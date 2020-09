1899 Hoffenheim vs. FC Bayern München: TV, LIVE-STREAM, Highlights, TICKER, Aufstellungen & Co. - die Bundesliga heute live verfolgen

1899 Hoffenheim trifft am 2. Spieltag der Bundesliga auf den FC Bayern. Hier bekommt Ihr alle Infos zur Übertragung im TV und im LIVE-STREAM.

Am 2. Spieltag der empfängt 1899 Hoffenheim in Sinsheim den frisch gebackenen UEFA-Supercup-Sieger . Anpfiff ist um 15.30 Uhr vor 6.030 Zuschauern in der PreZero Arena.

Für den FC Bayern steht zum Saisonstart gleich ein straffes Programm an. Erst am Donnerstag konnte sich der Rekordmeister im europäischen Supercup mit 2:1 nach Verlängerung gegen durchsetzen. Nun geht es in den Kraichgau, ehe am Mittwoch der BVB im deutschen Supercup wartet.

Der badische Europa-League-Teilnehmer hat derweil noch etwas Zeit, ehe die ersten Englischen Wochen anstehen. Der Bundesliga-Start verlief derweil für das Team von Sebastian Hoeneß erfolgreich. So feierten die Hoffenheimer in der vergangenen Woche dank eines Dreierpacks von Andrej Kramaric beim einen 3:1-Auswärtserfolg.

Mehr Teams

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo die Bundesliga-Partie zwischen 1899 Hoffenheim und dem FC Bayern München heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem findet Ihr hier die Aufstellungen beider Mannschaften, sobald diese feststehen.

vs. FC Bayern München heute live: Die Begegnung in der Übersicht

1899 Hoffenheim vs. FC Bayern München: Die Bundesliga heute live im TV sehen

Am Sonntagnachmittag erwartet die Fans in Sinsheim ein echter Kracher. Die TSG Hoffenheim empfängt den FC Bayern, gegen den das Team aus dem Kraichgau in der vergangenen Saison einen 2:1-Auswärtssieg und eine herbe 0:6-Niederlage verzeichnete.

Wenn Ihr die Partie live im TV verfolgen wollt, dann seid Ihr auf den Pay-TV-Sender Sky angewiesen. Der Bezahlsender aus Unterföhring verfügt über die exklusiven Übertragungsrechte für alle Samstagsspiele sowie die Partien am Sonntag um 15.30 Uhr und um 18 Uhr.

Bereits um 14.30 Uhr starten auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) die Vorberichte zur Partie. Zum Anstoß meldet sich dann um 15.30 Uhr Kommentator Wolff Fuss zu Wort.

Um die Begegnung TSG Hoffenheim gegen den FC Bayern München auf Sky verfolgen zu können, benötigt Ihr ein Sky-Abo. Alle Infos zu den verschiedenen Paketen findet Ihr auf der Sky-Homepage.

1899 Hoffenheim vs. FC Bayern München heute live im TV - die Übertragung von Sky im Überblick:

Sender: Sky Sport Bundesliga 1 (HD)

Sky Sport Bundesliga 1 (HD) Beginn der Übertragung: 14.30 Uhr

14.30 Uhr Anpfiff: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Kommentator: Wolff Fuss

Bild: Getty Images

1899 Hoffenheim vs. FC Bayern München: Die Bundesliga heute im LIVE-STREAM anschauen

Ihr wollt das Duell zwischen der TSG und dem FCB via Internet auf Eurem Smartphone, Tablet, Laptop oder Eurer Spielekonsole verfolgen? Dann bietet Euch Sky zwei Optionen. Welche das sind und wie sie funktionieren, erfahrt Ihr in diesem Abschnitt.

1899 Hoffenheim vs. FC Bayern München heute im LIVE-STREAM bei Sky Go

Wenn Ihr bereits über ein Sky-Abo verfügt, könnt Ihr auf Sky Go alle Partien analog zur TV-Übertragung im LIVE-STREAM verfolgen. Die Zugangsdaten erhaltet Ihr dabei bereits beim Vertragsabschluss.

Um Hoffenheim gegen Bayern auf Sky Go sehen zu können, benötigt Ihr zunächst die passende App für Euer Smartphone, Tablet oder Euren Laptop. Alle weiteren Informationen rund um Sky Go gibt's unter diesem Link!

1899 Hoffenheim vs. FC Bayern München heute im LIVE-STREAM mit dem Sky Ticket

Wenn Ihr Euch nicht langfristig binden wollt, ist Sky Ticket die richtige Alternative für Euch. So könnt Ihr Euch jederzeit bei Sky Ticket ohne Vertragsbindung anmelden.

Dabei gibt es verschiedene Pakete und Ihr entscheidet selbst, wie lange das Ticket gültig sein soll. Hier erhaltet Ihr mehr Informationen.

Bild: imago images / Jan Huebner

1899 Hoffenheim vs. FC Bayern München heute live in TV und STREAM sehen: Die Aufstellung

Aufstellung TSG Hoffenheim:

Baumann - Posch, Vogt, Bicakcic - Akpoguma, Geiger, Samassekou, Kaderabek - Baumgartner - Dabbur, Kramaric

A-U-F-S-T-E-L-L-U-N-G



Dieses Team steht in einer Stunde auf dem Platz #TSGFCB | @SAPSports pic.twitter.com/7g4cgwsVOS — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) September 27, 2020

Aufstellung FC Bayern:

Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Tolisso - Sane, Müller, Gnabry - Zirkzee

1899 Hoffenheim vs. FC Bayern München: Die Highlights der Bundesliga auf DAZN sehen

Ihr habt Hoffenheim vs. Bayern München verpasst oder wollt Euch die Höhepunkte noch einmal in Ruhe ansehen? Dann seid Ihr mit DAZN gut versorgt.

Bereits 40 Minuten nach Abpfiff zeigt der Streamingdienst aus Ismaning die Highlights der Partie auf Abruf. Um den Service nutzen zu können, benötigt Ihr jedoch zunächst ein DAZN-Abo.

Das gibt's für Neukunden im ersten Monat kostenlos. Wenn Euch DAZN danach überzeugt hat, könnt Ihr anschließend zwischen zwei Abo-Modellen wählen: Im Monatsabo zahlt Ihr 11,99 Euro, während das Jahresabo einmalig 119,99 Euro und somit rund zehn Euro pro Monat kostet. Klickt Euch mal rein!

1899 Hoffenheim vs. FC Bayern München heute live im TICKER bei Goal verfolgen

Wenn Ihr das Top-Spiel weder im TV noch im LIVE-STREAM verfolgen könnt, seid Ihr dank Goal nicht aufgeschmissen. Mit dem kostenlosen LIVE-TICKER zu TSG Hoffenheim vs. FC Bayern München halten wir Euch immer auf dem Laufenden.

Bereits ab 20 Minuten vor Anpfiff versorgt Euch unser Tickerer mit interessanten Statistiken und Fakten zur Partie. Während der 90 Minuten verpasst Ihr zudem dank detaillierte Beschreibungen kein Tor und keine wichtige Szene.

So soll es in 24 Stunden auch aussehen 💥#TSGFCB pic.twitter.com/A8hBSUgSgn — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) September 26, 2020

1899 Hoffenheim vs. FC Bayern München heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung in der Übersicht

1899 Hoffenheim vs. FC Bayern München heute ... im TV ... bei Sky im LIVE-STREAM ... bei Sky Go und Sky Ticket im LIVE-TICKER ... bei Goal in den Highlights ... bei DAZN

1899 Hoffenheim vs. FC Bayern München: Die Opta-Fakten vor der Partie

Bayern gewann 4 der vergangenen 5 Pflichtspiele gegen die TSG Hoffenheim – einzige Ausnahme war ein 2:1-Erfolg der Hoffenheimer in München im Oktober 2019.

Hoffenheim gewann seit Jahresbeginn 2017 immerhin 3 Bundesliga-Spiele gegen den FC Bayern – das schaffte in diesem Zeitraum sonst nur Mönchengladbach (ebenfalls 3).

Beim letzten Duell im Februar 2020 (0:6) kassierte Hoffenheim erstmals in einem Bundesliga-Heimspiel 6 Gegentore.

Hoffenheim gewann in den vergangenen 3 Spielzeiten jeweils das erste Heimspiel der BL-Saison (zuvor ein 2:2 gegen Leipzig 2016). Die letzte Niederlage im ersten Saison-Heimspiel setzte es 2015 gegen den FC Bayern (1:2).

Der FC Bayern gewann jedes der vergangenen 10 Auswärtsspiele in der Bundesliga und stellte damit den eigenen Bundesligarekord ein (Saison 2013/14). Nun könnte der FC Bayern also einen neuen Rekord im Oberhaus aufstellen.

Bayern feierte mit dem 8:0-Sieg gegen Schalke den höchsten Sieg an einem ersten Spieltag in der Geschichte der Bundesliga.

Der FCB gewann die letzten 14 BL-Spiele, nur zweimal hatte ein Bundesligist eine längere Siegesserie vorzuweisen – jeweils die Bayern selbst: 2004/05 bis 2005/06 waren es 15, 2013/14 sogar 19 BL-Siege in Folge.

Hoffenheim setzte sich in den letzten 5 Pflichtspielen nicht nur jeweils durch, sondern sorgte auch noch für Spektakel: In jeder dieser 5 Partien fielen mindestens 4 Treffer.

One-Man-Show: Andrej Kramaric erzielte die letzten 9 Pflichtspieltore der TSG 1899 Hoffenheim. Christoph Baumgartner erzielte vor 99 Tagen das letzte Pflichtspieltor der TSG, für das Kramaric nicht verantwortlich war.

Jamal Musiala wurde am 1. Spieltag zum jüngsten Bundesliga-Torschützen des FC Bayern (17 Jahre, 205 Tage). Überhaupt waren nur 4 Spieler in der BL-Geschichte bei ihrem ersten Tor jünger.

Serge Gnabry erzielte seinen ersten Dreierpack in der Bundesliga, zudem gelang ihm in der Allianz-Arena erstmals mehr als ein Tor.

1899 Hoffenheim vs. FC Bayern München heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Bilanz