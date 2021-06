Leon Goretzka zeigt sich voll des Lobes für den Bundestrainer, der FCB geht auf virtuelle Sommertour. Alle News zum FC Bayern heute.

Bayern-Star Leon Goretzka voll des Lobes für Joachim Löw

Nationalspieler Leon Goretzka hat Bundestrainer Joachim Löw für dessen Überzeugungskraft und Sturheit gelobt. "Er ist dafür bekannt, dass er mit seinem Trainerteam seine Entscheidungen trifft und sich nicht großartig beeinflussen lässt. Er ist zu hundert Prozent überzeugt und strahlt das vor der Mannschaft aus", sagte Goretzka im Sportschau-Interview und fügte an: "Das gibt uns sehr viel Selbstvertrauen und den Glauben an unseren Plan, den wir aufstellen."

Trotz des starken Auftritts gegen Portugal (4:2) werde das Gruppenfinale gegen Außenseiter Ungarn am Mittwoch in München kein Selbstläufer, meinte Goretzka. "Wir müssen aus dem zweiten Spiel unsere Lehren ziehen und uns weiterentwickeln. Das ist bei so einem Turnier sehr wichtig", betonte der Münchner, der als Ersatz für Thomas Müller (Kapselverletzung im Knie) bereit steht: "Ich habe jetzt lange genug an meiner Fitness gearbeitet."

Gegen Ungarn benötigt die DFB-Auswahl einen Punkt, um sicher ins EM-Achtelfinale einzuziehen. Auch der Gruppensieg ist noch möglich.

Quelle: SID

FC Bayern München geht auf virtuelle Sommertour

Aufgrund der weiterhin anhaltenden Coronavirus-Pandemie verzichtet der FC Bayern auch in diesem Sommer auf eine Werbetour durch Nordamerika oder Asien. Stattdessen veranstaltet der Deutsche Meister wie schon im Vorjahr eine virtuelle Sommertour.

Vom 23. bis 31. Juli sollen Fans weltweit in der Lage sein, die Saisonvorbereitung unter dem neuen Trainer Julian Nagelsmann live mitzuverfolgen.

"Mit unserer Audi Summer Tour bleibt unsere Mannschaft für unsere Anhänger rund um den Globus auch in Zeiten von Corona greif- und erlebbar", erklärte Vorstand Oliver Kahn auf der Bayern-Homepage. Im Rahmen der Tour werden sich die Bayern-Stars in verschiedenen Challenges messen und gemeinsam mit FCB-Spielerinnen und Vereinslegenden einen größeren Einblick hinter die Kulissen des deutschen Meisters geben.

Zudem steht am 24. Juli ein Testspiel in der Allianz Arena gegen Ajax Amsterdam an - nach derzeitigem Stand aber lediglich vor 500 Zuschauern. Die bei den EM-Spielen in München zulässigen 14.500 Zuschauer sind lediglich ein Pilotprojekt.

FC Bayern München: Zweite Mannschaft zum Auftakt der Regionalliga in Augsburg

Nach dem Abstieg aus der 3. Liga geht es für die Bayern-Amateure Mitte Juli schon in der Regionalliga los.

Am Montag wurde nun der Spielplan veröffentlicht. Zum Start geht es für das Team von Trainer Martin Demichelis am 17. Juli zur zweiten Mannschaft des FC Augsburg. Am 23. Juli steht dann das erste Heimspiel gegen Heimstetten an.

Es stehen insgesamt 38 Spieltage an, wobei die Hinrunde bereits im Oktober endet. Der letzte Spieltag wiederum soll am 21. Mai stattfinden.

