Wer zeigt / überträgt FC Bayern München - 1. FC Köln? Die Übertragung der Bundesliga im TV und LIVE-STREAM

Rekordmeister gegen Karnevalsverein: In München treffen der FC Bayern und der 1. FC Köln aufeinander. Goal erklärt alles zur Übertragung.

Der amtierende Meister der Bundesliga ist wieder im Einsatz: In der Allianz Arena empfängt der FC Bayern München am Sonntag den 1. FC Köln. Anstoß ist um 17.30 Uhr.

Die neue Saison ist keine zwei Wochen alt - schon durfte der FC Bayern München seinen ersten Titel feiern. Im nationalen Supercup setzte sich der Rekordmeister mit 3:1 gegen den BVB (Borussia Dortmund) durch.

Weniger gut läuft es dafür in der Liga: Am ersten Spieltag kam man nicht über ein glückliches 1:1 gegen Borussia Mönchengladbach hinaus, durch den 3:1-Sieg der Kölner gegen Hertha BSC liegen diese im Moment gar vor dem Titelkandidaten.

Es sollte klar sein, wer von den Vereinen die Favoritenrolle inne hat - allerdings könnten die Bayernspieler ermüdet von der kurzen Sommerpause und dem Supercupspiel unter der Woche sein. Goal erklärt, wer die Begegnung am Sonntag zeigt / überträgt.

Wer zeigt / überträgt die Bundesliga? FC Bayern München vs. 1. FC Köln im Überblick

Begegnung FC Bayern München vs. 1. FC Köln Datum Sonntag, 21. August 2021 Uhrzeit 17.30 Uhr Ort Allianz Arena | München

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. 1 FC Köln LIVE im TV? Die Bundesliga im Fernsehen

Sieben Spiele in Folge hat der 1. FC Köln in München verloren - eine Statistik, die nicht gerade Mut macht. Trotzdem reisen die Geißböcke hoffnungsvoll gen Süden, schließlich lief im DFB-Pokal und am ersten Spieltag alles nach Plan.

Sonntag, 17.30 Uhr, das Wochenende ist bald zu Ende - was gibt es an dieser Stelle besseres, als sich ein spannendes Spiel der Bundesliga anzuschauen?

DAZN überträgt so viel Bundesliga wie noch nie: Bayern - Köln im TV und LIVE-STREAM

Eine wichtige Frage stellt sich an dieser Stelle aber: Wer zeigt / überträgt die Bundesliga LIVE im TV? Wir haben die Antwort auf diese Frage - und die wird viele Anhänger:innen in ganz Deutschland erfreuen!

Streamingdienst DAZN hält nämlich die Übertragungsrechte und wird die Partie am Sonntag LIVE (und kostenlos) zeigen! Dabei ist das kein Einzelfall - seit dieser Saison überträgt DAZN jedes Bundesligaspiel, das an einem Sonntag stattfindet!

Eine Stunde Vorberichte, Laura Wontorra und Jan Platte kommentieren: Die DAZN-Übertragung der Bundesliga

Wie immer, wenn DAZN eine Bundesligapartie überträgt, wird die Übertragung hochqualitativ und professionell sein. Mit dabei ist unter anderem auch Neuzugang Laura Wontorra, die die Begegnung moderiert.

Beginn der Übertragung : 16.30 Uhr

: 16.30 Uhr Anstoß : 17.30 Uhr

: 17.30 Uhr Plattform : DAZN

: DAZN Moderation : Laura Wontorra

: Laura Wontorra Kommentar : Jan Platte

: Jan Platte Expertise: Ralph Gunesch

DAZN als Fernsehsender? So seht ihr Bayern - Köln auf dem TV

Manche Anhänger:innen werden sich jetzt eine Frage stellen: Wieso steht hier, dass man das Spiel im TV verfolgen kann - schließlich ist DAZN doch ein Streamingdienst?

Die Frage ist angebracht, trotzdem kann man die Bundesliga problemlos am TV verfolgen. Am einfachsten ist es über einen Smart-TV, auf welchem man die kostenlose DAZN-App herunterlädt, aber auch ohne internetfähigen Fernseher ist das möglich: DAZN auf dem Laptop einrichten, per HDMI-Kabel an den Fernseher verbinden und schon steht dem Fußballnachmittag nichts mehr im Wege.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. 1. FC Köln im LIVE-STREAM? So wird die Bundesliga im Internet ausgestrahlt

DAZN ist also am Sonntag die richtige Adresse für all diejenigen, die sich die Bundesligapartie zwischen dem FC Bayern München und dem 1. FC Köln anschauen wollen. Wir schauen uns den Streamingdienst etwas genauer an.

Kostenlos die Bundesliga verfolgen: Der DAZN Probemonat macht's möglich!

Starten wir mit dem beliebtesten Feature von DAZN: Dem Probemonat. Mit diesem könnt ihr 30 Tage lang auf alle Inhalte des Streamingdiensts zugreifen, ohne einen Cent zu bezahlen!

Richtig gelesen: Ihr müsst nichts bezahlen, um alle Streams, Interviews etc. zu sehen. Dabei ist das keine Falle: Wenn ihr nach den 30 Tagen nicht anfangen wollt, zu bezahlen, könnt ihr ganz einfach und unverbindlich kündigen.

Zwei Preisoptionen: So günstig ist DAZN nach dem Probemonat

Der Probemonat ist abgelaufen? Dann habt ihr drei Möglichkeiten: Entweder ihr kündigt euer Abo und lasst euch massenhaft LIVE-Sport entgehen. Möglichkeiten zwei und drei erlauben euch, weiterhin auf das gesamte DAZN-Programm zuzugreifen, und unterscheiden sich nur in Kosten und Laufzeiten.

Monatsabo: 14,99 Euro pro Monat | 179,88 Euro pro Jahr | Monatlich kündbar | Monatliche Zahlung

Jahresabo: 149,99 Euro pro Jahr | knapp 12,50 Euro pro Monat | Jährlich kündbar | Jährliche Zahlung

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. 1. FC Köln LIVE? Der LIVE-TICKER zur Bundesliga

Ihr habt keine Möglichkeit, die Bundesliga am Sonntag LIVE im TV oder LIVE-STREAM zu verfolgen? Wir helfen natürlich gerne dabei, immer auf dem neuesten Stand zu bleiben - der LIVE-TICKER von Goal ist dabei euer wichtigster Begleiter!

Der LIVE-TICKER ist kostenlos und beschreibt jede wichtige Situation und Information. Egal ob Tor, Chance, Auswechslung, Karte oder Hintergrundwissen - ihr bekommt hier alles mit!

Bundesliga LIVE im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen vom FC Bayern München und dem 1. FC Köln

Eine Stunde vor Anpfiff veröffentlichen die beiden Vereine die Aufstellungen von Julian Nagelsmann und Steffen Baumgart, wir tragen diese daraufhin für euch hier ein. Klickt euch also rechtzeitig in den Artikel, um ideal vorbereitet zu sein!

