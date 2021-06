Beerbt Erling Haaland Robert Lewandowski beim FCB? Jamal Musiala darf sich derweil Hoffnung auf einen EM-Einsatz machen. Alle News zum FC Bayern.

Alle News zum FC Bayern München am heutigen Mittwoch und was sonst wichtig wird rund um die Säbener Straße, gibt es hier.

Zudem könnt Ihr hier die Entwicklungen der vergangenen Tage beim FCB noch einmal nachlesen.

FCB will wohl Haaland bei Lewandowski-Abgang

Mit Robert Lewandowski ist der FC Bayern auf der Mittelstürmer-Position bestmöglich aufgestellt. In München laufen dennoch Gedankenspiele, sollte der 32-Jährige den Wunsch haben, seine Karriere in England oder Spanien ausklingen zu lassen.

Wie die Sport Bild berichtet, soll in so einem Szenario BVB-Knipser Erling Haaland auf der Liste der Wunschkandidaten ganz oben stehen. Grundlegend kommt eine Trennung von Lewandowski für die Münchner wohl nur infrage, sollte der Angreifer seinen 2023 endenden Vertrag nicht verlängern. In diesem Fall könnten die Bayern nur noch im kommenden Sommer eine Ablöse für den Goalgetter erzielen.

Einnahmen, die man dann wohl auch dringend benötigt, will man Haaland tatsächlich von einem Engagement beim deutschen Rekordmeister überzeugen. Besagter Haaland steht der Sport Bild zufolge auch ganz oben auf dem Wunschzettel des FC Chelsea, der den 20-jährigen Norweger dem Bericht zufolge allerdings am liebsten bereits vor der Saison 2021/22 nach London locken will.

Ein Vorhaben, auf dessen Erfolg derzeit wenig hindeutet. Der BVB schloss einen Wechsel im Sommer 2021 mehrfach kategorisch aus, Medienberichten zufolge würden die Borussen wohl nur bei einer extrem hohen Ablösesumme von ihrem Kurs abrücken.

Sollte Chelsea den Haaland-Deal, wie zu erwarten ist, nicht unter Dach und Fach bringen können, würden die Blues ihre volle Aufmerksamkeit demnach Lewandowski widmen. Der Nationalspieler wäre in diesem Fall das Transferziel Nummer eins des FC Chelsea.

EM 2021: Bayerns Musiala gegen Ungarn erstmals im DFB-Kader

Gegen Ungarn ist Jamal Musiala zum ersten Mal im Kader. Wird der Youngster des FC Bayern zur Geheimwaffe von Joachim Löw?

FCB-News: Präsident Hainer bedauert Regenbogen-Entscheidung

Bayern-Präsident Herbert Hainer hat die Entscheidung der UEFA in der Regenbogen-Frage bedauert. "Wir hätten uns gefreut, wenn die Allianz Arena am Mittwoch in den Regenbogenfarben hätte strahlen können", teilte Präsident Herbert Hainer auf Twitter mit und ergänzte: "Weltoffenheit und Toleranz sind grundsätzliche Werte, für die unsere Gesellschaft steht und für die der FC Bayern steht."

Zuvor hatte die UEFA erklärt, dass das Stadion während des letzten Vorrundenspiels der deutschen Nationalmannschaft am Mittwoch gegen Ungarn (21 Uhr im Liveticker) nicht in Regenbogenfarben erstrahlen darf.

Auf diese Weise sollte ein Zeichen für Vielfalt und Toleranz gesetzt werden. Aufgrund des politischen Kontexts lehnte der europäische Verband den Antrag ab.

Statement von FC Bayern Präsident Herbert Hainer. pic.twitter.com/NJjKpenNfZ — FC Bayern München (@FCBayern) June 22, 2021

FC Bayern, Transfers: Das sind die fixen Zu- und Abgänge zur Saison 2021/22