Die Bayern haben offenbar deutliches Interesse am niederländischen Nationalspieler Denzel Dumfries. Alle News zum FCB heute gibt es hier.

Der FC Bayern am Donnerstag. Alle Neuigkeiten und Entwicklungen rund um den Rekordmeister gibt es hier.

Was zuletzt so los war rund um die Säbener Straße, gibt es hier zum Nachlesen.

Bayern News, heute: Offenbar konkretes Interesse an Dumfries

Im Werben um den niederländischen EM-Aufsteiger Denzel Dumfries macht der FC Bayern wohl Ernst. Wie die Bild-Zeitung berichtet, habe es bereits eine erste Kontaktaufnahme zwischen Dumfries' Berater Mino Raiola und den Bayern gegeben. In niederländischen Medien werden aber auch die beiden Mailänder Klubs AC und Inter sowie der FC Everton als mögliche Interessenten genannt. Der Vertrag des 25 Jahre alten Rechtsverteidigers bei der PSV Eindhoven läuft noch bis Sommer 2023.

Dumfries gehört bei der derzeit laufenden EURO zu den Überraschungen und war für die Niederlande bereits an drei Treffern im Turnierverlauf direkt beteiligt, zweimal wurde er zum Spieler des Spiels gewählt. Für Eindhoven absolvierte Dumfries bislang 124 Pflichtspiele und erzielte dabei 16 Treffer, 20 weitere legte er auf.

Bayern News, heute: Upamecano darf wohl nicht zu Olympia

Der FC Bayern lässt seinen Neuzugang Dayot Upamecano wohl nicht am olympischen Fußballturnier teilnehmen. Eine entsprechende Anfrage des französischen Verbandes habe der Klub abgelehnt, berichtet der kicker. Damit wollen die Bayern sichergehen, dass Upamecano nicht noch weitere Teile der Vorbereitung verpasst.

Upamecano hatte es zwar nicht in den EM-Kader des Weltmeisters geschafft, dennoch wird der 22-Jährige seinem neuen Arbeitgeber in den ersten Wochen nicht zur Verfügung stehen. Denn offiziell ist Upamecano erst ab 15. Juli ein Spieler des Rekordmeisters und nicht bereits ab 1. Juli.

Um Upamecano schon Anfang des Monats unter Vertrag nehmen zu können, müssten die Bayern auch das Gehalt für die ersten zwei Juli-Wochen bezahlen, das bei rund 200.000 Euro liegen sollen. Dazu ist der Klub aber scheinbar nicht bereit. Bei der Abwicklung des Transfers war festgelegt worden, dass Upamecano erst ab 15. Juli einsteigt. Bis dahin gehört er weiter RB Leipzig und beginnt bei den Sachsen auch die Saisonvorbereitung.

FC Bayern München News, heute: Musiala nach gelungenem EM-Debüt "einfach nur stolz"

Nach seinem gelungenen EM-Debüt war Jamal Musiala einfach nur "stolz". Der Youngster leitete zwei Minuten nach seiner Einwechslung mit viel Übersicht den Ausgleich von Leon Goretzka beim 2:2 (0:1) gegen Ungarn ein und hatte damit großen Anteil am Einzug der deutschen Nationalmannschaft ins Achtelfinale.

"Ich sollte mir Sachen zutrauen und aggressiv nach vorne gehen", berichtete der 18-Jährige über den Auftrag von Joachim Löw und ergänzte: "Ich hatte nichts zu verlieren."

Löw war vom gelungenen Kurzauftritt des Münchners angetan. "Musiala war frech, hat die Bälle gesichert, das war eine sehr ansprechende Leistung", sagte der Bundestrainer. ZDF-Experte Per Mertesacker schwärmte: "Er ist einfach unbekümmert und hat sich keine Platte gemacht. Hut ab vor diesem jungen Spieler, der den Unterschied gemacht hat für eine ratlose deutsche Mannschaft."

Das Achtelfinale am Dienstag in London gegen England wird für Musiala ein ganz besonderes Spiel. Erst vor seinem Debüt im März hatte er sich gegen die englische Nationalmannschaft entschieden, für die er ebenfalls spielberechtigt gewesen wäre. "Ich freue mich darauf. Das ist ein Spiel gegen meine zweite Heimat. Das wird ein cooles Spiel", sagte er.

Bayern News, heute: Goretzka bejubelt Tor mit Zeichen der Liebe

Jubel mit Herz - Leon Goretzka hat seinen enorm wichtigen Ausgleich gegen Ungarn im EM-Vorrundenspiel am Mittwochabend mit einer klaren Botschaft gefeiert. Der Torschütze zum Endstand von 2:2 (0:1) formte vor dem ungarischen "schwarzen Block" in der Münchner Arena mit beiden Händen das Zeichen der Liebe.

"Spread love", verbreitet Liebe, schrieb der Bayern-Star bei Twitter neben eine Regenbogenfahne: "Yes!!!!!!!! Wembley calling!" Erst der späte Treffer des eingewechselten Mittelfeldspielers in der 84. Minute hatte die deutsche Fußball-Nationalmannschaft doch noch ins Achtelfinale gegen England am Dienstag im Londoner Wembleystadion geführt.

"Ich bin überglücklich", sagte Goretzka und behauptete: "Wir haben keine Zweifel und sind voller Selbstvertrauen."

Der 26-Jährige hat sich schon häufig gegen Rassismus und für Toleranz und Offenheit eingesetzt. Die Stadt München hatte die Arena in München für das Spiel in Regenbogenfarben tauchen wollen, um gegen die Politik der rechtsnationalen ungarischen Regierung zu protestieren. Doch die Europäische Fußball-Union (UEFA) untersagte dies.