Ein Ecuador-Talent könnte die Bayern-Defensive verstärken und Robert Lewandowski bekommt eine Entschuldigung. Die FCB-News.

Der FC Bayern am Freitag. Alle Neuigkeiten und Entwicklungen rund um den Rekordmeister der Bundesliga gibt es hier.

Was zuletzt so los war rund um die Säbener Straße, gibt es hier zum Nachlesen.

FC Bayern, Gerücht: Interesse an Ecuador-Talent Piero Hincapie?

Der FC Bayern soll sich derzeit in Südamerika nach einem Abwehrspieler für die Zukunft umsehen und bei Club Atletico Talleres in Argentinien fündig geworden sein.

Wie Estadio Deportivo meldet, beobachten die Münchner dort Abwehrspieler Piero Hincapie (19), der allerdings auch anderen europäischen Topklubs aufgefallen sein soll.

Der Ecuadorianer spielt derzeit bei der Copa America und empfiehlt sich dort auf großer Bühne. Offenbar soll der Spieler für rund zehn Millionen Euro zu haben sein, hat aber bislang erst 25 Profi-Einsätze hinter sich.

Neben den Münchnern sollen auch PSG, Celtic, AC Milan, AS Rom, Real Betis und Atletico Madrid Scouts vor Ort haben.

FC Bayern, News: Ferran Torres entschuldigt sich bei Robert Lewandowski

Spaniens Nationalstürmer Ferran Torres hat sich wegen seiner forschen Aussagen im Vorfeld des EM-Spiels gegen Polen bei Bayern-Star Robert Lewandowski entschuldigt. "Ich respektiere Lewandowski und alle anderen Stürmer sehr. Er ist für mich ein Vorbild. Falls ich jemandem zu Nahe getreten bin, möchte ich mich entschuldigen", sagte der Angreifer von Manchester City.

Torres hat vor dem 1:1 zwischen seiner Seleccion und Polen erklärt, die spanischen Innenverteidiger würden Lewandowski "auffressen". Wegen des Weltfußballers in den polnischen Reihen sei man "nicht besorgt".

Lewandowski, der in der Bundesliga unlängst Gerd Müllers legendären 40-Tore-Rekord gebrochen hatte, erzielte beim Remis in der Gruppenphase schließlich den Treffer zum 1:1-Endstand. Während Spanien allerdings die Gruppenphase überstand, musste Polen sieglos die Segel streichen.

FC Bayern, News: Matthäus fordert FCB-Mittelfeld bei der DFB-Elf gegen England

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus rät Joachim Löw mit Nachdruck, für den Klassiker im EM-Achtelfinale gegen England seine Mannschaft umzustellen. "Ich fordere nicht nur Jamal Musiala, ich fordere das Bayern-Mittelfeld", sagte der 60-Jährige bei Sky.

"Joshua Kimmich spielt die vertikalen Bälle in die Tiefe, Leon Goretzka macht die Läufe in den Strafraum und Thomas Müller die Organisation der Mannschaft – für mich hat dieses Mittelfeld die Qualität, um gegen alle Mannschaften Akzente zu setzen", erläuterte Matthäus.

Zöge Bundestrainer Löw Kimmich von der rechten Außenbahn ins Zentrum und brächte er zusätzlich erstmals im Turnierverlauf seinen "Lebensretter" Goretzka von Anfang an, ginge das zu Lasten seines aktuellen Mittelfeld-Duos.

Matthäus würde dies begrüßen. "Nichts gegen Ilkay Gündogan und Toni Kroos", sagte Matthäus, "aber mit ihnen fehlen einige Dinge, die im Fußball im Jahr 2021 dringend nötig sind", sagte er.

FC Bayern, News: Markus Babbel kritisiert Leroy Sane scharf

Der ehemalige Nationalspieler Markus Babbel (48) hat die Leistung von 50-Millionen-Euro-Mann Leroy Sane von Bayern München im EM-Vorrundenspiel gegen Ungarn (2:2) am Mittwochabend in München kritisiert. "Er ist im Moment einfach nicht in der Form und in der Verfassung, um der Mannschaft helfen zu können", sagte der Europameister von 1996 bei ran.de.

Der Ex-Münchner und -Hamburger Bundesligaprofi weiter: "Er spielt Bälle, wenn du das in der Kreisliga C machst, wirst du von deinen Mitspielern zusammengeschissen."

Außerdem hatte er kurz vor Schluss bei einem Konter mit einem schwach gespielten Querpass die Chance auf das Siegtor gegen die Ungarn leichtfertig vergeben: "Beim letzten Konter muss er den Ball nur locker und flockig querlegen, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du das 3:2 machst. Und er pöhlt das Ding mit gefühlt 480 km/h zur Eckfahne raus."

Da stimme etwas nicht, da stimme nicht nur der Ablauf nicht, "da ist mental eine Blockade da, die er im Moment einfach nicht lösen kann". Die vorhandene Qualität von Sane sei unbestritten, so Babbel: "Aber wenn ich mir seine ganze Saison anschaue, war das eine Saison zum Vergessen. Und das spiegelt sich jetzt auch in der Nationalmannschaft wider", äußerte der einstige Innenverteidiger.