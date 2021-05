FC Bayern München, News und Gerüchte: Spekulationen um Wijnaldum-Transfer, ter Stegen hofft auf Flick-Wechsel zum DFB

FC Bayern, News: Ter Stegen für Flick-Wechsel zum DFB

Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen würde eine Verpflichtung von Hansi Flick als Nachfolger des scheidenden Bundestrainers Joachim Löw begrüßen. "Hansi Flick hatte als Cheftrainer beim FC Bayern unfassbare anderthalb Jahre. Wenn er zum DFB kommt, werden ihm wenige Leute irgendwas sagen können. Denn er hat mit Bayern einen super Job gemacht", sagte der Schlussmann des FC Barcelona im Sport1 -Podcast "Meine Bayern-Woche".

Beim deutschen Fußball-Rekordmeister habe Flick "Erfahrungen auf einem ganz hohen Niveau gesammelt und Spieler um sich herum gehabt, wie Robert Lewandowski. Er hat sie so integriert, dass jeder seine größten Stärken abrufen konnte. Darum geht es in der Nationalmannschaft: die besten und größten Spieler in Deutschland zusammenzubringen und sie auf Topniveau besser zu machen, sodass sie gemeinsam performen."

Löw scheidet nach der EM (11. Juni bis 11. Juli) nach 15 Jahren aus seinem Amt aus. Flick wird seinen Vertrag in München am Saisonende auflösen und wäre damit frei für den Posten. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat bereits Gespräche mit dem 56-Jährigen angekündigt.

FC Bayern, News: Hoffnung auf Fan-Rückkehr in dieser Saison

Der FC Bayern München hofft, noch in dieser Saison vor heimischen Fans zu spielen. "Natürlich hoffen wir, dass wir unsere Spiele wieder vor Zuschauern austragen können, wenn es denn das Pandemie-Level zulässt", sagte Jan-Christian Dreesen, stellvertretender Vorstandschef der Münchner, der Bild.

"Es wäre beispielsweise viel schöner, wenn wir am letzten Bundesliga-Spieltag unseren Trainer Hansi Flick sowie die verdienten Spieler David Alaba, Javi Martinez und Jerome Boateng vor einer gewissen Zahl an Fans statt in einem leeren Stadion verabschieden dürften. Das hätten sie sich verdient", führte er aus.

In Bayern dürfen ab Montag bei einer stabilen Inzidenz unter 100 die Außengastronomie, Theater, Konzert- und Opernhäuser sowie Kinos wieder öffnen.

Dem Bericht nach arbeiten die Münchner derzeit intern an einem Konzept, um schnellstmöglich reagieren zu können, wenn das Gesundheitsamt wieder Fans in den Stadien genehmigt. Der FC Bayern tritt am 22. Mai zum Saisonabschluss zu Hause gegen den FC Augsburg an.

"Die Entscheidung in solchen Fragen trifft die Politik in Absprache mit den Gesundheitsbehörden unter Beachtung der jeweiligen Pandemielage. Es ist völlig klar: Die Gesundheit der Menschen muss immer an erster Stelle stehen", stellte Dreesen klar.

FC Bayern, Gerücht: Wechselt Georginio Wijnaldum von Liverpool zum FCB?

Der Berater von Georginio Wijnaldum hat die Tür für einen möglichen Wechsel des Niederländers vom FC Liverpool zum FC Bayern München geöffnet. Im Sport1 -Podcast "Meine Bayern-Woche" sagte Humphry Nijman: "Wijnaldum ist ablösefrei und hält sich alle Optionen offen. Der FC Bayern ist ein großartiger Verein. Wenn sie an ihm interessiert sein sollten, können sie gerne mit uns sprechen."

Bereits in der vergangenen Woche berichtete das Portal Anfield Central, dass sich Neu-Trainer Julian Nagelsmann für eine Verpflichtung Wijnaldums stark gemacht haben soll und er auf der Wunschliste der Münchner stehe.

Als Favorit auf eine Verpflichtung galt bislang der FC Barcelona, der mit Ronald Koeman ebenfalls einen großen Befürworter des 30-Jährigen in seinen Reihen hat. Ein Angebot von Inter hat er dagegen offenbar bereits abgelehnt.

Neben den Münchnern wurden zuletzt auch PSG und Juventus Turin Interesse an einer Verpflichtung nachgesagt, die beiden Klubs sollen aber von den Gehaltsforderungen Wijnaldums abgeschreckt sein. Angeblich hofft er bei seinem neuen Arbeitgeber auf eine Verdopplung seines derzeitigen Salärs von rund 90.000 Pfund pro Woche.

Mitte April hatte die Münchner Abendzeitung berichtet, dass Wijnaldum dem FC Bayern angeboten worden sei. Aufgrund seines Alters und Gehaltsniveaus soll man sich damals aber auf Gladbachs Florian Neuhaus fokussiert haben, der sich mittlerweile wohl jedoch dazu entschieden hat, die Borussia im Sommer nicht zu verlassen.

FC Bayern, News: FCB gewinnt Laureus Award

Der FC Bayern München hat den Laureus Award World Team of the Year gewonnen. Die Münchner wurden bei der digitalen Verleihung der Laureus World Sports Awards 2021 am Donnerstagabend in Sevilla mit dem Preis ausgezeichnet.

"Wir haben das erfolgreichste Jahr in unserer Vereinsgeschichte hinter uns. Der FC Barcelona ist der einzige andere Verein, der im Jahr 2009 sechs Titel gewonnen hat. Dieser Laureus Award ist nun die krönende siebte Trophäe in einem Jahr, das wir nie vergessen werden. Ich möchte mich bei der Laureus-Sportfamilie für diesen Award bedanken", sagte der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern, Karl-Heinz Rummenigge.

Darüber hinaus bezeichnete er den Award als "Motivation, die Leidenschaft der Fans auf der ganzen Welt für den Fußball und für den Sport im Allgemeinen weiterhin zu erfüllen".

