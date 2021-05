FC Bayern München, News und Gerüchte: Nagelsmann will angeblich Wijnaldum, Monaco wohl weiterhin an Nübel dran - Alles zum FCB heute

FC Bayern, Transfers: Nagelsmann will wohl Wijnaldum holen

Der kommende Bayern-Trainer Julian Nagelsmann zeigt wohl Interesse am niederländischen Nationalspieler Georginio Wijnaldum. Dies berichtet Anfield Central, ein Medium rund um Wijnaldums aktuellen Klub FC Liverpool.

Demnach sei der Noch-RB-Coach ein großer Fan des 30-Jährigen, dessen Vertrag im Sommer ausläuft. Doch obwohl ein Transfer dementsprechend ablösefrei wäre, könnte das Gehalt zum Stolperstein werden.

Erst vor wenigen Wochen hatte die Abendzeitung berichtet, dass Liverpool dem FC Bayern Wijnaldum bereits angeboten, der Rekordmeister aber aufgrund der Gehaltsvorstellungen des Niederländers abgelehnt habe. Laut Anfield Central verdient Wijnaldum aktuell rund 104.000 Euro pro Woche, soll aber künftig das Doppelte verlangen. Ob aufgrund des neuen Coachs Nagelsmann die Karten neu gemischt werden, bleibt abzuwarten.

Fully focused on a good result on Sunday. We keep working and never give up! 🔴 pic.twitter.com/scHnggxRdo — Gini Wijnaldum (@GWijnaldum) April 29, 2021

FC Bayern, Transfers: Monaco wohl immer noch an Alexander Nübel interessiert

Der französische Erstligist AS Monaco ist wohl weiterhin an einer Leihe von Alexander Nübel, dem Ersatzkeeper beim deutschen Rekordmeister Bayern München, interessiert. Dies berichtet Sport1 im Podcast Meine Bayern-Woche.

"Monaco ist weiterhin an ihm dran, das könnte hoch interessant werden", so Sport1-Chefreporter Florian Plettenberg. Zudem spricht das Medium auch von einem Interesse aus Marseille und Dortmund.

Für die Bayern könnte ein solches Szenario zum Problem werden. Ron-Thorben Hoffmanns Vertrag als Stammkeeper der zweiten Mannschaft wurde zwar gerade per Option verlängert, dies scheint aber eher darin begründet zu liegen, dass man im Falle eines wahrscheinlichen Abgangs eine Ablöse generieren könnte.

Im Falle einer Nübel-Leihe müsste der FCB wohl einen weiteren Keeper verpflichten. Unter anderem wird Stefan Ortega von Arminia Bielefeld gehandelt.

FC Bayern, News: Felix Magath nimmt Hasan Salihamidzic in Schutz: "Wird der Sachlage nicht gerecht"

Der langjährige Bundesliga-Trainer Felix Magath ist dem in der Kritik stehenden Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic zur Seite gesprungen. "Die Betrachter einer Szene brauchen immer einen Schuldigen. Beim FC Bayern haben sich die Beobachter Hasan Salihamidzic als Schuldigen ausgesucht, was der Sachlage nicht gerecht wird", sagte der ehemalige Coach der Münchner dem Onlineportal t-online.

Außerdem kritisierte Magath den fehlenden Konkurrenzkampf in Deutschlands höchster Spielklasse. "Als Fußball-Interessierter wäre ich an Wettbewerb interessiert. Aber einen solchen Wettbewerb sehe ich kaum noch in der Bundesliga", erklärte er. "Das ist schon seit neun Jahren so. Und das wird sich nächstes Jahr nicht ändern", fügte er hinzu.

Dass sich nun mit Nagelsmann eines der größten deutschen Trainertalente der sowieso schon besten Mannschaft anschließt, werde das vorhandene Gefälle nur noch verstärken, prognostizierte Magath, der mit den Bayern 2005 und 2006 jeweils das nationale Double gewonnen hatte.

Besonders kritisch sieht der 67-Jährige die Verteilung der Fernsehgelder. "Es wird nichts für den Wettbewerb getan. Jeder hat seine Interessen. Aber mit Wettbewerb hat das nichts zu tun", sagte Magath und nannte ein Beispiel: "Wenn ein Klub in der Bundesliga fast 800 Millionen Euro Umsatz macht und ein anderer nur 200 Millionen Euro - wer soll da der Stärkere sein?" In der Saison 2018/19 trennten die Münchner (750,4 Millionen Euro) und den Klub mit dem zweithöchsten Umsatz (BVB, 489,5 Millionen) mehr als 250 Millionen Euro.

Bayern München, News: FCB-Damen können heute ins Champions-League-Finale einziehen

Die Frauen des FC Bayern München können sich am Sonntag für das Champions-League-Finale qualifizieren. Nach dem 2:1-Erfolg im Hinspiel bietet sich eine gute Ausgangslage für das Rückspiel gegen den FC Chelsea (13.30 Uhr).

Da das Spiel in London stattfindet, würde den Münchnerinnen nun ein Remis reichen, um erstmals in das Finale der Königsklasse einzuziehen, während Chelsea aufgrund der Auswärtstorregel ein 1:0-Sieg genügen könnte. Der FCB ist trotz besserer Karten gewarnt: die Damen von der Stamford Bridge bezwangen auf ihrem Weg ins Halbfinale unter anderem den Ligakonkurrenten VfL Wolfsburg.

