FC Barcelona: Kommt Tottenham-Star Tanguy Ndombele per Tauschgeschäft?

Tanguy Ndombele kickt seit 2019 für Tottenham in der Premier League. Nun soll Barca Interesse an dem Franzosen signalisieren.

Der zeigt angeblich Interesse an einem Transfer des französischen Mittelfeldspielers Tanguy Ndombele von . Dies berichtet Sky Sports UK.

Demnach sollen die Katalanen über ein Tauschgeschäft in der kommenden Transferphase nachdenken. Als Teil des Deals würden die beiden Defensivspieler Barcas, Samuel Umtiti und Nelson Semedo, den Klub verlassen und sich dem Champions-League-Finalisten der Vorsaison anschließen, Ndombele hingegen nach Katalonien wechseln. Ein Tausch würde die klamme Kasse des spanischen Spitzenklubs entlasten.

Mit Ndombele? Barca plant wohl Umbruch im Mittelfeld

Zudem sollen die Spurs dem Bericht zufolge ohnehin auf der Suche nach einem Rechtsverteidiger und einem Mann für das Abwehrzentrum sein.

Barca plant indes einen kleinen Umbruch in seinem Mittelfeld und will mit einem Transfer Ndombeles mehr Physis ins Zentrumsspiel bekommen. Der Chilene Arturo Vidal und der Brasilianer Arthur Melo wurden in den vergangenen Wochen und Monaten mit einem Abschied aus Barcelona in Verbindung gebracht.

Tanguy Ndombele wechselte 2019 zu Tottenham

Bei Vidal, der früher für und den FC Bayern in der auflief, wird immer wieder über einen Wechsel zu Inter Mailand oder spekuliert. Arthur soll ebenfalls bei Inter auf der Wunschliste stehen.

Ndombele wechselte erst im Sommer 2019 von Olympique Lyon nach London zu den Spurs. Tottenham legte für den 23-Jährigen satte 60 Millionen Euro auf den Tisch.

Tottenham Hotspur: Mourinho unzufrieden mit Ndombele

In der aktuell aufgrund der Corona-Pandemie unterbrochenen Saison 2019/20 kam er zwar zu 27 Pflichtspielen und zwei Toren (vier Vorlagen), konnte dabei aber nicht vollends überzeugen. Auch Trainer Jose Mourinho zeigte sich von den Leistungen des Hoffnungsträgers enttäuscht und tat dies auch öffentlich kund.

Ndombeles Vertrag bei den Lillywhites läuft noch bis 2025.