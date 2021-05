FC Bayern München, News und Gerüchte: Goretzka soll noch vor der EM verlängern, Interesse an Hakimi? Der FCB heute

Leon Goretzka soll noch vor der EM verlängern, indes denkt der FCB angeblich über Achraf Hakimi nach. Alle News zu Bayern München heute.

Der FC Bayern München am Mittwoch: Alle News und Gerüchte zum deutschen Rekordmeister von heute gibt es hier.

Die Entwicklungen der letzten Tage gibt es hier zum Nachlesen.

FC Bayern will offenbar noch vor EM mit Leon Goretzka verlängern

Der FC Bayern München plant offenbar, den 2022 auslaufenden Vertrag von Mittelfeldspieler Leon Goretzka noch vor der Mitte Juni beginnenden EM zu verlängern. Das berichtet die Sport Bild .

Goretzka hatte zuletzt bereits angedeutet, dass er hinsichtlich seiner Zukunftsplanung zu einer Verlängerung beim deutschen Rekordmeister tendiert. Der 26-jährige Nationalspieler war 2018 vom FC Schalke nach München gewechselt und hat für die Bayern bis dato 111 Pflichtspiele absolviert (25 Tore, 27 Vorlagen).

Bayern München heute, News: FCB denkt angeblich über Achraf Hakimi nach

Bundesliga-Tabellenführer FC Bayern München denkt offenbar über eine Verpflichtung des marokkanischen Nationalspielers Achraf Hakimi von Inter Mailand nach . Das berichtet die tz . Demnach verkörpere der vielseitige Rechtsfuß genau jenen offensivstarken Außenverteidiger, den der neue Trainer Julian Nagelsmann für sein System favorisiere.

Dass die Bayern nach einer Verstärkung für die rechte Abwehrseite suchen, ist kein Geheimnis: Benjamin Pavards Leistungen schwanken nach der starken Triple-Saison 2019/20 gehörig und Sommerneuzugang Bouna Sarr enttäuschte die Erwartungen.

Achraf Hakimi passt da als möglicher Neuzugang genau ins Profil. Das findet auch sein Berater Alejandro Camana. Er sagte in der tz über das angebliche Bayern-Interesse: "Das würde mich nicht überraschen. Der FC Bayern ist einer der besten Vereine der Welt. Wenn sie jemanden suchen, muss der Spieler der Beste auf seiner Position sein - und Achraf ist der Beste auf seiner Position."

Allerdings wäre eine Verpflichtung des ehemaligen BVB-Stars eine kostspielige Angelegenheit: Inter überwies für ihn erst vor dieser Saison 45 Millionen Euro Ablöse an Real Madrid. Hakimis Vertrag beim frischgebackenen italienischen Meister läuft noch bis 2025. Allerdings gibt es auch immer wieder Meldungen über finanzielle Probleme bei den Nerazzurri und Verkäufe von namhaften Spielern könnten die Konsequenz daraus sein.

Bayern München: FCB-Legende Franz Beckenbauer über Flicks Abschied und Nagelsmann

Franz Beckenbauer hält den Wechsel auf Bayern Münchens Trainerposition für sinnvoll - gerade weil Hansi Flick derart erfolgreich war. "Eine Trennung ist ja möglicherweise vernünftig", sagte der Ehrenpräsident des Rekordmeisters im Gespräch mit der Sport Bild : "Die Erfolge, die Hansi hatte, sind nicht wiederholbar. So erfolgreich kann man nicht noch mal sein. Es ist also für beide Seiten besser, sich zu trennen."

Flick hatte den Posten als Cheftrainer im November 2019 übernommen und in der Folge das Sextuple gewonnen, die jeweils drei nationalen und drei internationalen Titel. Seinem Nachfolger Julian Nagelsmann traut Beckenbauer eine ebenfalls erfolgreiche Zeit beim FC Bayern zu, trotz des noch jungen Alters von 33 Jahren.

"Es ist klar, dass ihn die Mannschaft testen wird", sagte Beckenbauer: "Das ist nun mal so. Das weiß er. Da muss er drauf eingestellt sein. Ansonsten sehe ich keinen Grund, dass er es nicht packt." Die Mannschaften, die Nagelsmann bislang trainiert hatte, "haben einen Ausdruck, da steckt eine Handschrift dahinter. In Leipzig und auch in Hoffenheim war das so", sagte Beckenbauer: "Das ist ganz wichtig, wenn man die Qualifikation eines Trainers beurteilt. Das ist schon mal von Vorteil. Da haben die Bayern eine gute Wahl getroffen. Auf jeden Fall."

Nach neun Jahren: Javi Martinez verlässt den FC Bayern

Der FC Bayern München wird sich im kommenden Sommer von Javi Martinez trennen und dessen auslaufenden Vertrag nicht mehr verlängern . Das bestätigte der Rekordmeister am Dienstag in einer offiziellen Pressemitteilung.

"Verein und Spieler haben sich einvernehmlich darauf verständigt, den am 30. Juni auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern", hieß es in der Mitteilung. Wohin es den 32 Jahre alten Mittelfeldspieler ziehen wird, ist noch unklar. Bereits seit geraumer Zeit wird darüber spekuliert, ob Martinez zu seinem Ausbildungsklub Athletic Club nach Bilbao zurückkehrt.

Bereits im vergangenen Sommer hatte es Verhandlungen zwischen den beiden Vereinen, jedoch keine Einigung gegeben. Martinez hatte Bilbao 2012 für die damalige Bundesliga-Rekordsumme in Höhe von 40 Millionen Euro in Richtung München verlassen und war gleich in seiner ersten Spielzeit einer der Schlüsselspieler für den Gewinn des Triples 2013.

Bayern München, News: Alexander Nübel hat keinen Kontakt zu Union Berlin

Zwischen Alexander Nübel vom FC Bayern München und Union Berlin hat es keine Gespräche über ein Leihgeschäft gegeben . Das bestätigte Nübel-Berater Stefan Backs gegenüber Goal und SPOX , nachdem die Bild am Dienstag über ein angebliches Interesse der Eisernen und eine Kontaktaufnahme bezüglich einer zweijährigen Leihe berichtet hatte.

Anders als die Nübel-Seite hielt sich Union bedeckt. "Wir werden uns wie immer zu Gerüchten nicht äußern", sagte Klub-Sprecher Hannes Hahn dem SID .

Eine Leihe Nübels im kommenden Sommer ist derweil schon länger im Gespräch, zuletzt soll AS Monaco Interesse gezeigt haben. Auch der BVB soll nach Sport1 -Informationen an Nübel interessiert sein.

FC Bayern: Sarr hofft offenbar auf Neuanfang unter Nagelsmann

Der beim FC Bayern in der Kritik stehende Rechtsverteidiger Bouna Sarr will offenbar in München bleiben und um einen Platz im Team kämpfen .

Wie die tz berichtet, hoffe Sarr auf einen Neuanfang unter Trainer Julian Nagelsmann, nachdem er unter Hansi Flick kaum zum Zug kam und in dieser Spielzeit nur 16 Pflichtspiele absolvierte (782 Einsatzminuten).

Dem Bericht zufolge sei auch an den kursierenden Gerüchten über eine mögliche Rückkehr nach Frankreich zu Olympique Marseille nichts dran. Ob allerdings der FC Bayern an einem Verbleib Sarrs interessiert ist, scheint dagegen noch völlig offen.

FC Bayern München heute: Die restlichen Saisonspiele des FCB