Ein Bayern-Duo fehlt wohl noch länger und Ex-Münchner Renato Sanches stand bei Bundesligist auf dem Zettel. Alles zum FCB heute gibt es hier.

Der FC Bayern München heute am Montag. Alle News rund um den Rekordmeister gibt es hier.

Zudem findet Ihr die Entwicklung der vergangenen Tage in separaten Artikeln hier:

FC Bayern München, News: Präsident Hainer kritisiert angebliche UEFA-Pläne

Laut eines Berichts der englischen Tageszeitung The Times plant die UEFA die Abschaffung des Financial Fair Play und will stattdessen eine Gehaltsobergrenze einführen, die bei Nichteinhalten mit einer Luxussteuer bestraft werden soll. Im Interview mit dem kicker hat FC-Bayern-Präsident Herbert Hainer die angeblichen Pläne kritisiert. Der 67-Jährige sprach sich dagegen für noch härtere Strafen gegen Finanzsünder im Fußball aus.

"Von dieser Luxussteuer bin ich überhaupt nicht überzeugt. Bei Verstößen zahlt ein Verein 100 Millionen Euro Luxussteuer, die unter den anderen Klubs aufgeteilt werden", kritisierte Hainer. "Dieses Geld hilft denen nicht entscheidend weiter und schmerzt die Geldgiganten nicht wirklich."

Der UEFA-Plan sieht offenbar vor, dass die Vereine ab 2022 (für drei Jahre) nur noch einen festgelegten Anteil ihrer Einkünfte für Spielergehälter ausgeben dürfen. Im Raum stehen 70 Prozent, wie es derzeit schon in der spanischen Liga praktiziert wird.

Wird die Gehaltsobergrenze überschritten, soll die sogenannte Luxussteuer an die UEFA entrichtet werden. Hainer geht dies nicht weit genug. "Wir brauchen für einen fairen Wettbewerb gültige Regularien mit klaren Konsequenzen", forderte der FCB-Chef. "Zarte Versuche für Sanktionen wurden in der Vergangenheit zu oft revidiert oder abgemildert. So klappt es nicht."

FC Bayern München wohl noch länger ohne Benjamin Pavard und Lucas Hernandez

Der FC Bayern München muss wohl noch einige Zeit ohne die Abwehrspieler Benjamin Pavard und Lucas Hernandez auskommen. Das berichtet der kicker .

Demnach verpassen die beiden Franzosen mindestens die Spiele vor der ersten Länderspielpause und stehen frühestens Anfang September wieder zur Verfügung.

Hernandez wurde am Meniskus operiert, Pavard setzt eine Sprunggelenksverletzung außer Gefecht.

FC Bayern München, News: Zirkzee schießt Anderlecht mit Doppelpack zum Sieg

Joshua Zirkzee hat mit einem Doppelpack den RSC Anderlecht zum 3:1-Sieg gegen Cercle Brügge geführt. Die Leihgabe des FC Bayern traf in der 13. und 29. Minute, nachdem Anderlecht früh in Rückstand gegangen war (1.).

Für Anderlecht war es der zweite Sieg in Folge in der belgischen Jupiler Pro League. Am vergangenen Wochenende gewann das Team von Trainer Vincent Kompany mit 3:0 gegen den RFC Seraing, nachdem man aus den ersten beiden Saisonspielen nur einen Punkt geholt hatte.

Für Zirkzee war es der zweite Startelf-Einsatz im Dress der Belgier. Der 20-jährige Niederländer ist bis Ende der Spielzeit vom FCB an die Violett-Weißen ausgeliehen.

Der Stürmer soll bei Anderlecht Spielpraxis sammeln. Die vorangegangene Leihe in der vergangenen Saison zur AC Parma war wenig erfolgreich. Verletzungen setzten Zirkzee zumeist außer Gefecht. Zudem stieg er mit den Klub aus der Serie A am Ende ab.

RB Leipzig mit Interesse an Ex-FCB-Mittelfeldspieler Renato Sanches?

RB Leipzig war offenbar an Renato Sanches vom französischen Meister OSC Lille interessiert. Das berichtet Transferexperte Fabrizio Romano.

Mittlerweile hat der Bundesligist seine Bemühungen demnach aber eingestellt, da der ehemalige Spieler des FC Bayern aufgrund einer Meniskusverletzung, die ihn möglicherweise zu einer OP zwingt, ausfällt.

Renato Sanches suffered a meniscus injury. He’ll undergo exams on Monday for potential surgery - Renato’s transfer is now gone quiet. 🔴🇵🇹 #transfers



Barça and RB Leipzig were interested - Liverpool appreciate Renato since January but never made bids, neither opened talks. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 15, 2021

Folglich ist das Interesse am Portugiesen - neben Leipzig waren auch Barca und der FC Liverpool potenzielle Abnehmer - stark abgekühlt.

Sanches wechselte 2016 für 35 Millionen Euro von Benfica nach München, konnte dort die hohen Erwartungen jedoch nie erfüllen. Seit seinem Abgang nach Lille zeigte die Formkurve wieder deutlich nach oben.

FC Bayern München trauert um Gerd Müller

Gerd Müller ist im Alter von 75 Jahren am frühen Sonntagmorgen verstorben. Das gab der FC Bayern München, für den der ehemalige deutsche Nationalstürmer in 580 Pflichtspielen 523 Tore erzielte, am Sonntagmittag bekannt. Müller verbrachte die letzten Jahre seines Lebens in einem Pflegeheim und litt unter Altersdemenz, wie seine Frau Uschi vor kurzem der Bild verriet.

Der FC Bayern trauert um Gerd Müller.



Heute steht die Welt des FC Bayern still. Der deutsche Rekordmeister und seine gesamte Fangemeinde trauern um Gerd Müller, der am frühen Sonntagmorgen im Alter von 75 Jahren gestorben ist. — FC Bayern München (@FCBayern) August 15, 2021

"Heute ist ein trauriger, schwarzer Tag für den FC Bayern und all seine Fans. Gerd Müller war der größte Stürmer, den es je gegeben hat – und ein feiner Mensch, eine Persönlichkeit des Weltfußballs", sagte Bayern-Präsident Herbert Hainer. Vorstandschef Oliver Kahn fügte an: "Die Nachricht von Gerd Müllers Tod macht uns alle tief betroffen. Er ist eine der größten Legenden in der Geschichte des FC Bayern, seine Leistungen sind bis heute unerreicht und werden auf ewig Teil der großen Geschichte des FC Bayern und des gesamten deutschen Fußballs sein."

Müller, der nach seiner aktiven Karriere auch viele Jahre als Trainer im Nachwuchsbereich der Bayern arbeitete, hinterlässt seine Frau Uschi und eine Tochter.

FC Bayern München heute: Die kommenden Spiele des FCB