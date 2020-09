FC Bayern München: Flick auf Schnäppchen-Suche, Tolisso hatte Abschiedsgedanken - alle News und Gerüchte zum FCB heute

Der FC Bayern sucht nach einer günstigen Alternative für die Flügel, Tolisso spricht über einstige Abschiedsgedanken. Alles zum FCB.

Beim FC Bayern sind die Personalplanungen für die neugestartete Saison noch nicht abgeschlossen. Wie der kicker berichtet, bemühen sich die Münchner nach wie vor um -Rechtsverteidiger Sergino Dest, zusätzlich soll noch ein kostengünstiger, offensiver Flügelspieler kommen.

Außerdem: Corentin Tolisso spricht im französischen TV über einstige Abschiedsgedanken, Unions-Politiker Friedrich Merz wirft Bayern-Bossen vor, ihrer Vorbildrolle nicht gerecht worden zu sein - und Präsident Herbert Hainer äußert sich zur Causa Alaba-Vertragsverlängerung.

, News und Gerüchte - alle FCB-Infos der vergangenen Tage findet Ihr hier:

Mehr Teams

FC Bayern: Hansi Flick auf Schnäppchensuche

Bayern-Trainer Hansi Flick ist nach dem Abgang von Ivan Perisic auf der Suche nach einem offensiven Flügelspieler. Dem kicker zufolge wünscht sich der 55-Jährige einen "preisgünstigen" Akteur, der eventuell auch auf Leihbasis zum deutschen Rekordmeister wechselt.

Darüber hinaus bemühen sich die Münchner weiterhin um Ajax-Youngster Sergino Dest. Der US-amerikanische Rechtsverteidiger sorgte in der vergangenen Saison für Furore und soll auch im Fokus des stehen.

Bild: imago images / Poolfoto UCL

FC Bayern: Friedrich Merz attackiert FCB-Bosse

Friedrich Merz hat die Bosse des FC Bayern für die "Rudelbildung" auf der Tribüne beim 8:0-Sieg gegen den FC Schalke 04 am Freitag heftig kritisiert. "Mein Gedanke, bei dem, was ich da gesehen habe: Dummheit oder Arroganz?", sagte der CDU-Politiker der Bild.

Oliver Kahn, Karl-Heinz Rummenigge, Uli Hoeneß, Herbert Hainer & Co. hatten sich in der Allianz Arena allesamt direkt nebeneinandergesetzt. Gleiches galt für die Oberen der Schalker. Von Abstandhalten oder Schutzmasken in Corona-Zeiten keine Spur.

Bild: imago images / MIS

FC Bayern - Corentin Tolisso dachte über Abschied nach: "Viele Fragen gestellt"

Mittelfeldspieler Corentin Tolisso vom FC Bayern München hat sich im vergangenen Winter mit einem Abschied aus München beschäftigt. Das bestätigte der Franzose in der TV-Sendung Canal Football Club.

"Es ist wahr, dass man sich Fragen stellt. Vor allem im Januar, als ich kaum gespielt habe", sagte Tolisso und schob nach: "Das Transferfenster war geöffnet, im Juni sollte die Europameisterschaft stattfinden. Es gab viele Fragen in meinem Kopf."

Bild: imago images

Mittlerweile hege er jedoch keinerlei Abwanderungsgedanken mehr. "Danach war es schwierig, ich hatte diese Verletzung (Operation am Knöchel, Anm.). Im Anschluss habe ich ein Gespräch mit dem Trainer geführt. Während der Transferperiode im Juli, August und September habe ich nicht nachgedacht. Ich weiß, dass ich bei diesem wunderbaren Klub bleiben möchte."

Bayern-Präsident Hainer hofft auf Einigung mit Alaba: "Sprechen weiterhin mit ihm"

Bayern Münchens Präsident Herbert Hainer hat die Hoffnung auf eine Einigung mit David Alaba (28) noch nicht aufgegeben. "Wir sprechen weiterhin mit David Alaba, keine Frage", sagte der 66-Jährige dem kicker. "Und ich hoffe, dass wir ihn noch überzeugen können, weil wir glauben, dass wir weiterhin viele gute Argumente haben", betonte Hainer.

Die Bayern verhandeln seit Monaten mit Alaba über eine Verlängerung seines 2021 auslaufenden Vertrages, die bisherigen Angebote des Triple-Siegers hat der Österreicher jedoch abgelehnt. Der Klub will, gerade im Hinblick auf die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie, nicht auf die Forderungen von Alaba und seinem Berater Pini Zahavi eingehen.

Bild: imago images / FC Bayern München