FC Bayern München, News und Gerüchte: Martinez lässt Zukunft offen, kommt Camavinga? Alle Infos zum FCB heute

Supercup-Matchwinner Javi Martinez lässt seine Zukunft beim FC Bayern offen. Kommt Frankreich-Juwel Eduardo Camavinga nächstes Jahr? Alle FCB-News.

Der hat sich den ersten Titel in der noch jungen Saison 2020/21 gesichert: Der amtierende Champions-League-Sieger bezwang im Finale des UEFA Supercups den Europa-League-Sieger mit 2:1 nach Verlängerung.

Matchwinner war ausgerechnet Javi Martinez, der mit seinem Siegtreffer in der 104. Minute für einen äußerst emotionalen Moment sorgte. Ob es sein letztes Pflichtspiel für den FC Bayern gewesen sei, wollte der Spanier jedoch noch offen lassen.

Derweil zeigte sich Thomas Müller sichtlich überrascht darüber, dass er anstelle von Martinez oder dem starken Manuel Neuer zum Man of the Match gekürt wurde.

Außerdem: Im Rennen um das französische Juwel Eduardo Camavinga befindet sich der FCB offenbar im Kreis von vier Spitzenklubs, die sich Chancen auf eine Verpflichtung erhoffen.

Der FC Bayern München am Freitag - in diesem Artikel findet Ihr alle relevanten News und Gerüchte rund um den FCB.

Die FCB-News der vergangenen Tage:

FC Bayern München: Javi Martinez lässt Zukunft offen

Matchwinner Javi Martinez hat seine Zukunft nach dem Siegtor zum 2:1 n.V. von Bayern München im Supercup gegen den FC Sevilla offen gelassen. "Wenn ich am Sonntag dabei bin, werde ich alles geben. Solange ich hier bin, werde ich alles tun, um das Trikot zu verteidigen", sagte der Spanier (32) bei Sky.

Martinez steht nach acht Jahren mit zwei Triple-Erfolgen in München vor der Rückkehr zu seinem Heimatklub , sein Vertrag läuft bis 2021. Ob der erwartete Wechsel noch vor dem -Spiel bei der TSG Hoffenheim am Sonntag (15.30 Uhr im LIVE-TICKER) erfolgt, ist unklar.

Seinen 14. Treffer (104.) im 239. und womöglich letzten Pflichtspiel für die Bayern bezeichnete Martinez als "Traum". Anschließend präsentierte er den silbernen Pokal in der Budapester Puskas Arena stolz vor den mitgereisten Fans. Dabei klopfte er sich mit der rechten Faust auf das Klub-Wappen über seinem Herzen.

"Immer wenn ich im Bayern-Trikot spiele versuche ich, alles zu geben, mit 100 Prozent zu spielen. Das habe ich auch heute gezeigt", sagte er: "Ich will der Mannschaft immer helfen, heute mit einem Tor." Auch zum ersten Supercup-Triumph der Bayern 2013 gegen den (5:4 i.E.) hatte Martinez entscheidend beigetragen, als er in der Nachspielzeit der Verlängerung das 2:2 köpfte (120.+1).

Trainer Hansi Flick sprach von einer "absolut schönen Geschichte", Thomas Müller ergänzte: "Die Kirsche auf der Sahne war unser Mister Supercup." Martinez' Kopfball sei "eine überragende Waffe". Sollte der Defensivspezialist gehen, verliere die Mannschaft "einen super Kollegen und verrückten Vogel."

FC Bayern offenbar unter den vier Interessenten im Poker um Eduardo Camavinga

Der FC Bayern gehört auf offenbar zum Kreis von vier europäischen Spitzenklubs, die an einer Verpflichtung des französischen Nationalspielers Eduardo Camavinga interessiert sind. Das berichtet die spanische AS.

Demnach sollen neben dem deutschen Rekordmeister auch , und PSG um die Gunst des 17-Jährigen werben, der im Sommer 2021 verlassen soll.

Den Königlichen werden dabei aktuell die besten Chancen auf einen Transfer ausgerechnet. "Wir sind weiterhin interessiert, aber andere Top-Teams haben ebenfalls angeklopft" wurde Camavingas Berater Mousa Sissoko diesbezüglich von der AS zitiert.

Wohin es Camavinga letztlich ziehen wird, ist aktuell noch offen: Fest steht jedoch: Der zentrale Mittelfeldspieler wird im kommenden Sommer - ein Jahr vor Ablauf seines Vertrags - definitiv wechseln und Rennes eine Ablöse in Höhe von rund 40 Millionen Euro einbringen.

Camavinga gilt als eines der größten Talente Frankreichs. Bereits im Alter von 16 Jahren hatte er sich bei Rennes einen Stammplatz erarbeitet. Am 8. September gab er sein Debüt für die französische A-Nationalmannschaft.

FC Bayern: Thomas Müller nach Supercup von Auszeichnung überrascht

Thomas Müller hat sich von seiner Wahl zum Man of the Match beim 2:1-Sieg seines FC Bayern München im UEFA Supercup gegen den FC Sevilla überrascht gezeigt.

"Irgendwer muss es ja machen", sagte der 31-Jährige nach dem Spiel und lachte. Müller kam während der Partie auf insgesamt 26 Ballverluste - negativer Höchstwert aller FCB-Spieler.

Die entscheidenden Akteure auf Seiten des FC Bayern waren eigentlich der eingewechselte Matchwinner Javi Martinez sowie Keeper Manuel Neuer, der seine Mannschaft mit starken Paraden im Spiel hielt.

FC Bayern München - Hansi Flick: Mario Götze "aktuell keine Option" für den FCB

Der deutsche Rekordmeister FC Bayern München wird seinen derzeit vereinslosen Ex-Spieler Mario Götze vorerst nicht verpflichten.

"Aktuell ist er für uns keine Option. Das muss man so stehen lassen", sagte Trainer Hansi Flick am Mittwoch im Interview mit Sky Sport News HD . Er habe mit dem 28-Jährigen zwar auch zuletzt "immer regen Kontakt gehabt", sagte Flick in Budapest.

