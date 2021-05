Wer zeigt / überträgt FC Bayern München - Borussia Mönchengladbach LIVE? Die Bundesliga im TV und LIVE-STREAM

Spitzenspiel in der Bundesliga: Am Samstag empfängt der FC Bayern München Borussia Mönchengladbach. Goal erklärt, wer das Spiel zeigt / überträgt.

Topspiel in der Bundesliga: Tabellenführer FC Bayern München empfängt am Samstag Borussia Mönchengladbach. Anstoß in der Allianz Arena ist um 18.30 Uhr.

Die Verhältnisse vor dem Spiel sind klar: Der FC Bayern München ist als Erster der Bundesliga klarer Favorit auf einen Heimerfolg, bei der Fohlenelf vom Niederrhein kommt in dieser Saison keine Struktur rein - zu inkonstant spielt die Mannschaft von (Noch-)Trainer Marco Rose.

Allerdings sollten sich die Bayern nicht überschätzen: Im Hinspiel am 8. Januar traf man in Mönchengladbach auf die Borussia, Endergebnis damals: 3:2 für Schwarz-Weiß.

Schafft Mönchengladbach es, sechs Punkte aus zwei Spielen gegen die Bayern zu holen? Oder konzentrieren sich die Bayern auch in den letzten Wochen der Saison noch? Goal erklärt, wer die Bundesliga am Samstag zeigt / überträgt.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach? Die Bundesliga im Überblick

Begegnung FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach Datum Samstag | 08.05.2021 Wettbewerb Bundesliga | Rückrunde | 32. Spieltag Anstoß 18.30 Uhr (bei GOAL im LIVE-TICKER ) Ort Allianz Arena | München

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München - Borussia Mönchengladbach im TV? So wird die Bundesliga im Fernsehen ausgestrahlt

Das Hinspiel im Januar war Spektakel pur: 2:0-Führung für die Bayern nach 26. Minuten, 2:2 zur Halbzeit, 3:2 für Borussia Mönchengladbach nach Abpfiff des Spiels. Jeder, der das Spiel LIVE gesehen hat, wird sich an diesen Freitagabend erinnern.

Der übertragende Sender damals: Streamingdienst DAZN , den man mit dem Probemonat kostenlos sehen kann. Aber wie sieht es am Samstag aus? Wie wird Bayern München - Borussia Mönchengladbach an diesem Wochenende übertragen?

Bundesliga nicht im Free-TV: Wer überträgt / zeigt Bayern München - Borussia Mönchengladbach?

Es gibt gute und schlechte Neuigkeiten als Antwort auf diese Fragen - damit wir alles Negative hinter uns haben, fangen wir mit den schlechten News an: Die Begegnung zwischen dem FC Bayern München und Borussia Mönchengladbach ist am Samstagabend nicht im Free-TV zu sehen!

Sowohl im kostenlosen Fernsehen , sei es öffentlich-rechtlich ( ARD , ZDF ) oder privat ( Eurosport , Sport1 ), als auch auf DAZN ( kostenloser Probemonat ) ist das Spiel am Samstag nicht LIVE und in voller Länge zu sehen.

Not long left now! ⏳ Which is YOUR big game of #BLMatchday 32? 👀 pic.twitter.com/MsHKeMScVr — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) May 7, 2021

FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach LIVE im TV: Sky überträgt die Bundesliga

Kommen wir nun zu den guten Nachrichten - ganz auf die Bundesliga verzichten müsst ihr natürlich nicht! Pay-TV-Sender Sky hält in dieser Saison die Rechte an den Übertragungen aller Spiele, welche am Samstag um 18.30 Uhr stattfinden.

Das "tipico Topspiel der Woche", bei Sky von einem maltesischen Wettanbieter gesponsert, ist heute auf Sky Sport Bundesliga 1 , Sky Sport Bundesliga 1 HD und Sky Sport Bundesliga UHD zu sehen. So wird die Übertragung ablaufen:

FC Bayern München - Borussia Mönchengladbach am Samstag LIVE: Die Sky-Übertragung im Überblick

Anpfiff : 18.30 Uhr

: 18.30 Uhr Beginn der Übertragung : 17.30 Uhr

: 17.30 Uhr Kommentar : Wolff Fuss

: Wolff Fuss Sendung : tipico Topspiel der Woche

: tipico Topspiel der Woche Sender : Sky Sport Bundesliga 1 Sky Sport Bundesliga 1 HD Sky Sport Bundesliga UHD

:

Borussia Mönchengladbach beim FC Bayern München: So teuer ist Sky

Jetzt, wo ihr wisst, wie die LIVE-Übertragung von Sky ablaufen wird, wollen wir noch einen Blick auf die Preise werfen - wie wir es bereits erklärt haben wird das Topspiel am Samstag nicht kostenlos zu sehen sein!

Sky bietet unterschiedliche Paket an, je nach Paket könnt ihr das dazugehörige Programm sehen. Im "Sport-Paket" gibt es beispielsweise DFB-Pokal und Formel 1 zu sehen, im "Bundesliga-Paket" seht ihr alle Spiele der Bundesliga , für die Sky die Rechte hält. Alle weiteren Informationen zu Sky findet ihr hier.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München - Borussia Mönchengladbach? Die Bundesliga im LIVE-STREAM verfolgen

Sky überträgt also das Spitzenspiel am Samstag im TV - und wie! Sogar in UHD , also in einer Auflösung von 4K (3840 x 2160 Pixel, Bildseitenverhältnis 16:9), wird FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach angeboten - Anhänger:innen mit dem passenden Bildschirm sehen das Spiel also gestochen scharf!

FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach im LIVE-STREAM

Allerdings gibt es ja mittlerweile mehr als nur noch das klassische Fernsehen, um LIVE-Events wie Sport zu verfolgen. Wird das Spiel der Bundesliga am Samstag auch im LIVE-STREAM übertragen?

Gute Nachrichten: Ja, die Bundesliga ist generell im LIVE-STREAM zu sehen, da ist auch das Topspiel um 18.30 Uhr keine Ausnahme. Sky hat dafür zwei Portale ins Leben gerufen, die wir uns genauer anschauen.

FC Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach mobil streamen: Das ist Sky Go

Fangen wir mit Sky Go an: Dies ist eine Seite oder App (für Handy, Tablet und Smart-TVs), welche für alle Zuschauer:innen ist, die bereits ein Sky-Abonnement haben.

Ihr habt beispielsweise bereits das "Bundesliga-Paket" gebucht und schaut üblicherweise auf eurem TV-Gerät, möchtet das Spiel aber jetzt auf dem Tablet streamen? Dann könnt ihr euch ohne Mehrkosten problemlos auf diesem anmelden.

FC Bayern München - Borussia Mönchengladbach flexibel buchbar - so funktioniert das Sky Ticket

Schauen wir nun auf die Alternative: Das Sky Ticket ist für eben jene Anhänger:innen, die noch kein Abonnement beim Streamingdienst haben und auch kein monate- oder jahrelanges Verhältnis mit dem Bezahlfernsehsender eingehen wollen.

Das Sky Ticket bietet euch flexiblen Zugang zu bestimmten Inhalten an, je nachdem wofür ihr es kauft. So könnt ihr die Bundesliga am Wochenende verfolgen und schon in einem Monat nichts mehr für das Ticket zahlen!

Sky Go, Sky Ticket, DAZN: Mit diesen Apps wird die Bundesliga übertragen

FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach: Die Aufstellungen der Bundesliga

Etwa eine Stunde vor Anpfiff veröffentlichen die Teams die Aufstellungen der Mannschaften, woraufhin wir dieser hier eintragen. Klickt euch also rechtzeitig wieder in diesen Artikel, um so früh wie mögliche die Aufstellungen von Marco Rose und Hansi Flick zu kennen und perfekt vorbereitet zu sein.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach LIVE im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragungen der Bundesliga