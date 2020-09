FC Bayern München, News und Gerüchte: Barca-Star spricht über 2:8, Flick schließt Götze-Transfer aus - alle Infos zum FCB heute

Beim FC Bayern München ist Mario Götze nun wohl doch kein Thema mehr. Und ein Barca-Star spricht über das 2:8 in der CL. Alle News zum FC Bayern.

Der spielt am heutigen Donnerstag den UEFA Supercup gegen den (21 Uhr im LIVE-TICKER) aus. Am Wochenende geht es dann bei der TSG um Zählbares in der .

Großes Thema in dieser Woche ist die Zukunft von Weltmeister Mario Götze, der nach seinem Abschied vom BVB auch beim FC Bayern gehandelt wurde. Laut Hansi Flick ist eine Verpflichtung des Offensivspielers aber kein Thema an der Isar.

Außerdem: Sergi Roberto vom hat verraten, dass die 2:8-Klatsche gegen den deutschen Rekordmeister Spuren hinterlassen hat.

Mehr Teams

FC Bayern München, News und Gerüchte zum deutschen Rekordmeister - hier gibt es alles Wissenswerte zum Nachlesen!

FC Bayern München - Hansi Flick: Mario Götze "aktuell keine Option" für den FCB

Der deutsche Rekordmeister FC Bayern München wird seinen derzeit vereinslosen Ex-Spieler Mario Götze vorerst nicht verpflichten.

"Aktuell ist er für uns keine Option. Das muss man so stehen lassen", sagte Trainer Hansi Flick am Mittwoch im Interview mit Sky Sport News HD . Er habe mit dem 28-Jährigen zwar auch zuletzt "immer regen Kontakt gehabt", sagte Flick in Budapest.

Quelle: Goal

FC Bayern München - Manuel Neuer: "Traue Götze zu, bei den Bayern durchzustarten"

Manuel Neuer (34) traut seinem ehemaligen Teamkollegen Mario Götze (28) im Falle einer Rückkehr zum FC Bayern zu, eine entscheidende Rolle spielen zu können. Zuletzt wurde der Mittelfeldspieler mit einem Transfer zum deutschen Rekordmeister in Verbindung gebracht.

"Mario ist ein sehr guter Spieler, der das Umfeld des FC Bayern kennt. Er hat selber gesagt, dass er unbedingt die gewinnen will. Er ist sehr ehrgeizig und so wie ich ihn kenne auch in guter Form. Man wird sehen, wo er landet", sagte Neuer auf der Pressekonferenz der Münchner vor dem UEFA Supercup in Budapest gegen den FC Sevilla (ab 21 Uhr live auf DAZN) .

Bei Sky hatte sich Neuer zudem sehr positiv über den Gedanken einer Götze-Rückkehr nach München geäußert: "Ob er Thema ist, dass müssen die Bosse entscheiden. Ich traue es ihm zu, dass er bei Bayern durchstarten kann."

FC Bayern München: Transfer von Javi Martinez auf der Kippe - hofft auf ablösefreien Wechsel

Der Transfer von Javi Martinez vom FC Bayern München zu Ex-Klub Athletic Bilbao steht nach Informationen von Goal und SPOX auf der Kippe. Wie aus dem Umfeld des spanischen Erstligisten zu Vernehmen ist, hofft man in Bilbao auf eine Einigung von Martinez und den Bayern bezüglich einer Vertragsauflösung und auf einen ablösefreien Wechsel des Spaniers.

Der Wechsel von Martinez zurück nach Bilbao galt vor wenigen Tagen noch als nahezu sicher. Doch während Martinez am Dienstag beim traditionellen Oktoberfest-Fotoshooting fehlte, was als klares Indiz für einen baldigen Abschied gewertet wurde, stand er nur einen Tag später überraschend im Kader des deutschen Rekordmeisters für den UEFA Supercup gegen den FC Sevilla am Donnerstag (ab 21 Uhr live auf DAZN).

Quelle: imago images / poolfoto

FC Bayern München vs. FC Sevilla: Die Übertragung des UEFA Supercup im TV und LIVE-STREAM

Der Champions-League-Sieger trifft auf den Gewinner der . Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. FC Sevilla am Donnerstag live?

Quelle: Goal / Imago Images / RHR-Foto

FC Bayern München vs. FC Sevilla: Robert Lewandowski fit für den UEFA Supercup

Hansi Flick kann im UEFA Supercup gegen den FC Sevilla auf Top-Torjäger Robert Lewandowski bauen. Der Pole ist laut dem Chefanweiser des FC Bayern München fit für die Partie.

Lewandowski verletzte sich beim Auftaktspiel der Bundesliga gegen den (8:0) an der Kapsel. Die Blessur soll nun aber ausgeheilt sein und der Nationalspieler hofft auf den Titel.

Verzichten muss der FCB dagegen auf Kingsley Coman. Der Franzose fällt nach Angaben des kicker sicher aus.

FC Bayern München: Sergi Roberto verrät, dass Barca noch immer unter der 2:8-Schmach leidet

Sergi Roberto (28) vom FC Barcelona hat durchsickern lassen, dass er und seine Teamkollegen vom spanischen Top-Klub noch immer mental unter der 2:8-Niederlage gegen den FC Bayern in der Champions League leiden.

"Das Spiel ist wirklich schwer zu vergessen. Wir hatten den wohl schlimmsten Sommer. Nach dem Spiel wollten wir nicht mehr Fußball spielen", sagte der Spanier im Gespräch mit RAC1 , zitiert von Diario AS.

Der spätere CL-Sieger Bayern nahm die Blaugrana im Rahmen des Finalturniers von Lissabon im August auseinander. Unter dem neuen Trainer Ronald Koeman wollen die Katalanen neu angreifen.

Quelle: Getty Images