FC Bayern München stellt neues Champions-League-Trikot vor

Der FC Bayern München hat sein neues hauptsächlich in weiß gehaltenes Champions-League-Trikot vorgestellt. Inspiriert wurde es vom Bergpanorama des Münchner Umlands.

"Mir als waschechtem Bayer gefällt dieser Look natürlich besonders gut", sagte Thomas Müller. "Ich liebe die Berge, ich liebe meine Heimat, und ich finde es schön, dass wir dieses spezielle Lebensgefühl, das wir hier bei uns haben, mit diesem Trikot in der ganzen Welt anschaulich machen können."

Erstmals getragen wird das neue Trikot beim Supercup am Dienstag (20.30 Uhr) gegen Borussia Dortmund.

Michael Rummenigge: "Kalle ist viel lockerer geworden" - Warnung an Bayern-Trainer Nagelsmann

Michael Rummenigge hat vom Leben seines Bruders Karl-Heinz nach dessen Abtritt als Vorstandsvorsitzender des FC Bayern München berichtet. "Wir haben uns zuletzt auf Sylt getroffen und Kalle ist viel lockerer geworden. Wir lachen viel über irgendwelchen Blödsinn wie früher", sagte Rummenigge Sport1 . Karl-Heinz Rummenigge hatte sein Amt beim FC Bayern zum 1. Juli an Oliver Kahn übergeben.

Laut seines Bruders wolle er jetzt "das Leben mit der Familie genießen. Er hat jetzt mehr Zeit für seine Frau und die Kinder". Gleichzeitig verfolge er weiterhin das Geschehen bei seinem Ex-Klub. "Vor dem Gladbach-Spiel der Bayern sagte ich zu ihm 'Das wird eng' und er meinte nur 'nein, das schaffen wir'", sagte Michael Rummenigge. "Er ist weiter mit dem Herzen dabei, musste aber runterkommen von 100 auf null und das tut ihm gut - körperlich und seelisch."

Der FC Bayern ist beim Bundesliga-Auftaktspiel gegen Borussia Mönchengladbach am Freitag nicht über ein 1:1 hinausgekommen.

Bayerns neuer Trainer Julian Nagelsmann wartet also weiter auf seinen ersten Sieg mit den Münchnern. Rummenigge schätzt die Lage durchaus gefährlich ein: "Jeder Trainer hat so eine 100-Tage-Bilanz. Und in dieser Zeit muss Nagelsmann sich beweisen und seinen Weg finden und den Spielern Lösungen aufzeigen, wie Spiele gewonnen werden können. Beim FC Bayern musst du gewinnen. Egal wie. Damit muss Nagelsmann klar kommen. Das war in Leipzig und davor in Hoffenheim anders."

Bei einer Niederlage im Supercup gegen den BVB würde bereits "der Baum brennen", doch die aktuelle Lage sei auch dem Kader geschuldet. "Bayerns erste Elf ist okay, aber dann wird es für Nagelsmann gefährlich. Es könnte sehr eng werden", so Rummenigge abschließend.

FC Bayern München: Verkaufskandidat Corentin Tolisso will wohl bleiben

Beim FC Bayern München gehört Mittelfeldspieler Corentin Tolisso zu den Verkaufskandidaten in der aktuellen Transferperiode. Laut Sky-Informationen will der Franzose den Klub allerdings nicht verlassen.

Die Bild berichtete zuletzt, dass der 27-Jährige bereits ab einer Summe von zehn Millionen Euro zu haben wäre . Tolisso selbst allerdings soll wohl mit einem ablösefreien Wechsel 2022 liebäugeln, um dann ein ordentliches Handgeld kassieren zu können.

Zuletzt hieß es, dass eine Verpflichtung von RB Leipzigs Marcel Sabitzer nur mit vorherigen Verkäufen realisierbar wäre. Laut Sky wäre ein Angebot über 18 bis 20 Millionen Euro auch ohne Abgänge möglich.

Bayern-Präsident Hainer über Klimaschutz: "Werden unser Engagement verstärken"

Bayern Münchens Präsident Herbert Hainer will im Kampf gegen den Klimawandel weitere Zeichen setzen. Beim Fußball-Rekordmeister sei Umweltschutz ein großes Thema, sagte Hainer dem kicker: "Von der Abfallvermeidung über den Einsatz energiesparender Technologien bis hin zu den Elektroautos, die unsere Profis fahren. Wir werden da unser Engagement noch verstärken. Das Ziel ist eine klimaneutrale Allianz Arena."

Der Fokus liegt darin, den folgenden Generationen "eine lebenswerte Welt" zu hinterlassen, sagte Hainer: "Klimaschutz ist deshalb zu Recht im Fußball ein zentrales Nachhaltigkeitsziel geworden."

Außerdem sollte der Fußball seinen Einfluss laut Hainer weiter ausüben, "um positive gesellschaftliche Entwicklungen zu unterstützen und negative zu verhindern".

