FC Bayern München, News und Gerüchte: Manchester United steigt offenbar ins Rennen um Camavinga ein

FC Bayern, Gerücht: Manchester United steigt offenbar in Rennen um Camavinga ein

Der englische Spitzenklub Manchester United erwägt wohl eine Verpflichtung von Top-Talent Eduardo Camavinga von Stade Rennes. Dies berichtet die englische Daily Mail.

Demnach wollen die Veranwortlichen der Red Devils zunächst den Transfer von Dortmunds Jadon Sancho finalisieren und sich anschließend eingehend mit der Personalie Camavinga beschäftigen.

RMC Sport berichtet zudem, United habe Stade Rennes vom grundsätzlichen Interesse an dem Teenager informiert. Für die kommende Woche sei ein Treffen mit den Beratern Camavingas geplant.

Der 18-jährige Mittelfeldspieler gilt als eines der begehrtesten Talente weltweit. Neben dem FC Bayern, dem Camavinga wohl zu teuer werden dürfte, werden unter anderem auch Real Madrid und PSG in Verbindung gebracht. Zuletzt wurde berichtet, dass Camavinga die Option PSG präferieren soll.

FC Bayern, News: Nagelsmann setzt wohl auf Talent Christopher Scott und behält Che im Blick

Julian Nagelsmann, der neue Trainer des FC Bayern München, will wohl in der kommenden Saison das Talent Christopher Scott in den Kader einbauen. Dies berichtet Sport1. Außerdem soll der Coach weiterhin die Entwicklung von US-Nachwuchsspieler Justin Che verfolgen.

Da der FCB momentan laut Aussagen der Vereinsführung keine größeren Transfers tätigen will, könnte die Nachwuchsförderung eine stärkere Rolle einnehmen. Der 19-jährige Scott, der bislang eine halbe Stunde Bundesliga-Erfahrung vorweisen kann und sonst in der zweiten Mannschaft zum Einsatz kam, soll vor allem eine Alternative für die Außenbahnen werden.

Des Weiteren sollen sich die Bayern nach wie vor mit US-Nachwuchsspieler Justin Che beschäftigen. Der Defensivspieler, der zunächst beim FC Dallas bleibt, soll wohl im Winter erneut von den Bayern, an die er zuletzt ausgeliehen war, umworben werden.

FC Bayern, News: Leverkusens Florian Wirtz trainiert im FCB-Trikot

Supertalent Florian Wirtz von Bayer Leverkusen weilt derzeit im Sommerurlaub im türkischen Bodrum und zeigt sich in den sozialen Medien dabei im Trikot von Bayers Bundesligarivale FC Bayern München.

In seiner Instagram-Story postete der 18-Jährige ein Video, welches ihn im Dress des deutschen Rekordmeisters auf einem Laufband zeigt - gefilmt von Spielerberater Filipe Macedo Alves.

Ob dies ein Zufall ist oder mehr dahinter steckt? Fakt ist: Wirtz hat seinen Vertrag in Leverkusen erst Anfang Mai langfristig bis 2026 verlängert.

Ein Abschied des U21-Europameisters aus Leverkusen in diesem Sommer ist damit sehr unwahrscheinlich.

FC Bayern, News: Emile Mpenza preist Romelu Lukaku beim FCB an

Der ehemalige Schalker und belgische Nationalstürmer Emile Mpenza hat in der Sport Bild über einen möglichen Wechsel seines Landsmanns Romelu Lukaku gesprochen und kann sich den 28-Jährigen auch beim FC Bayern München vorstellen.

"Ich denke, er könnte ein Kandidat für Bayern sein. Ich habe schon viel darüber nachgedacht, wohin er passen würde. Man muss sein Spiel akzeptieren, daher wäre er nicht bei allen Top-Mannschaften gut aufgehoben", erklärte er.

Für Mpenza, der auch für den HSV in der Bundesliga auflief, wäre Lukaku ein geeigneter Kandidat, um eines Tages Nachfolger von Robert Lewandowski zu werden: "Bei Barca zum Beispiel würde er in ein bestehendes Spielsystem wechseln, das nicht auf ihn zugeschnitten ist. Bei Bayern würde es funktionieren, weil man für ihn spielen würde. So wie jetzt für Lewandowski. Ich würde Lukaku gerne in der Bundesliga sehen."

Lukaku steht derzeit noch bis 2024 bei Inter Mailand unter Vertrag, doch die Nerazzurri befinden sich in einer finanziellen Schieflage und müssen Spieler verkaufen.