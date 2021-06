Frankreich vs. Schweiz live: Das EM-Achtelfinale im LIVE-TICKER - 2:1

Frankreich bekommt es im EM-Achtelfinale mit der Schweiz zu tun. Goal begleitet das Duell am Montagabend im LIVE-TICKER.

Frankreich geht als Favorit in sein EM-Achtelfinale gegen die Schweiz, das am Montag, 28.06., um 21 Uhr in Bukarest stattfindet. Der amtierende Weltmeiste sicherte sich in der 'Todesgruppe' mit Portugal, dem DFB-Team und Ungarn den ersten Platz und will nun mit einem weiteren Sieg in die Runde der letzten Acht vorstoßen. Es wäre der zweite Erfolg für die Truppe von Didier Deschamps, die in der Vorrunde nur gegen Deutschland siegte (1:0), während es gegen Ungarn (1:1) und Portugal (2:2) Unentschieden gab.

Die Schweiz buchte ihr Ticket für das Achtelfinale durch ein 3:1 im abschließenden Gruppenspiel gegen die Türkei. Die Eidgenossen gehen als klarer Außenseiter in das Duell mit der Equipe Tricolore, doch vielleicht schaffen sie ja in Bukarest die große Überraschung.

Frankreich vs. Schweiz im LIVE-TICKER

Frankreich - Schweiz 1:1 Tore 0:1 Seferovic (15.), 1:1, 2:1 Benzema (57., 59.) Aufstellung Frankreich Lloris - Varane, Lenglet (46. Coman), Kimpembe - Pavard, Kante, Pogba, Rabiot - Griezmann - Benzema, Mbappe. Aufstellung Schweiz Sommer - Elvedi, Akanji, Rodriguez - Widmer, Freuler, Xhaka, Zuber - Embolo, Shaqiri - Seferovic. Gelbe Karten Varane (30.) - Elvedi (32.), Rodriguez (62.)

64. | Frankreich spielt nun mit der Führung im Rücken sein offensives Pressing gegen die Schweiz weiter sehr konsequent. Der Aufbau der Eidgenossen stottert, aber Xhaka und Freuler versuchen die Bälle so schnell wie möglich nach vorne zu verarbeiten.

62. | Bei den Schweizern läuft es in dieser Phase der Partie so gar nicht: Ricardo Rodriguez sieht Gelb für ein Foul im Mittelfeld.

Frankreich vs. Schweiz im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

61. | Umgekehrte Vorzeichen also jetzt: Die Schweiz muss zum ersten Mal in diesem Spiel die Partie gestalten - der Ausgleich muss her. Gegen die nach vorne so stark besetzten Franzosen die eigene Abwehr zu lockern, fällt sicher nicht leicht. Es muss aber sein.

59. | Was ist denn jetzt los? Die bisher so blass und bieder kickenden Franzosen zaubern nur gut 100 Sekunden nach dem Ausgleich noch einmal mit Kombinationswucht. Mbappe legt den Ball links mit der Hacke in die Box auf den durchstartenden Griezmann. Dessen Hereingabe in die Mitte lenkt Schweiz-Keeper Sommer nicht entscheidend ab. Wenige Meter vor dem Tor hat Benzema wenig Mühe, die Kugel per Kopf im leeren Gehäuse unterzubringen.

TOOOR! Frankreich - Schweiz 2:1 | Torschütze: Benzema

57. | Gerade noch steht es fast 2:0 für die Schweiz, nun aber ist der Weltmeister zurück im Spiel. Benzema nimmt in der Box ein Zuspiel von Mbappe mit höchster Fußballkunst an, legt sich den Ball dann noch einmal vor und trifft zentral aus sieben Metern in die Mitte.

TOOOR! Frankreich - Schweiz 1:1 | Torschütze: Benzema

56. | Jetzt nimmt die Partie richtig Fahrt auf: Frankreich kombiniert schnell nach vorne. Paul Pogba zieht in der Mitte mehrere Gegenspieler auf sich - und legt den Ball dann links in die Box. Mbappe zielt aus zehn Metern knapp vorbei.

55. | Gehalten! Hugo Lloris pariert den zu schwach geschossenen Elfer von Rodriguez im linken unteren Eck. Der Verteidiger der Schweizer setzt den Schuss nicht platziert genug an.

53. | Die Szene wird gecheckt - und dann fällt Schiri Rapallini die Entscheidung: Elfmeter.

52. | Zuber zieht in den Strafraum auf der linken Seite und fällt genau an der Sechzehnergrenze nach einem Tackling von Pavard.

50. | Das war sooo knapp: Embolo greift mit dem Ball am Fuß energisch an und zieht rechts in den Sechzehner. Sein Querpass fliegt gefährlich an den Fünfer, aber dort misslingt dann der Abschluss völlig. Varane verteidigt da geschickt in höchster Not.

49. | Bei den Schweizern wird es nun wohl nur sporadisch Angriffe geben, bei denen ein Großteil des Teams mit aufrückt. Die Eidgenossen werden ihr Hauptaugenmerk verständlicherweise aufs Verteidigen legen.

48. | Der Weltmeister hat schon im Verlauf der ersten Hälfte aus der Dreier- eine Vierer-Abwehrkette gemacht. Jetzt besetzt Rabiot im Deschamps-Team die Linksverteidigerposition.

47. | Griezmann setzt den Ball flach aus mehr als 20 Metern rechts am Tor der Schweizer vorbei.

46. | Für Lenglet ist bei den Franzosen nun Kingsley Coman im Spiel. Mit der Hereinnahme des Offensivspielers sollen vorne mehr Tempo und Ideen rein.

Frankreich vs. Schweiz im LIVE-TICKER: ANPFIFF ZUR 2. HALBZEIT

Frankreich vs. Schweiz im LIVE-TICKER: WECHSEL

Fazit | Mit diesem Zwischenstand haben wohl eher weniger Fußball-Expertinnen und -Experten gerechnet. Aber die Schweiz kann damit - und vor allem mit der bisher gezeigten Leistung - sicherlich sehr gut leben. In der Defensive macht das Team von Trainer Vladimir Petkovic bisher wenig Fehler - und entscheidende schon mal gar nicht. Das Tor von Seferovic gab den Schweizern einen zusätzlichen Motivationsschub. Frankreich spielt nach vorne zu kompliziert und meist nicht schnell genug. Nach dem Seitenwechsel müssen sich Les Bleus steigern. Das dürfte eine spannende zweite Halbzeit werden!

Frankreich vs. Schweiz im LIVE-TICKER: HALBZEIT

45.+3 | Die Partie geht weiter mit einem Freistoß für die Schweiz etwa vom eigenen Strafraum aus.

45.+2 | Rabiot und Embolo stoßen mit den Köpfen zusammen im Kampf um den Ball. Die Partie wird sofort unterbrochen. Aber Embolo steht schnell wieder.

45.+1 | Embolo tankt sich in der Schlussphase noch einmal mit körperlicher Wucht rechts im Strafraum fast bis an die Torauslinie. Sein Passversuch wird geblockt.

45.+1 | 120 Sekunden extra werden es dann doch.

45. | Viel Grund zum Nachspielen gibt es in diesem ersten Durchgang eigentlich nicht - von der "Flitzer"-Szene mal abgesehen ...

43. | Mbappe kommt mal von der rechten Seite zu einer Chance: Sein Zug in die Mitte vor den Strafraum endet mit einem Linksschuss aus 18 Metern, der das Tor um einige Meter verfehlt.

42. | Bei der Ecke fliegt der Ball von links auf den Kopf von Rodriguez, der knapp zehn Meter vor dem Tor die Kugel aber nicht auf den Kasten drücken kann.

41. | Die Schweiz bekommt in der Offensive genug Räume fürs Passspiel. Embolo ist plötzlich links in der Box in guter Position, doch Varane klärt im letzten Moment zur Ecke.

39. | Gut fünf Minuten vor der Pause dürfte der Frustfaktor der Franzosen weiter steigen. Die Schweiz macht hinten die Räume weiter konsequent eng und darüberhinaus keine Fehler in den defensiven Duellen. Das Resultat: keine weiteren Torchancen für das Deschamps-Team.

38. | Auf den Fernsehbildern ist es nicht zu sehen, aber ein "Flitzer" hat es auf den Rasen geschafft. Die Partie ist unterbrochen, passiert ist aber offensichrlich nichts weiter.

37. | Den Standard, der halbhoch in die Box fliegt, fangen die Schweizer noch vor dem Fünfer ab.

36. | Zuber klärt den Ball rechts im Strafraum nach einer Diagonalflanke per Kopf vor dem hinter ihm lauernden Pavard zur Ecke.

34. | Seit dem 1:0 in der 15. Minute hat die Schweiz erstens überhaupt keinen Respekt mehr gegen die Franzosen gezeigt und zweitens in der Defensive alles soweit im Griff. 5:3-Abschlüsse stehen für Les Bleus zu Buche - aber weiter warten die Fans des Weltmeisters auf den ersten Schuss oder Kopfball, der aufs Tor des Underdogs kommt ...

32. | Die zweite Gelbe Karte in diesem Spiel handelt sich Nico Elvedi für ein Foul im Mittelfeld ein.

Frankreich vs. Schweiz im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

31. | Bei einer Verwarnung heute wären übrigens Lloris, Pavard, Griezmann und Hernandez im Viertelfinale gesperrt. Bei der Schweiz sind Xhaka, Embolo, Mbabu, Gavranovic und Schär vorbelastet.

30. | Raphael Varane holt Zuber an der Seitenlinie mit einer Grätsche in die Beine von eben diesen. Das gibt zu Recht die Gelbe Karte für den Verteidiger der Franzosen.

Frankreich vs. Schweiz im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

29. | Die beste Chance für Frankreich seit dem Varane-Kopfball in der Anfangsphase: Rabiot zieht den Ball aus etwa 18 Metern mit links nur ganz knapp rechts am von Yann Sommer gehüteten Kasten der Schweizer vorbei.

28. | Knapp 30 Minuten sind bereits vorbei. Während die Franzosen mit dem bisherigen Verlauf der Partie alles andere als zufrieden sein dürften, sind es die Schweizer natürlich umso mehr.

26. | Mbappe drischt den Ball mit rechts in die Mauer. Den Abpraller knallt der Stürmer dann aus 20 Metern mit rechts um einige Meter rechts am Kasten vorbei.

26. | Freistoß für Frankreich links vor dem Strafraum nach einem Handspiel von Freuler.

25. | Gegen den Ball formieren sich die Eidgenossen mit einer Fünferreihe hinten und einer Dreierkette davor. Die Räume für die Franzosen sind also ganz schön eng an der Box.

24. | Die Schweiz versucht logischerweise so viel Ballbesitz wie möglich zu generieren. Mit Ruhe im Passpiel und im Aufbau sollen die Franzosen ihrer Umschaltstärke beraubt werden.

22. | Sommer lässt den Ball nach einer Rabiot-Flanke von der linken Seite durch die Finger gleiten. Benzema steht aber rechts am Fünfereck nicht optimal und kommt somit nicht zum Kopfball.

20. | Frankreich gewinnt bisher nur knapp 40 Prozent der Zweikämpfe. Ohne Erfolge in den direkten Duellen dürfte es aber schwer werden, den Schweizern richtig gefährlich zu werden. Hier also muss das Deschamps-Team möglichst schnell besser werden.

18. | Die auf Konter ausgerichteten Schweizer können ihrer Spielweise nun natürlich noch besser treu bleiben. Frankreich ist gefordert und muss eine Antwort auf den Rückstand geben. Übrigens: Die bislang letzte Niederlage von Les Bleus gegen die Schweiz gab es 1992 in einem Testspiel ...

16. | Während es für Zuber bereits die vierte (!) Torvorlage in diesem Turnier ist, trifft Seferovic zum zweiten Mal.

TOOOR! Frankreich - Schweiz 0:1 | Torschütze: Seferovic

13. | Die Statistik weist bisher zwei Abschlüsse der Franzosen aus. Die Offensive des Favoriten auf den Einzug ins Viertelfinale hat sicherlich noch Luft nach oben. Gegen das bissige Abwehrverhalten der Schweiz tun sich Griezmann und Co. noch schwer.

11. | Die Schweiz schafft es bisher sehr gut, mit Konsequenz im Zweikampfverhalten die Franzosen meist weit genug vom eigenen Strafraum wegzuhalten. Einfach machen es die Petkovic-Schützlinge dem Weltmeister auf jeden Fall nicht.

10. | Jetzt kommen die Eidgenossen auch mal aus dem Spiel heraus über rechts an der Abwehrreihe der Franzosen vorbei. Die Flanke in den Sechzehner findet dann aber keinen Abnehmer. Also: Frankreich wieder im Ballbesitz.

8. | Immerhin: Die Schweiz kommt zum zweiten Eckball. Im Strafraum klärt aber Varane die Situation für die Franzosen per Kopf.

7. | Vor allem über links mit Kimpembe, Rabiot und Mbappe macht der Weltmeister Tempo und Druck. Elvedi und seine Schweizer Defensivkollegen müssen gleich Schwerstarbeit verrichten und vor allem hochkonzentriert sein.

5. | Die Unterschiede in der Spielanlage treten schnell zutage: Frankreich spielt von hinten heraus schnell und direkt nach vorne, besetzen dabei vor allem variabel die Flügel. Die Schweiz dagegen kommt bei Ballbesitz nur verhalten aus der eigenen Deckung heraus.

4. | Auch die Schweiz erspielt sich jetzt ihren ersten Eckball, die Eidgenossen kommen bei dem Standard aber nicht zum Abschluss.

3. | Bei Kimpembe ist in der Szene des Varane-Kopfballs umgeknickt, er kann aber schnell weiterspielen.

2. | Nach der ersten Ecke der Partie kommt Frankreichs Varane aus etwa sieben Metern frei zum Kopfball, er kann die Kugel aber nicht aufs Tor drücken.

1. | Das Spiel läuft.

Frankreich vs. Schweiz im LIVE-TICKER: ANPFIFF

Vor Beginn | Kapitän bei Frankreich ist Torhüter Hugo Lloris. Bei den Schweizern trägt Mittelfeldspieler Granit Xhaka die Spielführerbinde.

Vor Beginn | Knapp 27.000 Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen auf den Tribünen im Stadion dabei sein. Sie erheben sich nun für die Nationalhymnen von ihren Sitzen.

Vor Beginn | Beide Teams stehen bereit in den Katakomben. Schiri Fernando Rapallini aus Argentinien wird sie gleich auf den Platz führen. Als VAR ist heute Abend Juan Martinez Munuera aus Spanien im Einsatz.

Vor Beginn | Frankreich und die Schweiz, die heute Abend im rumänischen Bukarest aufeinander treffen, haben bei Europameisterschaften bisher zweimal in der Gruppenhase gegeneinander gespielt. 2004 gewann Les Bleus mit 3:1, vor fünf Jahren trennte man sich 0:0.

Vor Beginn | Es ist ein klarer Fall heute Abend: Alle Expertinnen und Experten erwarten einen Sieg der Franzosen. Schaltet das Petkovic-Team dagegen den Weltmeister von 2018 aus, käme das einer Sensation gleich. Frankreich geht als zweimaliger Europameister (1984 und 2000) in das heutige Duell, die Schweiz dagegen nahm erst 1996 überhaupt zum ersten Mal an einer EM teil.

Vor Beginn | Frankreich beendete die Gruppenphase ungeschlagen (ein Sieg, zwei Unentschieden) als Sieger der Gruppe F. Die Schweiz kam dagegen - nach einem Sieg, einer Niederlage und einem Unentschieden in Gruppe A - als einer der vier besten Gruppendritten in die K.-o.-Phase.

Vor Beginn | Während die Schweiz bei der EM 2016 in Frankreich ja im Achtelfinale nach Elfmeterschießen gegen Polen ausgeschieden war, erreichten die damaligen Gastgeber das Finale. Dort unterlagen sie dann Portugal nach Verlängerung mit 0:1.

Vor Beginn | Herzlich willkommen zum EM-Achtelfinale zwischen Frankreich und der Schweiz.

Frankreich vs. Schweiz: Die Aufstellungen

Das ist die Aufstellung von Frankreich:

Lloris - Varane, Lenglet, Kimpembe - Pavard, Kante, Pogba, Rabiot - Griezmann - Benzema, Mbappe.

Die Schweiz setzt auf folgende Aufstellung:

Sommer - Elvedi, Akanji, Rodriguez - Widmer, Freuler, Xhaka, Zuber - Embolo, Shaqiri - Seferovic.

Frankreich vs. Schweiz im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Frankreich blieb in den letzten sieben Begegnungen mit der Schweiz ungeschlagen (drei Siege, vier Remis), das ist die längste Ungeschlagenen-Serie der Franzosen gegen die Eidgenossen – vier der letzten fünf Begegnungen zwischen den beiden Mannschaften endeten jedoch unentschieden.

Es ist das fünfte Aufeinandertreffen zwischen Frankreich und der Schweiz bei einem großen Turnier (EM 2004, WM 2006, WM 2014, EM 2016), jedoch das erste in der K.-o.-Phase. Frankreich ist in diesen Spielen ungeschlagen (zwei Siege, zwei Remis), das letzte Spiel bei der EURO 2016 endete torlos.

Frankreich hat nur eines seiner letzten 17 Spiele bei Welt- und Europameisterschaften zusammen verloren (zwölf Siege, vier Remis): Im Finale der EURO 2016 gegen Portugal.

Die Schweiz hat bei den letzten vier Teilnahmen an großen Turnieren (WM 2014, EM 2016, WM 2018, EM 2020) jeweils das Achtelfinale erreicht – in den letzten drei Fällen schieden die Schweizer jedoch bereits im ersten Spiel nach der Gruppenphase aus.

Frankreich hat seit mehr als zwei Jahren kein Pflichtspiel mehr verloren, zuletzt gab es im Juni 2019 in der EM-Qualifikation gegen die Türkei eine Niederlage – seitdem waren die Franzosen 14-mal siegreich, bei fünf Remis. Frankreich blieb zuletzt zwischen 1994 und 1999 länger in Pflichtspielen ungeschlagen: Damals in 27 Spielen, dabei stand der aktuelle Trainer Didier Deschamps 21-mal als Spieler auf dem Feld.

Die Schweiz trifft zum ersten Mal bei einem großen Turnier (WM und EM) auf den amtierenden Weltmeister. Insgesamt haben sie nur drei ihrer 20 Spiele gegen amtierende Weltmeister gewonnen (neun Remis, acht Niederlagen), zuletzt gab es im Juni 2010 ein 1:1-Unentschieden gegen Italien.

Frankreich brachte den Ball während der Gruppenphase der EM 2020 im Schnitt um 18,7 Meter pro Ballbesitzphase nach vorne – Höchstwert aller Mannschaften

Bei seinem bisher einzigen Auftritt gegen die Schweiz war Karim Benzema an drei Toren beteiligt (ein Tor und zwei Assists beim 5:2-Sieg Frankreichs gegen die Schweiz bei der WM 2014).

Antoine Griezmann kam seit dem 31. August 2017 (gegen die Niederlande) in jedem der letzten 51 Spiele Frankreichs zum Einsatz, damit ist er der einzige Spieler, der seither 50 oder mehr Einsätze für ein europäisches Land absolvierte.

Mit seinem Doppelpack im letzten Spiel gegen die Türkei überholte Xherdan Shaqiri Josef Hügi (sechs Tore) und ist somit alleiniger Schweizer-Rekordtorschütze bei großen Turnieren (sieben Treffer bei WM und EM). Shaqiri ist zudem mit insgesamt drei Toren gemeinsam mit Hakan Yakin der beste Torschütze der Schweiz bei Europameisterschaften.

Frankreich vs. Schweiz im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Nach der Ankunft im "Paris des Ostens" verspürten die französischen Stars um Kylian Mbappe einen Hauch von Heimat. Die Busfahrt vom Flughafen zum Hotel in der Altstadt Bukarests führte die Equipe Tricolore vorbei am prachtvollen Triumphbogen - einer fast detailgetreuen Nachbildung des berühmten Pariser Wahrzeichens.

Doch viel Zeit für Sightseeing blieb den Weltmeistern in der rumänischen Hauptstadt nicht. "Es ist nicht die beste Zeit, um Tourist zu sein", sagte Verteidiger Presnel Kimpembe mit einem Lächeln. Stattdessen liegt der Fokus voll auf der kniffligen Achtelfinal-Aufgabe Schweiz am Montag (21 Uhr).

Mit nur einem Sieg und fünf Punkten gewann das französische Starensemble zwar die "Todesgruppe F" vor Deutschland und Portugal, doch ein fußballerisches Feuerwerk hat die Mannschaft von Nationaltrainer Didier Deschamps noch nicht gezündet. Wie schon bei der EM 2016 und WM 2018. Auch damals legten Antoine Griezmann und Co. erst ab der K.o.-Phase so richtig los.

Jetzt beginne ein "völlig neuer Wettbewerb", betonte Deschamps, der auf die verletzten Verteidiger Lucas Digne und Jules Kounde sowie den Gladbacher Stürmer Marcus Thuram verzichten muss: "Jedes Spiel kann das letzte sein". In einer "sehr komplizierten Gruppe" habe sein Team "eine negative Überraschung" verhindert. "Wir wollen das Momentum mitnehmen", ergänzte der Trainer.

Gegen die Schweiz soll vor allem Erfolgsgarant Mbappe seine Torjäger-Qualitäten endlich wieder unter Beweis stellen. Bislang agierte der 22-Jährige glücklos, erzielte noch keinen Treffer. "Das Turnier dauert noch lange, seine Tore werden kommen", versicherte Kimpembe, Teamkollege bei Paris St. Germain.

Zuletzt habe sich Mbappe "in den Dienst der Mannschaft" gestellt, ergänzte Kimpembe, und sehr viele Torchancen kreiert. Gegen defensiv agierende Ungarn (1:1) brachte Mbappe seine Stärken im schnellen Umschaltspiel kaum zur Geltung, auch beim 2:2 gegen Portugal fehlte den Franzosen oft der Esprit im Spielaufbau. Das soll sich gegen die Eidgenossen, "eine gut strukturierte Mannschaft mit einem interessanten Offensivpotenzial" (Deschamps), ändern.

Auf große Unterstützung aus der Heimat müssen die Weltmeister allerdings verzichten. Zwar dürfen am Montagabend 26.900 Zuschauer ins Nationalstadion von Bukarest - die Auslastung war von der UEFA im Vorfeld von 25 auf 50 Prozent erhöht worden. Trotzdem sollen sich laut Medienberichten nur etwa 1500 Franzosen auf den Weg nach Rumänien machen. Eine Explosion bei den Flugpreisen von mehr als 500 Euro pro Strecke schreckt viele Anhänger ab.

Die Bundesliga-Auswahl der Schweiz, mit Flügen nach Baku, Rom und Bukarest klarer Reise-Europameister, landete derweil mit einem klaren Auftrag in Rumänien: Geschichte schreiben. Im siebten Pflichtspiel gegen Frankreich soll endlich der erste Sieg gelingen, und damit erstmals überhaupt der Sprung ins EM-Viertelfinale.

Die Chancen stehen bei "50:50, optimistisch geschätzt", sagte Gladbachs Torhüter Yann Sommer dem Blick. "Wir müssen einfach kaltblütig sein, in 90 Minuten kann alles passieren", ergänzte Liverpools Xherdan Shaqiri: "Aber für uns ist doch gut, dass sie sich schon eine Runde weiter sehen."

Quelle: SID

