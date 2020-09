FC Bayern München, News und Gerüchte: Brozovic wohl kein Thema mehr, Dest offenbar vor Medizincheck bei Barca - alles zum FCB

Bayern München steigt offenbar aus dem Rennen um Brozovic aus und Dest absolviert bei Barca wohl den Medizincheck. Alle News zum FCB heute am Sonntag.

Der hat den vierten Titel des Jahres in der Tasche: Der 2:1-Sieg nach Verlängerung gegen den bedeutete den Triumph im UEFA Supercup. Auskosten können die Roten den Sieg aber kaum, denn am Sonntag wartet in der bereits (15.30 Uhr im LIVE-TICKER) auf den Quadruple-Sieger.

Vor dem Duell mit den Kraichgauern schwärmte Hansi Flick vom TSG-Goalgetter Andrej Kramaric. Ex-FCB-Star Franck Ribery legte derweil bei der furiosen 4:3-Niederlage bei einen Monster-Assist hin.

Neuigkeiten gibt es zudem an der Transferfront. So ist Marcelo Brozovic wohl kein Thema mehr in München, während Bayern-Kandidat Sergino Dest wohl einen Medizincheck in Barcelona absolviert.

Außerdem: dachte angeblich über einen Transfer von Javi Martinez nach.

FC Bayern steigt offenbar aus dem Rennen um Marcelo Brozovic von Inter Mailand aus

Der FC Bayern hat offenbar kein Interesse mehr an einer Verpflichtung von Inter-Mittelfeldspieler Marcelo Brozovic. Wie Sport1 berichtet, wird der Kroate in München für zu schwach befunden, was beim Management des 27-Jährigen wohl auf Unverständnis stößt.

Während die Münchner also aus dem Rennen aussteigen, gelten und die weiter als mögliche Abnehmer für Brozovic.

Bild: imago images

Der Vize-Weltmeister von 2018 kam 2016 für fünf Millionen Euro Ablöse von nach Mailand und steht dort noch bis 2022 unter Vertrag.

1899 Hoffenheim vs. FC Bayern München: TV, LIVE-STREAM, Highlights, TICKER, Aufstellungen & Co. - die Bundesliga heute live verfolgen

Am 2. Spieltag der Bundesliga empfängt 1899 Hoffenheim in Sinsheim den frisch gebackenen UEFA-Supercup-Sieger FC Bayern München. Anpfiff ist um 15.30 Uhr vor 6.030 Zuschauern in der PreZero Arena.

FC Bayern: Wunschspieler Sergino Dest offenbar vor Medizincheck in Barcelona

Der FC Bayern muss sich offenbar nach einer Alternative zu Sergino Dest umsehen. Wie der Radiosender RAC1 aus Barcelona berichtet, wird Dest am heutigen Sonntag, 27. September, zum Medizincheck in Barcelona erwartet. Der 19-Jährige soll sich zudem bereits am Samstag nach dem 2:1-Sieg von Amsterdam gegen Vitesse Arnheim von seinen Teamkollegen verabschiedet haben.

Goal und SPOX hatten bereits am Mittwoch berichtet, dass sich die beiden Vereine hinsichtlich der Ablösesumme geeinigt hätten. Barca wird 20 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro an Bonuszahlungen an die Niederländer überweisen. In Barcelona soll Dest den nach Wolverhampton abgewanderten Nelson Semedo ersetzen.

Auch die Bayern hatten ihr Interesse hinterlegt. Dies hatte Karl-Heinz Rummenigge, Vorstandsvorsitzender des FCB, vergangene Woche bestätigt. "Es ist bekannt, dass der Trainer auf der rechten Seite einen Backup für Pavard haben möchte, Hasan Salihamidzic arbeitet daran", sagte er bei Sky90 , betonte aber auch, dass es "keine Einigung" gäbe.

Bild: Getty Images / Goal

FC Bayern: Hertha BSC dachte wohl über Transfer von Javi Martinez nach

Bundesligist Hertha BSC dachte über eine Verpflichtung von Mittelfeldspieler Javi Martinez von Rekordmeister Bayern München nach. Das berichtet die Bild.

Schnell sei den Berliner Verantwortlichen aber klar geworden, dass das Paket des Spaniers zu teuer ist. Bei den Bayern soll Martinez nämlich rund zehn Millionen Euro pro Jahr verdienen, dazu wäre eine Ablösesumme wohl in gleicher Höhe gekommen.

Bild: Getty Images