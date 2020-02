FC Bayern München, News und Gerüchte: Pep Guardiola äußert sich zum Stand der Dinge bei Leroy Sane, Michael Ballack zieht Vergleich mit Leon Goretzka

Pep Guardiola äußert sich zur Situation rund um Leroy Sane. Michael Ballack spricht über Vergleiche mit Leon Goretzka. Alles rund um den FCB.

Der ist am Samstag zu Gast beim 1. FSV . Anstoß der -Partie ist um 15.30 Uhr (im LIVE-TICKER ) in der Opel Arena.

Im Vorfeld der Begegnung gibt es Neuigkeiten rund um die Personalie Leroy Sane. Manchester Citys Trainer Pep Guardiola hat verlauten lassen, dass der vom FC Bayern umworbene Nationalspieler das vorliegende Angebot bezüglich einer Vertragsverlängerung bei den Cityzens bislang nicht abgelehnt hat.

Derweil äußert sich Ex-Bayern-Star Michael Ballack zu Leon Goretzka und zieht Parallelen zwischen seinem eigenen Spielstil und dem des 24-Jährigen.

Alle News und Gerüchte zum FC Bayern München am Samstag!

Die FCB-News der vergangenen Tage:

FC Bayern - City-Coach Pep Guardiola über Leroy Sane: "Er hat das Vertragsangebot nie abgelehnt"

Manchester-City-Coach Pep Guardiola hat sich zu der Transfersituation rund um Leroy Sane und einen möglichen Verbleib des Flügelflitzers bei den Citizens geäußert.

Angesprochen auf einen möglichen Verbleib des 24-Jährigen entgegnete der Katalane auf der Pressekonferenz am Freitag vor dem anstehenden Premier-League-Spiel bei den (Sonntag, 17.30 Uhr im LIVE-TICKER ): "Da müssen Sie Txiki (Begiristain, Sportlicher Leiter, Anm. d. Red.) fragen. Meine letzte Info war, dass wir ihm vor langer Zeit ein Angebot gemacht haben und bis jetzt hat er es nicht abgelehnt - seitdem habe ich keine Neuigkeiten."

Sanes Vertrag beim amtierenden englischen Meister läuft noch bis 2021. Vor seiner schweren Knieverletzung bemühte sich der FC Bayern intensiv um die Dienste des Nationalspielers.

FC Bayern - Michael Ballack über Leon Goretzka: "Sein Spielstil ähnelt meinem"

Der ehemalige deutsche Nationalspieler Michael Ballack hat sich zu den Leistungen von Bayern-Mittelfeldspieler Leon Goretzka geäußert und Parallelen zwischen seinem einstigen Spielstil und dem des 24-Jährigen gezogen.

"Die Vergleiche mit Leon Goretzka habe ich mitbekommen", sagte Ballack im Gespräch mit Sport1 und schob nach: "Sein Spielstil ähnelt meinem von früher. Leon hat als Mittelfeldspieler einen großen Vorteil: Er ist torgefährlich. Diese Spieler machen den Unterschied aus."

Darüber hinaus lobte der 43-Jährige, der zwischen 2002 und 2006 bei Bayern tätig war, die mannschaftsdienliche Spielweise Goretzkas: "Leon schaut oft, wo genau er sich positionieren kann. Auch das ist eine Stärke, auf dem Platz genau zu erkennen, wo man gebraucht wird. Das ist auch ein sehr mannschaftsdienlicher Aspekt. Solche Spielertypen sind bei Trainern gefragt."

Der FC Bayern muss in der Bundesliga am 20. Spieltag beim FSV Mainz 05 antreten.

FC Bayern - Trainingszoff zwischen Goretzka und Boateng: Flick lässt Milde walten

Hansi Flick ließ Milde walten, einen strengen väterlichen Tadel sprach er den Streithähnen Leon Goretzka und Jerome Boateng aber sehr wohl aus. "Klar ist", sagte Bayern Münchens Coach am Freitag, "dass ich so ein Verhalten in der Mannschaft nicht sehen möchte, weil wir gewisse Werte haben."

Daher erging eine deutliche Warnung an seine beiden raufenden "Söhne": "Ich erwarte eine solche Form an Emotion nicht noch mal."