Bundesliga: Wann beginnt die neue Saison 2021/22?

Die Bundesligasaison 2021/2022 startet im August. Goal befasst sich in diesem Artikel näher mit dem ersten Spieltag und der TV-Übertragung.

Die EM ist zwar noch im Gange, trotzdem lohnt sich schon ein Blick in die Zukunft: Am Freitag, dem 25. Juni wurde der Spielplan der Bundesligasaison 2021/2022 bekanntgegeben.

Fußball-EM, Copa America, Olympia... Fußballfans kommen in diesem Sommer auf ihre Kosten. Bei so einem vollbepackten Terminkalender kann man schnell mal aus den Augen verlieren, dass auch die nationalen Ligen früher oder später wieder losgehen!

Im August feiert die Bundesliga ihr Comeback, dann aber ohne die Traditionsvereine Werden Bremen und dem FC Schalke 04. Stattdessen gehören SpVgg Greuter Fürth und der VfL Bochum zu den Teams des Oberhauses.

Es ist eine der besten Ligen der Welt - Millionen Anhänger:innen verfolgen Woche für Woche die Bundesliga LIVE im TV. Goal schaut sich in diesem Artikel an, wie der erste Spieltag stattfindet und wie die Bundesliga diese Saison LIVE im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Meister, Aufsteiger, Pokalsieger: Die Erfolge der vergangenen Saison

Meister : FC Bayern München

Qualifikation für Champions League : BVB (Borussia Dortmund) VfL Wolfsburg RB Leipzig

Qualifikation für Europa League : Eintracht Frankfurt Bayer Leverkusen

Qualifikation für Europa Conference League : FC Union Berlin

Aufsteiger : ​VfL Bochum SpVgg Greuter Fürth

DFB-Pokalsieger: BVB (Borussia Dortmund)

Bundesliga 2021 / 2022: So findet der 1. Spieltag der neuen Saison statt

Am 13. August beginnt die neue Bundesligasaison! Richtig gelesen, gerade einmal fünf Wochen nach dem EM-Finale und fünf Tage nach dem Ende der olympischen Spiele können sich Fans der Bundesliga wieder auf Spitzenfußball freuen!

Der 13. August ist ein Freitag - wie immer wird das Eröffnungsspiel also zum Start in das Wochenende stattfinden. Dabei ist auch in diesem Jahr der amtierende Meister eine der beiden Mannschaften, die den Tanz eröffnen wird.

FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach erstes Saisonspiel: So findet der Bundesligastart 2021/2022 statt

Der FC Bayern München wird also an besagtem Freitagabend im Einsatz sein - allerdings nicht in der heimischen Allianz Arena: Borussia Mönchengladbach wird der Gastgeber sein, das erste Spiel der Saison findet also im Borussia-Park statt!

Die Uhrzeit des Anpfiffs ist, wie immer bei den Freitagsspielen, 20.30 Uhr. Wie ihr die Begegnung dann verfolgen könnt und ob das auch kostenlos möglich ist, erklären wir im Laufe dieses Artikels.

Bundesliga 2021/2022: BVB vs. Eintracht Frankfurt am ersten Spieltag

Nun wollen wir auch ein Auge auf die anderen Begegnungen werfen - für die ist aber noch kein genaues Datum bekannt. Neun Spiele gibt es bekanntlich pro Spieltag, bei acht von neun wissen wir noch nicht, wann diese stattfinden, ob am Samstag oder am Sonntag.

Wer dabei aufeinandertrifft ist aber schon bekannt: So kommt es in Dortmund bereits zu einem Topspiel, wenn der Viertplatzierte der vergangenen Saison (BVB) auf Eintracht Frankfurt trifft, die ihrerseits Fünfter wurden.

Aufsteiger spielen beide auswärts - Union trifft auf Leverkusen

Auch interessant: Die ersten Spiele der Aufsteiger. Zweitligameister Vfl Bochum bekommt es direkt mit einem Champions-League-Teilnehmer zu tun und ist beim VfL Wolfsburg zu Gast, und auch Greuter Fürth darf als erstes auswärts ran: Für die Kleeblätter geht es zum VfB Stuttgart.

Our 2021-22 Bundesliga Schedule 📺 pic.twitter.com/oQMJCi4egG — FC Augsburg (@FCA_World) June 25, 2021

Der 1. FC Köln, der es nur durch die Relegation schaffte, in der Bundesliga zu bleiben, empfängt mit Hertha BSC ein weiteres Kellerkind der vergangenen Saison. Die weiteren Begegnungen sind Union Berlin gegen Leverkusen, Mainz gegen Leipzig, Augsburg gegen Hoffenheim und Arminia Bielefeld gegen den SC Freiburg.

Der 1. Spieltag im Überblick: So findet der Bundesligastart der Saison 2021/2022 statt

Begegnung Datum Uhrzeit Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München 13. August 2021 20.30 Uhr BVB (Borussia Dortmund) vs. Eintracht Frankfurt noch nicht bekannt noch nicht bekannt VfL Wolfsburg vs. VfL Bochum noch nicht bekannt noch nicht bekannt 1. FC Union Berlin vs. Bayer Leverkusen noch nicht bekannt noch nicht bekannt VfB Stuttgart vs. SpVgg Greuter Fürth noch nicht bekannt noch nicht bekannt 1. FSV Mainz 05 vs. RB Leipzig noch nicht bekannt noch nicht bekannt FC Augsburg vs. TSG 1899 Hoffenheim noch nicht bekannt noch nicht bekannt Arminia Bielefeld vs. SC Freiburg noch nicht bekannt noch nicht bekannt 1. FC Köln vs. Hertha BSC noch nicht bekannt noch nicht bekannt

Bundesliga 2021/2022: So wird das deutsche Oberhaus übertragen

Die bisher bekannten Fakten zum ersten Spieltag sind also geklärt, wichtige Informationen fehlen uns aber noch: Was bringt uns zu wissen, wer wann gegen wen spielt, wenn nicht klar ist, wer die Bundesliga überträgt?

Die Verteilung der Übertragungslizenzen der Bundesliga sind für diese Saison wieder früh vergeben worden, wenig überraschend gibt es auch in der kommenden Spielzeit wieder Veränderungen. Wir schauen uns an, wer die Bundesliga in der Saison 2021/2022 übertragen wird.

Kostenlose Bundesliga zur Primetime: DAZN überträgt Bayern, BVB und Co.

Fangen wir bei den bekannten Gesichtern an: DAZN ist auch in der kommenden Saison am Start! Der beliebte Streamingdienst kann seinen Zuschauer:innen im Vergleich zu Saison 2020/2021 sogar noch eine Schippe mehr bieten: Alle Sonntags - und Freitagsspiele sind jetzt LIVE auf der Online-Plattform zu sehen.

Das Beste an DAZN: Mit dem kostenlosen Probemonat könnt ihr das gesamte Programm, also neben der Bundesliga auch Champions League, Basketball, Olympia, Tour de France etc., kostenlos sehen! Hier geht's zum Gratismonat.

Auch Sky zeigt Bundesliga: Das deutsche Oberhaus läuft im Pay-TV

Ein weiteres Comeback feiert Sky. Der Pay-TV-Sender aus Unterföhring ist seit Jahren der wichtigste Partner der Bundesliga, was die Übertragung angeht. Der Einfluss des Senders schwindet aber: Dadurch, dass sich DAZN die Sonntagsspiele sichern konnte, bleiben Sky "nur" noch fünf bis sechs Samstagsspiele pro Spieltag übrig.

Dabei hat Sky aktuell eh schon einen schweren Stand bei den Fans: Auch die Champions League ging verloren, zusätzlich kann man den Anhänger:innen keine Gratisabonnements unterbreiten, wie es bei der Konkurrenz der Fall ist. Alles weitere rund um die Übertragung und die Kosten von Sky findet ihr hier.

Überraschung auf dem Fernsehmarkt: Sat1 überträgt Bundesliga 2021/2022

Kommen wir nun zu einem Überraschungsauftritt: Der Fernsehsender Sat1 hat sich Rechte an der Übertragung der Bundesliga gesichert! Der Sender hat sich das "Free-Live"-Paket gesichert, welches einem erlaubt, drei Spiele pro Saison zu übertragen. Zuletzt hatte das ZDF dieses Paket inne.

Dabei geht es um das Freitagsspiel des ersten, des siebzehnten (letzter Hinrundenspieltag) und des achtzehnten (erster Rückrundenspieltag) Spieltags. Eine weitere Überraschung: Starmoderator Matthias Opdenhövel konnte von der ARD-Sportschau abgeworben werden und präsentiert nun die Bundesliga beim Privatsender.

DAZN, Sky und Sat1: Diese drei Sender zeigen 2021/2022 die Bundesliga LIVE