Gomez wäre offenbar beinahe zum FC Bayern zurückgekehrt und Hoeneß glaubt, dass das DFB-Team unter Flick erneut erfolgreich ist. Alle News am Samstag.

Alle Nachrichten rund um den FC Bayern München am Samstag: Frankreichs Trainer Didier Deschamps erklärt sein lautstarkes Wortgefecht mit Kingsley Coman, Ex-Stürmer Mario Gomez stand vor drei Jahren vor einer Rückkehr zum deutschen Rekordmeister und Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß setzt große Hoffnungen in den neuen Bundestrainer Hansi Flick

Zudem findet Ihr die Entwicklung der vergangenen Tage in separaten Artikeln hier:

FC Bayern München: Mario Gomez wäre beinahe zum FCB zurückgekehrt

Mario Gomez stand im Winter 2018 offenbar vor einer Rückkehr zum FC Bayern München. Wie die Bild -Zeitung berichtet, sei der ehemalige Nationalstürmer als Backup für Robert Lewandowski im Gespräch gewesen. Bekanntlich aber scheiterte ein zweites Engagement von Gomez beim deutschen Rekordmeister, stattdessen sicherte sich der Bundesligist die Dienste des ehemaligen Hoffenheim-Stürmers Sandro Wagner.

Von der Bild auf die angebliche Chance einer Rückkehr angesprochen, wollte Gomez die Gerüchte nicht kommentieren: "Das ist Schnee von gestern", so der 36-Jährige, der allerdings gewisse "Gedankenspiele" bestätigte: "Wer jetzt genau dafür und wer dagegen war - das ist bei Bayern auch immer ein Thema -, weiß ich gar nicht mehr."

Gomez wechselte zur folgenden Rückrunde zum VfB Stuttgart, 2020 beendete er mit dem Aufstieg in die Bundesliga seine Karriere.

FC Bayern München: Deschamps erklärt sein Wortgefecht mit Coman

Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps (52) hat im Gespräch mit der L'Equipe sein lautstarkes Wortgefecht mit Kingsley Coman (25) während des EM-Achtelfinals gegen die Schweiz erklärt. Demnach habe er den angeschlagen Bayern-Spieler sehr zu dessen Unmut in der Pause der Verlängerung auswechseln wollen.

"Es ist nicht so, dass er sich weigerte. Er wollte trotz seiner Muskelprobleme weitermachen. Das ist menschlich", so Deschamps gegenüber der französischen Sportzeitung. Jedoch sei Comans Karriere in der französischen Nationalmannschaft oft von Verletzungen durchkreuzt worden: "Ich hatte eine Diskussion mit ihm", so Deschamps.

In der 112. Minute merkte Coman schließlich, dass es für ihn nicht weitergehen würde, und musste dennoch ausgewechselt werden. Das anschließende Elfmeterschießen sollte Frankreich mit 4:5 verlieren. "Ich verstehe das alles", betonte Deschamps: "Er wollte nicht aufgeben. Das waren keine bösen Absichten von ihm."

FC Bayern München: Hoeneß glaubt an neue Erfolge des DFB-Teams unter Flick

Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß hat sich zum Abgang von Hansi Flick geäußert und im Gespräch mit RTL/ntv die Arbeit des 56-Jährigen beim deutschen Rekordmeister gelobt. "Flick - und das muss man mal sagen - hat beim FC Bayern sehr gute Arbeit geleistet", erklärte Hoeneß: "Die Mannschaft war nicht in bester Form und er hat angepackt und sieben Titel geholt."

Innerhalb des Vereins sei man deshalb nicht glücklich gewesen, dass Flick relativ früh mit einem Wechsel zum DFB geliebäugelt habe: "Aber am Ende haben wir es respektiert und akzeptiert", so Hoeneß, der in Flick einen geeigneten Nachfolger für Joachim Löw sieht: "Ich bin mir sehr sicher, dass die deutsche Nationalmannschaft unter ihm einen guten Weg gehen wird."

So besitze Flick all die geforderten Eigenschaften, um das DFB-Team zu alter Stärke zu führen. Durch seine Kontakte werde der neue Bundestrainer zudem für eine gute Stimmung zwischen dem DFB und den Vereinen sorgen: "Ich habe große Hoffnungen, dass er die Nationalmannschaft aus dem tiefen Tal zu neuen Erfolgen führen wird", betonte Hoeneß abschließend.

FC Bayern München: So lautet der Spielplan des FCB in den kommenden Wochen