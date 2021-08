FC Bayern München, News und Gerüchte: FCB verhandelt wohl wegen Adli, Spekulationen um Interesse an Ndombele

Beim FC Bayern sind zwei Franzosen im Gespräch: Top-Talent Amine Adli und Tanguy Ndombele sollen angeblich an die Isar wechseln. Die FCB-News,

Der FC Bayern vor dem Bundesligaspiel gegen den 1. FC Köln. Hier gibt es die wichtigsten News und Gerüchte um den Rekordmeister am Sonntag.

Zudem findet Ihr die Entwicklung der vergangenen Tage in separaten Artikeln hier:

FC Bayern Gerücht: Verhandlungen mit Toulouse wegen Adli-Transfer

Der FC Bayern München verhandelt mit dem FC Toulouse wegen eines Transfers von Mittelfeldspieler Amine Adli. Dies berichtet Sky. Knackpunkt in den Gesprächen sei die Ablöseforderung des französischen Zweitligisten. Sie soll im zweistelligen Millionenbereich liegen. Eine Summe, welche der FCB nicht zahlen möchte.

Adli steht in Toulouse noch bis 2022 unter Vertrag. Gemäß des Berichts strebt er aber in diesem Sommer einen Wechsel nach München an. Der 21-Jährige ist in der Offensive flexibel einsetzbar und gilt als großes Talent.

FC Bayern, Gerücht: FCB wollte Tolisso gegen Ndombele tauschen

Bundesliga-Rekordmeister FC Bayern soll sich konkret mit einem Transfer des französischen Nationalspielers Tanguy Ndombele (24) befasst haben . Das berichtet Sky . Demnach habe es zwischen den Münchnern und Ndombeles Klub Tottenham Hotspur bereits Gespräche wegen eines Wechsels in diesem Sommer gegeben.

Den FCB-Verantwortlichen habe ein Tauschgeschäft vorgeschwebt: Im Gegenzug für Ndombele sollten die Spurs dessen Landsmann Corentin Tolisso (27) bekommen. Zudem seien die Bayern bereit gewesen, 20 Millionen Euro Ablöse zu zahlen. Tottenham habe aber früh in den Verhandlungen abgewunken.

Tolisso, der in den vergangenen Jahren immer wieder von Verletzungsproblemen heimgesucht wurde, gehört beim FC Bayern zu den Verkaufskandidaten. Sein Vertrag läuft 2022 aus . Ndombele ist derweil noch deutlich länger an Tottenham gebunden, nämlich bis 2025.

Es ist nicht das erste Mal, dass Ndombele mit den Roten in Verbindung gebracht wird. Im Sommer 2020 wurde der FC Bayern neben PSG und Barcelona in einem ESPN -Bericht als Interessent gehandelt . Auch damals war ein Tauschdeal mit Tolisso im Gespräch.

Derweil berichtet The Athletic , dass Ndombele Tottenham unbedingt verlassen wolle. Er habe bereits offiziell um seine Freigabe gebeten und werde auch deshalb aktuell von Trainer Nuno Espirito Santo nicht für die Spieltagskader berücksichtigt. Ndombele strebe einen Wechsel nach Spanien oder Deutschland an.

FC Bayern München: Der Spielplan des FCB in den kommenden Wochen

Datum Wettbewerb Begegnung 22.08.2021 | 17.30 Uhr Bundesliga | 2. Spieltag FC Bayern München - 1. FC Köln 25.08.2021 | 20.15 Uhr DFB-Pokal | 1. Runde Bremer SV - FC Bayern München 28.08.2021 | 18.30 Uhr Bundesliga | 3. Spieltag FC Bayern München - Hertha BSC 11.09.2021 | 18.30 Uhr Bundesliga | 4. Spieltag RB Leipzig - FC Bayern München 18.09.2021 | 15.30 Uhr Bundesliga | 5. Spieltag FC Bayern München - VfL Bochum

FC Bayern beim 1. FC Köln: Die Übertragung des Spiels

Der amtierende Meister der Bundesliga ist wieder im Einsatz: In der Allianz Arena empfängt der FC Bayern München am Sonntag den 1. FC Köln. Anstoß ist um 17.30 Uhr.