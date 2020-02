Bayern-Keeper Christian Früchtl will sich ausleihen lassen

Im Sommer kommt mit Alexander Nübel ein weiterer Torhüter zu Bayern. Keeper Christian Früchtl will deshalb bei einem anderen Klub Spielpraxis sammeln.

Christian Früchtl, Torwart-Talent des , will sich im Sommer ausleihen lassen, um in einem Klub als erster Keeper Spielpraxis zu sammeln. Das bestätigte sein Berater Christian Rößner Sport1. "Sein Ziel wird bleiben, sich langfristig beim FC Bayern durchzusetzen", sagte er über den 20-Jährigen.

Früchtl ist bislang hinter Manuel Neuer und Sven Ulreich die Nummer drei bei den Bayern und kommt als Stammkeeper in der zweiten Mannschaft des Rekordmeisters zum Einsatz, die in der antritt. Bei einem vorübergehenden Wechsel im Sommer will Früchtl höher hinaus.

Zahlreiche Interessenten für Früchtl

"Konkretes Interesse gibt es schon von zwei Teams aus der Premier League sowie aus der 1. und 2. ", teilte der Berater mit, der bereits bei der Vertragsverlängerung im November vom Interesse aus gesprochen hatte.

Mehr Teams

Früchtl ist aktueller deutscher U20-Nationalspieler. Er kam mit 13 Jahren aus Deggendorf in die Bayern-Jugend.