FC Bayern München, News und Gerüchte: Müller optimistisch hinsichtlich Meisterschaft am Samstag, Klose erhält DFB-Fußballlehrer-Lizenz

Der FC Bayern München kann am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach die deutsche Meisterschaft eintüten. Alle News und Gerüchte vom heutigen Tag.

FC Bayern München heute - Thomas Müller: Karriere? "Das ist natürlich Wahnsinn"

Bayerns Offensivspieler Thomas Müller geht voller Tatendrang in die letzten Wochen der Bundesliga-Saison, bereits am Samstag kann gegen Borussia Mönchengladbach (ab 18.30 Uhr im LIVE-TICKER) die neunte Meisterschaft in Folge aus eigener Kraft perfekt gemacht werden.

"Wir wollen möglichst zügig die Meisterschaft klarmachen. Das ist ein großes Ziel und wir sind da sehr optimistisch", erklärte Müller nach der Trainingseinheit am Mittwoch gegenüber den Vereinsmedien. Der Ärger über das Verpassen des Titels bei der 1:2-Niederlage gegen Mainz sei längst verflogen.

"Wir haben uns in den zwei Wochen, in denen wir kein Spiel hatten, wieder den Hunger geholt. Wir hatten Zeit, uns körperlich und mental zu erholen", sagte Müller weiter. "Schon in der ersten Trainingswoche hatten wir richtig Spaß, haben gut gearbeitet. Dementsprechend fokussiert sind wir für das Spiel."

Gegen die Fohlen erwarte Müller eine schwere Aufgabe: "In den letzten Jahren haben wir uns nie leicht getan gegen Gladbach. Es waren immer enge Spiele, und auch mal eine Niederlage dabei. Dementsprechend wissen wir, was auf uns zukommt."

Im Falle der Meisterschaft würde Müller gemeinsam mit David Alaba zum Rekordchampion der Bundesligageschichte aufsteigen. "Wenn man zurückblickt, als ich 2009 das erste Mal so richtig in die Profimannschaft reingeschnuppert habe und die Entwicklung meiner Karriere losging, ist das natürlich Wahnsinn."

FC Bayern München heute, News: FCB spendet 150.000 Euro für Frühstück

Der FC Bayern München hilft Kindern in Corona-Not. Die Bayern gaben eine Spende von 150.000 Euro an den Verein "brotZeit eV" bekannt, der bedürftigen Schülerinnen und Schülern ein gesundes Frühstück sichert.

"Wir freuen uns sehr, dass wir gemeinsam mit dem Ministerpräsidenten Markus Söder diese Spende (...) übergeben dürfen", sagte der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge: "In dieser Pandemie sind es die Kinder, die mit am meisten unter den Kontaktbeschränkungen und den Eingriff in ihre gewohnte Normalität zu leiden haben. Mit diesem Geld wollen wir sie bei ihrem Schulalltag unterstützen, damit sie auch trotz Corona immer optimistisch in den Morgen starten und nach vorne schauen können."

Die Schauspielerin Uschi Glas führt den Verein. "Vor Corona haben wir täglich über 11.000 Kinder in Deutschland mit einem stärkenden Schulfrühstück versorgt, und auch jetzt sind wir für hungrige Schulkinder da. Derzeit können wir schon wieder an 99 Schulen unter strengen Hygiene-Vorschriften täglich 4200 Kinder versorgen", berichtete sie. (SID)

FC Bayern München: Miroslav Klose erhält DFB-Fußballlehrer-Lizenz

Rio-Weltmeister Miroslav Klose hat sich die DFB-Fußballlehrer-Lizenz gesichert. Als einer von 25 Teilnehmern schloss der frühere Weltklasse-Stürmer den 67. Trainer-Lehrgang des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) erfolgreich ab.

Neben Klose sind nun auch die frühere Europameisterin Kim Kulig und der frühere Erstliga-Profi Andreas Neuendorf dazu berechtigt, unter anderem dauerhaft in der Bundesliga zu arbeiten. Am Mittwoch übergab Lehrgangsleiter Daniel Niedzkowski allen Teilnehmern aus den Bereichen Profi-, Nachwuchs- und Verbandsfußball das Zertifikat. "Was die Zukunft der neuen Fußballlehrer angeht, bin ich sehr optimistisch", sagte Niedzkowski. "Ich bin sicher, dass alle ihren Weg im Fußball machen und ihren individuellen Platz finden werden."

Der 67. Trainer-Lehrgang hatte im Juni 2020 begonnen. Aufgrund der Corona-Pandemie hatte der DFB von Beginn an auf reduzierte Gruppenstärken in der Präsenzphase sowie auf mehrere Online-Seminare gesetzt. Der Erwerb der Lizenz ist Voraussetzung, um unter anderem in der Bundesliga dauerhaft als Cheftrainer zu arbeiten.

Die neuen Inhaber der DFB-Trainer-Lizenz findet Ihr hier.

