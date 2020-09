FC Bayern: Wunschspieler Sergino Dest offenbar vor Medizincheck in Barcelona

Im Werben um Sergino Dest geht der FC Bayern wohl leer aus. Der Rechtsverteidiger steht offenbar kurz vor einem Wechsel zum FC Barcelona.

Der FC Bayern muss sich offenbar nach einer Alternative zu Sergino Dest umsehen. Wie der Radiosender RAC1 aus Barcelona berichtet, wird Dest am heutigen Sonntag, 27. September, zum Medizincheck in Barcelona erwartet. Der 19-Jährige soll sich zudem bereits am Samstag nach dem 2:1-Sieg von Amsterdam gegen Vitesse Arnheim von seinen Teamkollegen verabschiedet haben.

Goal und SPOX hatten bereits am Mittwoch berichtet, dass sich die beiden Vereine hinsichtlich der Ablösesumme geeinigt hätten. Barca wird 20 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro an Bonuszahlungen an die Niederländer überweisen. In Barcelona soll Dest den nach Wolverhampton abgewanderten Nelson Semedo ersetzen.

Sergino Dest: Bayern bot Ajax wohl fünf Millionen Euro weniger als Barca

Auch die Bayern hatten ihr Interesse hinterlegt. Dies hatte Karl-Heinz Rummenigge, Vorstandsvorsitzender des FCB, vergangene Woche bestätigt. "Es ist bekannt, dass der Trainer auf der rechten Seite einen Backup für Pavard haben möchte, Hasan Salihamidzic arbeitet daran", sagte er bei Sky90, betonte aber auch, dass es "keine Einigung" gäbe.

Dem Vernehmen nach soll Bayern fünf Millionen Euro weniger als die Katalanen geboten haben. Dest dagegen habe lange Zeit einen Wechsel nach München präferiert. Im vergangenen Frühjahr hatte er bereits die Allianz Arena besucht: "Ich habe mir gedacht: Wenn Bayern interessiert ist, will ich ein bisschen etwas darüber wissen, wie der Klub funktioniert. Deswegen dachte ich, es wäre gut, es mir anzugucken."

Dest hatte am Dienstag mit einem Instagram-Post für Verwirrung gesorgt. Dort hatte er ein Bild mit der Ortsangabe "Paulaner Nockherberg" gepostet. Es wurde angenommen, dass er am Wiesn-Shooting teilgenommen habe.