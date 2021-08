Beim FC Bayern dominiert Robert Lewandowskis Zukunft die Schlagzeilen, auch zu Manuel Neuer und Leon Goretzka gibt es Neuigkeiten. Die FCB-News.

FC Bayern, Gerücht: Lewandowski wegen Haaland-Spekulationen genervt

Auf dem Platz bilden der FC Bayern und Robert Lewandowski (32) eine Traumehe. Doch hinter den Kulissen läuft offenbar nicht alles reibungslos. Einem Bericht der Bild-Zeitung zufolge beklagt der Pole die fehlende Wertschätzung der Bayern-Bosse ihm gegenüber.

Demnach ist Lewandowski primär darüber verstimmt, dass BVB-Knipser Erling Haaland in den letzten Wochen vermehrt mit einem Wechsel an die Säbener Straße in Verbindung gebracht wurde.

Die Verantwortlichen des Rekordmeisters schwärmten jüngst in höchsten Tönen vom jungen Norweger. "Klar, das ist ein Topspieler, ein Superjunge, wie ich höre. Da schaut man hin", sagte FCB-Sportvorstand Hasan Salihamidzic im Sport1-"Doppelpass". Die Gerüchte um den Norweger seien für den Polen nicht nachvollziehbar.

FC Bayern, Gerücht: Goretzka passt in Real Madrids neues Beuteschema

Der spanische Spitzenklub Real Madrid will sich offenbar für die kommende Saison 2022/23 ein Beispiel an PSG nehmen und sich überwiegend mit ablösefreien Transfers verstärken. Dies berichtet AS. Diese Strategie könnte auch den FC Bayern München betreffen.

Hintergrund des Ganzen ist auch, dass die finanzielle Situation in der spanischen Hauptstadt etwas angespannt ist und man keine Millionentransfers unter Dach und Fach bringen kann. Da in dieser Transferphase Paris Saint-Germain das Modell mit den ablösefreien Transfers erfolgreich in die Tat umsetzte, will Real dies künftig auch versuchen.

Bei Real wurde mit David Alaba der Anfang dieser neuen Transferstrategie gemacht - der Österreicher wechselte ablösefrei vom FC Bayern München in LaLiga - und ein ehemaliger FCB-Kamerad könnte ihm folgen.

Laut AS steht neben Antonio Rüdiger (FC Chelsea) und Paul Pogba (Manchester United) auch der Name von Bayern-Star Leon Goretzka auf Reals Einkaufszettel.

FC Bayern, News: Schumacher erwartet spätes Karriereende bei Neuer

Der frühere Nationalkeeper Toni Schumacher (67) erwartet, dass Welttorhüter Manuel Neuer noch einige Jahre auf dem Platz steht. "Wenn Manuel fit ist, kann er bis ins hohe Alter spielen. Ich traue ihm zu, dass er noch mit 38 oder 39 Jahren auf dem Platz steht", sagte die Kölner Vereinsikone im Sport1 -Podcast "Meine Bayern-Woche".

Auch ein Karriereende mit über 40 Jahren sei möglich, "wie es Dino Zoff gezeigt hat", sagte Schumacher: "Solange bei ihm die Lust vorhanden ist, soll er spielen. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass das auch noch mit 42 Jahren gut klappt."

Als Grund für seine Prognose nannte Schumacher auch Neuers Professionalität außerhalb des Platzes. "Er macht autogenes Training, sogar Yoga. Er tut alles dafür, um körperlich und geistig fit für seine strategische Aufgabe im Tor zu sein", sagte er: "Ich kann mir vorstellen, dass das noch ein paar Jährchen mit ihm so weitergeht."

Zugleich relativierte Schumacher die Bedeutung des derzeit angeschlagenen Neuer für Serienmeister Bayern München: "Der FC Bayern wird kein Spiel verlieren, nur weil Manuel Neuer nicht im Tor steht", sagte er: "Als ich gehört habe, dass er sich am Fußgelenk verletzt hat, habe ich gleich gehofft, dass es aufgrund seiner Verletzungshistorie nichts Schlimmes ist."

FC Bayern München, Spielplan: Die kommenden Aufgaben des FCB

Datum Wettbewerb Begegnung 22.08.2021 | 17.30 Uhr Bundesliga | 2. Spieltag FC Bayern München vs. 1. FC Köln 25.08.2021 | 20.15 Uhr DFB-Pokal | 1. Runde Bremer SV vs. FC Bayern München 28.08.2021 | 18.30 Uhr Bundesliga | 3. Spieltag FC Bayern München vs. Hertha BSC (LIVE auf Sky Ticket) 11.09.2021 | 18.30 Uhr Bundesliga | 4. Spieltag RB Leipzig vs. FC Bayern München 18.09.2021 | 15.30 Uhr Bundesliga | 5. Spieltag FC Bayern München vs. VfL Bochum

FC Bayern, Transfers: Lewandowski darf nicht wechseln

Robert Lewandowski wird trotz der jüngsten Berichte um mögliche Abwanderungsgedanken in der Spielzeit 2021/22 für den FC Bayern spielen . Der Klub wird nach Informationen von Goal und SPOX den Stürmer auf keinen Fall ziehen lassen.

Am Donnerstag hatte Sky Sports in England berichtet, dass der bald 33-jährige Lewandowski noch einmal eine neue Herausforderung bei einem europäischen Topklub suche. Deswegen wolle er noch vor seinem 35. Geburtstag den Verein wechseln.

Dem Bericht zufolge habe er bei den Verantwortlichen vorgefühlt, ob ein Wechsel möglich wäre. Die Bayern wären angeblich ab einem Betrag von 130 Millionen Euro gesprächsbereit.

Nach Informationen von Goal und SPOX lehnt der Rekordmeister einen Verkauf in diesem Sommer allerdings kategorisch ab, Lewandowski hat dies auch akzeptiert. "Sein Vertrag läuft noch zwei Jahre, in dieser Zeit wird er definitiv für den FC Bayern spielen", sagte Herbert Hainer vor drei Wochen in einer Fragerunde mit chinesischen Medien, an der auch Goal und SPOX teilnahmen .

Damit schloss der Bayern-Präsident eigentlich sogar einen Verkauf im nächsten Sommer aus. Lewandowski wurde in den vergangenen Jahren immer wieder in Transferspekulationen involviert. Zuletzt hatte offenbar vor allem Chelsea ein Auge auf den Polen geworfen, jedoch mit Romelu Lukaku den gewünschten Mittelstürmer verpflichtet.

Da Lewandowskis Vertrag 2023 ausläuft, hätte der FC Bayern im nächsten Sommer die letzte Möglichkeit, eine Ablöse für den Stürmer zu generieren. Die Münchner könnten sich aber auch eine längere Zusammenarbeit vorstellen.