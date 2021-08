Der FC Bayern München soll drei Bundesliga-Stars im Auge haben, während sich Salihamidzic zu Sabitzer äußert. Alle wichtigen News zum FCB heute.

FC Bayern will angeblich Bundesliga-Trio nach München locken

Der FC Bayern München arbeitet offenbar bereits am Kader für die nächsten Jahre und soll dabei drei Bundesliga-Stars an die Säbener Straße locken wollen. Das berichtet die Sport Bild .

Demnach habe Bayern bei Bayer Leverkusens Florian Wirtz und Wolfsburgs Ridle Baku schon sein Interesse hinterlegt. Wirtz sei sogar bereits mit seiner Familie in München gewesen und könne sich gut vorstellen, zum FCB zu wechseln. Beide stehen bei ihren aktuellen Vereinen noch langfristig unter Vertrag, zumindest Wirtz soll für 2023 allerdings eine Ausstiegsklausel haben.

Bundesliga-Star Nummer drei, den die Bayern nach München locken wollen, ist laut Sport Bild Florian Neuhaus. Der Nationalspieler hat bei Borussia Mönchengladbach zwar noch Vertrag bis 2024, verfügt aber wohl über eine Ausstiegsklausel in Höhe von 40 Millionen Euro.

FC Bayern, News: Julian Nagelsmann über Verletzung von Kingsley Coman

Beim 3:1-Sieg des FC Bayern im Supercup gegen Borussia Dortmund musste Kingsley Coman kurz nach der Halbzeitpause ausgewechselt werden. Nach der Partie äußerte sich Trainer Julian Nagelsmann zur Verletzung des französischen Offensivspielers.

"Beim King war es so, dass er einen aufstrahlenden Schmerz hatte, der in der Kabine ein bisschen schlimmer geworden ist. Wir wollten schauen, ob es besser wird, wenn er sich bewegt. Das hat man gleich gesehen, dass das nicht funktioniert hat", erklärte Nagelsmann.

Wie ernst die Verletzung ist, darüber könne er noch keine Angaben machen, so Nagelsmann weiter. Ob Coman im nächsten Bundesligaspiel am Sonntag gegen den 1. FC Köln ( 17.30 Uhr live auf DAZN ) zur Verfügung stehen wird, ist ungewiss.

Bayern München, News: Marcel Sabitzer Thema beim FCB? Das sagt Hasan Salihamidzic

Im Vorfeld des Supercups gegen Borussia Dortmund wurde Bayern Münchens Sportvorstand Hasan Salihamidzic am Dienstag auf ein angebliches Interesse an Leipzigs Mittelfeldspieler Marcel Sabitzer angesprochen.

"Ich verstehe, dass in den Medien über Namen spekuliert wird. Ich werde mich dazu nicht äußern, zumal der Spieler bei RB Leipzig unter Vertrag steht", sagte Salihamidzic bei Sat.1 , fügte dann jedoch noch an: "Wir beobachten aber den Markt, der FC Bayern ist immer für ein bisschen was gut. Und wir werden sehen, ob noch was passiert."

Bayern München schlägt den BVB und gewinnt den Supercup

Der deutsche Meister Bayern München hat zum neunten Mal den Supercup geholt . Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann bezwang DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund im Signal-Iduna-Park am Dienstagabend mit 3:1 (1:0).

Robert Lewandowski (41., 74.) und Thomas Müller (49.) trafen für die Münchner, die bereits im Vorjahr das Supercup-Duell mit dem BVB in München für sich entschieden hatten. Marco Reus (64.) verkürzte für die Schwarz-Gelben.

FC Bayern heute: Ex-Co-Trainer Andries Jonker im Interview

Andries Jonker begleitete den alten und neuen niederländischen Nationaltrainer Louis van Gaal jahrelang als Co-Trainer, arbeitete mit ihm gemeinsam unter anderem für den FC Barcelona und den FC Bayern.

Im Interview mit Goal und SPOX lässt der 58-Jährige seine Zeit mit van Gaal revue passieren. Außerdem berichtet Jonker von Andres Iniestas Plastiksack, weinenden Wolfsburgerinnen und einer Wette zwischen Hermann Gerland und Uli Hoeneß.

