. Die FCB-News heute.

Der FC Bayern am Samstag. Alle Neuigkeiten und Entwicklungen rund um den Rekordmeister der Bundesliga gibt es hier.

Was zuletzt so los war rund um die Säbener Straße, gibt es hier zum Nachlesen.

FC Bayern, Gerücht: Bielefeld-Keeper Stefan Ortega offenbar zu teuer

In den vergangenen Wochen wurde immer wieder spekuliert, dass die Bayern mit Bielefeld-Torwart Stefan Ortega einen geeigneten Kandidaten für den Posten der Nummer zwei ausgemacht hätten. Dem kicker zufolge sei die geforderte Ablösesumme mit fünf Millionen Euro aber zu hoch gewesen.

Stattdessen steht nun Sven Ulreich vor einer Rückkehr, weil es Alexander Nübel zur AS Monaco zieht.

FC Bayern, News: Musiala schwärmt von Ronaldo

Jamal Musiala wurde beim 2:2 der deutschen Nationalmannschaft bei der EM gegen Ungarn eingewechselt und konnte direkt überzeugen. Zuvor hatte das Bayern-Juwel gegen Portugal noch auf der Tribüne gesessen. Dennoch konnte er auch beim 4:2 gegen CR7 und Co. einiges mitnehmen.

"Selbst als ich die ersten beiden Partien auf der Tribüne saß, habe ich mitgefiebert, die Eindrücke aufgesaugt: sowohl aus unserer Mannschaft als auch vom Gegner. Allein Ronaldo 90 Minuten beobachten zu können – das bringt mich weiter", sagte Musiala der Bild .

FC Bayern, Transfer: Kiel leiht Bayern-Stürmer Arp für ein Jahr aus

Zweitligist Holstein Kiel hat den ehemaligen Junioren-Nationalspieler Jann-Fiete Arp von Rekordmeister Bayern München für ein Jahr ausgeliehen. Dies gab der Verein am Freitag bekannt .

Der 21-Jährige spielte seit 2019 bei den Münchnern und kam dort fast ausschließlich für die zweite Mannschaft in der Regionalliga sowie der 3. Liga zum Einsatz.

"Mit Fiete Arp gewinnen wir einen hochtalentierten, jungen Stürmer mit norddeutschen Wurzeln", sagte Kiels Geschäftsführer Sport Uwe Stöver: "Wir sind davon überzeugt, dass Fiete uns mit seinen Qualitäten und seiner Variabilität in der Offensive bereichern wird."

FC Bayern, Transfer: Ulreich vor Bayern-Rückkehr, Nübel nach Monaco

Torhüter Sven Ulreich heuert angeblich nach nur einer Saison Abwesenheit wieder beim FC Bayern München an. Das berichtet der kicker.

Demnach ersetzt Ulreich den bisherigen Ersatz-Torwart Alexander Nübel, den es nach Informationen von Goal und SPOX leihweise für zwei Jahre zum französischen Erstligisten AS Monaco zieht.

FC Bayern, News: FCB eröffnet Bundesligasaison gegen Gladbach

Am 13. August beginnt die neue Bundesligasaison! Richtig gelesen, gerade einmal fünf Wochen nach dem EM-Finale und fünf Tage nach dem Ende der olympischen Spiele können sich Fans der Bundesliga wieder auf Spitzenfußball freuen!

Der FC Bayern München wird also an besagtem Freitagabend im Einsatz sein - allerdings nicht in der heimischen Allianz Arena: Borussia Mönchengladbach wird der Gastgeber sein, das erste Spiel der Saison findet also im Borussia-Park statt!

Hier findet Ihr alle Infos zur neuen Bundesligasaison