FC Bayern München, News und Gerüchte: Coman-Vater dementiert Beraterwechsel, Ballack kritisiert Löw

Kingsley Comans Vater hat einen Beraterwechsel dementiert, Michael Ballack kritisiert Joachim Löw wegen Thomas Müller. Alle News und Gerüchte zum FCB.

Nach sechs -Siegen in Serie musste der sich am Sonntagabend erstmals wieder mit einem Punkt begnügen. Gegen den Tabellenzweiten gab es ein torloses Remis.

Am Rande des Top-Spiels hatte Bundestrainer Joachim Löw die Chancen von Thomas Müller auf ein Comeback im DFB-Team als "relativ gering" eingeschätzt. Müller selbst stellte im Anschluss klar, dass ihn die EM ohnehin nicht interessiere. Für den Umgang mit Müller wurde Löw nun von Michael Ballack kritisiert.

Indes herrscht Verwirrung um Kingsley Coman. Vor einer Woche hatte die Berateragentur Colossal Sports Management den Franzosen als neuen Klienten aufgelistet. Comans Vater Christian dementierte eine Vereinbarung mit "dieser Firma" bei Sky.

Alle News und Gerüchte zum FC Bayern München am Dienstag!

Die FCB-News der vergangenen Tage:

Bayern München: Kingsley Comans Vater dementiert Beraterwechsel

Der Vater von Bayern Münchens Angreifer Kingsley Coman hat den Beraterwechsel seines Sohnes dementiert und damit für Verwirrung gesorgt. Hintergrund: Vor einer Woche hatte die Agentur Colossal Sports Management Coman als neuen Klienten aufgelistet.

"Wir haben keinerlei Vereinbarung oder gar Verträge mit dieser Firma, sie ist also in keiner Art und Weise in die Karriereplanungen meines Sohnes involviert", sagte Christian Coman zu Sky.

Alphonso Davies der beste Außenverteidiger der Welt?

Der ehemalige Bundesligaspieler und heutige Taktikexperte Jerome Polenz hält Bayern Münchens Außenverteidiger Alphonso Davies für den derzeit besten Spieler auf seiner Position. Dies geht aus einem Tweet hervor, den der 33-Jährige während der Partie des FCB am Sonntagabend gegen RB Leipzig absetzte.

Alphonso Davies - imo currently the best fullback worldwide. #FCBRBL — Jerome Polenz (@JeromePolenz6) February 9, 2020

DFB-Team: Ballack kritisiert Löw wegen Müller-Ausbootung

Michael Ballack kann die Ausbootung von Thomas Müller aus dem DFB-Team von Bundestrainer Joachim Löw nicht nachvollziehen. Das machte er beim Sky-Talk mit Jörg Wontorra deutlich.

"Das ist ein Spieler, der unverzichtbar war, bei FC Bayern und in der Nationalmannschaft. Jogi Löw hat diese Entscheidung getroffen, zum Unverständnis vieler. Ich habe es nicht verstanden, weil man sich einer Stärke beraubt", sagte der ehemalige Nationalmannschaftskapitän.

Bayern-Keeper Christian Früchtl will sich ausleihen lassen

Christian Früchtl, Torwart-Talent des FC Bayern München, will sich im Sommer ausleihen lassen, um in einem Klub als erster Keeper Spielpraxis zu sammeln. Das bestätigte sein Berater Christian Rößner Sport1. "Sein Ziel wird bleiben, sich langfristig beim FC Bayern durchzusetzen", sagte er über den 20-Jährigen.

Früchtl ist bislang hinter Manuel Neuer und Sven Ulreich die Nummer drei bei den Bayern und kommt als Stammkeeper in der zweiten Mannschaft des Rekordmeisters zum Einsatz, die in der antritt. Bei einem vorübergehenden Wechsel im Sommer will Früchtl höher hinaus.