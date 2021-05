FC Bayern München, News und Gerüchte heute: Upamecano erklärt erste Absage an den FCB, Star-Trio soll verlängern

Dayot Upamecano verrät die Gründe für seine erste Absage an den FC Bayern und ein Star-Trio soll demnächst verlängern. Alle News zum FCB heute.

Der FC Bayern München am Montag: Alle News und Gerüchte zum deutschen Rekordmeister von heute gibt es hier.

Die Entwicklungen der letzten Tage gibt es hier zum Nachlesen.

FC Bayern, News - Berater Volker Struth über Ablöse bei Nagelsmann-Wechsel: "Müssen uns daran gewöhnen"

Eine Weltrekord-Ablösesumme von 25 Millionen Euro wie für Trainer Julian Nagelsmann aufgrund des Wechsels in der kommenden Saison von RB Leipzig zu Rekordmeister Bayern München könnte möglicherweise in Zukunft zur Normalität im Profifußball zählen.

"Julian Nagelsmann ist einer der besten Trainer, die wir in Europa haben. Die Summe erscheint hoch, da sie neu ist", betonte Nagelsmann-Berater Volker Struth im Doppelpass bei Sport1 : "Es ist das erste Mal, dass eine Summe in dieser Dimension für einen Trainer bezahlt wird. Ich denke, dass wir uns daran gewöhnen müssen."

Den ersten Anruf in offizieller Form habe er erst vor zehn Tagen erhalten, äußerte Struth: "Der Trainer hatte keine Ausstiegsklausel. Es war immer sein Traum, zu diesem Klub zu gehen. Er wollte es machen. Das Einzige was Leipzig dann noch machen konnte, war eine möglichst hohe Ablösesumme zu generieren."

Zu den Verhandlungen zwischen Leipzig und den Bayern meinte der Chef der Agentur Sports360: "Keiner von uns ist mit einer Kalaschnikow reingerannt und hat gesagt, jetzt ist hier Feierabend. Man hat einen Wunsch geäußert, aber auch gleich gesagt, dass man respektiert, wenn diesem Wunsch nicht nachgekommen wird."

Die Sachsen hätten schließlich grünes Licht für einen Wechsel in einer neuen Größenordnung für einen Trainer-Transfer gegeben: "Für den Verein war es nach außen nur mit so einer Ablösesumme zu verkaufen."

Quelle: SID

FC Bayern, News - Dayot Upamecano lehnte erste FCB-Anfrage ab

Dayot Upamecano hat verraten, warum er den Bayern vor rund sechs Jahren einen Korb gab und sich zunächst für einen Wechsel nach Salzburg entschied.

Seine Entscheidung bereut der Franzose nicht: "Mein bisheriger Weg war der richtige. Ich glaube, dass es sich ausgezahlt hat, dass ich in Liefering, Salzburg und Leipzig meine Erfahrungen machen und mich schrittweise auf einem immer höheren Niveau durchsetzen konnte", sagte Upamecano im kicker . Er verriet: "Ich wollte auf dem kürzesten Weg nach oben, aber meine Mutter sagte: Nein, sammle erst einmal Erfahrungen, dann kannst du das große Ding immer noch machen."

Beim FC Bayern freut sich Upamecano auf die weitere Zusammenarbeit mit seinem bisherigen Trainer Julian Nagelsmann, der ebenfalls von Leipzig nach München wechseln wird. "Das war nicht vorhersehbar, als ich mich im Februar für den Wechsel entschied. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich schön, weil ich seine Spielphilosophie und seine Art kenne", erklärte der Innenverteidiger. "Trotzdem starte ich bei null, wie alle anderen Spieler auch", betonte Upamecano.

"Es macht Spaß, mit ihm zu arbeiten, er versteht das Spiel und weiß genau, was gefragt ist. Ich habe große Fortschritte unter ihm gemacht, vor allem im taktischen Bereich hat er mir sehr geholfen", lobte der 22-Jährige seinen neuen und alten Coach. "Ich kann ihn nur loben und mich glücklich schätzen, weiter mit ihm arbeiten zu dürfen."

In München freut sich der Athlet nun auf Duelle mit den Top-Klubs Europas. "Ich liebe es, gegen die Großen der Welt zu spielen. Die Zeit in Lissabon war fantastisch", erinnerte er sich beim Sportzbuzzer an die letztjährige K.o.-Runde in der Champions League.

Ein anderes Transferziel als die Bayern sei für ihn zudem nicht wirklich in Frage gekommen: "Es gab auch Interesse von anderen Klubs, klar. Ich war mir aber relativ schnell sicher, dass ich in Deutschland und in der Bundesliga bleiben möchte", so der Noch-Leipziger. "Mir gefällt es hier, das Niveau der Spiele, die Fans, die Stadien."

FC Bayern, News: Eric-Maxim Choupo-Moting soll verlängern, Zukunft von Marc Roca und Bouna Sarr ungewiss

Die Kaderplanung für die kommende Saison läuft beim FC Bayern auf Hochtouren. Im Zentrum steht dabei laut dem kicker auch die Frage, inwiefern die Neuzugänge Bouna Sarr und Marc Roca den Ansprüchen des deutschen Rekordmeisters tatsächlich genügen. Die Zukunft der beiden ist unklar.

Besser sieht es derweil für Eric-Maxim Choupo-Moting aus: Der Stürmer überzeugte die Verantwortlichen an der Säbener Straße bislang, er soll wohl ein weiteres Jahr in der bayrischen Hauptstadt bleiben.

Ganz oben auf der Prioritätenliste stehen bei den Bayern weitere Vertragsverlängerungen. Sogar Spieler, deren aktuelles Arbeitspapier noch bis 2023 laufen, werden dabei laut dem kicker nun ins Auge gefasst. Vor allem Joshua Kimmich, Kingsley Coman und Serge Gnabry sollen von Hasan Salihamidzic und Oliver Kahn dabei Priorität genießen.

FC Bayern München heute: Die restlichen Saisonspiele des FCB