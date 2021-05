FC Bayern München, News und Gerüchte : Neuhaus will in Gladbach bleiben, Watzke "nicht überrascht" von Nagelsmann-Wechsel - alles zum FCB heute

Florian Neuhaus wechselt wohl nicht nach München und Hans-Joachim Watzke hat den Nagelsmann-Wechsel geahnt. Alle News zum FC Bayern heute.

Der FC Bayern München am Dienstag: Alle News und Gerüchte zum deutschen Rekordmeister von heute gibt es hier.

Die Entwicklungen der letzten Tage gibt es hier zum Nachlesen.

FC Bayern München, News: Korb für den FCB? Florian Neuhaus will wohl in Gladbach bleiben

Mittelfeldspieler Florian Neuhaus (24) hat derzeit einige Interessenten auf dem Transfermarkt, darunter dem Vernehmen nach auch der FC Bayern. Doch offenbar hat sich der Nationalspieler dazu entschieden, mindestens noch ein Jahr in Mönchengladbach zu bleiben. Das berichtet Bild.

Demnach könne der neue Gladbach-Coach Adi Hütter mit Neuhaus, der eine Ausstiegsklausel in Höhe von 40 Millionen Euro im Vertrag stehen haben soll, planen.

Der FC Bayern soll neben Neuhaus indes auch Interesse am Franzosen Eduardo Camavinga (18) von Stade Rennes haben, trotz dessen schwacher Saison in der Ligue 1.

FC Bayern München, News: BVB-Boss Hans-Joachim Watzke von Nagelsmann-Wechsel "nicht überrascht"

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke ist mit Blick auf den Wechsel des aktuellen Leipzig-Coaches Julian Nagelsmann zum FC Bayern München nach eigener Aussage nicht überrascht. "Damit habe ich gerechnet", betonte der 61-Jährige im Gespräch mit Sport1.

"Dass Bayern eine gute Lösung finden würde, davon war auszugehen", fügte Watzke an und bezeichnete Nagelsmann als "Top-Trainer".

Bayern München - Fragezeichen hinter Klose und Gerland: Das Trainerteam von Julian Nagelsmann beim FCB

Zwei Assistenten folgen Julian Nagelsmann aus Leipzig zum FC Bayern.

Wer sind sie? Und was passiert mit Hansi Flicks bisherigem Trainerteam?

Hier gibt's die Antworten!

FC Bayern München, News - Für Nachhaltigkeit: FCB stellt auf digitale Tickets um

Der deutsche Rekordmeister Bayern München will im Sinne der Nachhaltigkeit künftig nur noch digitale Tickets verkaufen. Das teilte der Verein am Montag mit.

Sobald die Entwicklung der Pandemie wieder eine Rückkehr der Zuschauer in die Allianz Arena zulasse, sollen die Fans ihre Tickets zudem weiterhin aufs Handy laden oder zu Hause selbst ausdrucken dürfen. "Da Nachhaltigkeit, Schonung von Ressourcen und Reduktion von CO2-Ausstoß beim FC Bayern und im Ticketing ein zentrales Thema darstellen, haben wir uns entschieden, für die Spiele in der Allianz Arena in Zukunft keine gedruckten Tickets wie die Chip-Jahreskarte oder Papiertickets mehr anzubieten", sagte der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen.

Nachhaltigkeit & Klimaschutz: #FCBayern stellt auf digitale Tickets um.



ℹ https://t.co/OkGCRzESue — 🏆🏆🏆 FC Bayern 🏆🏆🏆 (@FCBayern) May 3, 2021

Durch die Einsparung der Plastik- und Papiertickets sollen rund 350.000 gedruckte Anschreiben wegfallen, die bislang per Post verschickt wurden. "Das ist ein wertvoller Beitrag für Klimaschutz und Ressourcenschonung", teilte Dreesen mit.

Die Münchner hatten ihre Dauerkartenbesitzer bereits vor einigen Tagen auf die Umstellung hingewiesen. Als Dankeschön erhielten sie für die aktuelle Spielzeit, in der Corona-bedingt keine Zuschauer zugelassen waren, letztmals eine Jahreskarte in Plastikform.

Quelle: SID

FC Bayern München heute: Die restlichen Saisonspiele des FCB