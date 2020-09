FC Bayern München: Barca bot Mini-Ablöse für Thiago, Dest-Wechsel rückt näher - alle News und Gerüchte zum FCB heute

Barca bot dem FC Bayern München wohl eine Mini-Ablöse für Thiago, während der Wechsel von Sergino Dest näher rückt. Alle News und Gerüchte zum FCB.

Thiago hätte den in diesem Sommer auch in Richtung verlassen können - allerdings boten die Katalanen wohl nur eine geringe Summe für den Spanier.

Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge schwärmt derweil von Trainer Hansi Flick, während die Verpflichtung von einem -Verteidiger offenbar immer näher rückt.

Außerdem: Bayern-Leihgabe Oliver Batista-Meier wird in der für den SC Heerenveen mit einem Tor und einer Vorlage zum Matchwinner.

FC Barcelona bot den Bayern wohl Mini-Ablöse für Thiago

Thiago hätte laut eines Berichts wohl auch zum FC Barcelona zurückkehren können. Wie Cadena SER berichtet, hätten der Mittelfeldmann und die Katalanen vor einigen Wochen über einen möglichen Wechsel verhandelt.

Barca soll den Bayern für einen Wechsel aber lediglich zehn Millionen Euro geboten haben - zu wenig für den deutschen Rekordmeister, der vom letztendlich bis zu 30 Millionen Euro für den Spanier kassiert hat.

Karl-Heinz Rummenigge schwärmt von Hansi Flick

Bayern-Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge hat im Interview mit der dpa von Trainer Hansi Flick geschwärmt: "Er macht den Job, als wenn er ihn als Cheftrainer schon seit Jahrzehnten machen würde, mit seiner Erfahrung, seiner Taktik, der Trainingsführung und besonders seiner Empathie. Diese strahlt zum Glück nach innen und auch nach außen ab", so Rummenigge.

Man muss ihn jetzt "gut begleiten, um das aufrechtzuerhalten. Hansi ist es gelungen, die Spielkultur FC Bayern wieder einzuführen, die wir früher unter Pep Guardiola, Jupp Heynckes und auch Louis van Gaal genießen durften. Ich habe es noch nicht erlebt, dass wirklich alle Spieler so hinter einer Philosophie standen."

Für die Bayern sei es ein Glücksfall gewesen, "als Hansi im November als Cheftrainer übernommen hat. Es war ein Effekt, als wenn einer das Licht wieder angeschaltet hätte. Wie er das gemacht hat, ist a la bonheur. Wir können uns glücklich schätzen. Und Hansi ist ein super Typ."

Oliver Batista Meier: Bayern-Leihgabe wird in Holland zum Matchwinner

Transfer von Sergino Dest zum FC Bayern offenbar kurz vor Abschluss

Der FC Bayern München steht offenbar unmittelbar vor einer Einigung mit Ajax Amsterdam bezüglich eines Transfers von Rechtsverteidiger Sergino Dest (19). Das berichtet das niederländische Magazin ADSportwereld .

Demnach habe der FC Bayern in der vergangenen Woche Kontakt mit Ajax aufgenommen. Zunächst lagen die finanziellen Vorstellungen weit auseinander. Bei einer Verhandlungsrunde am Montag sollen sich die beiden Parteien aber erheblich angenähert haben. Es steht eine Ablösesumme in Höhe von 20 Millionen Euro im Raum.

