FC Bayern - Trainingszoff zwischen Goretzka und Boateng: Flick lässt Milde walten

Im Training des FC Bayern gerieten unter der Woche Goretzka und Boateng aneinander. Trainer Flick lässt Milde walten, mahnt allerdings auch.

Hansi Flick ließ Milde walten, einen strengen väterlichen Tadel sprach er den Streithähnen Leon Goretzka und Jerome Boateng aber sehr wohl aus. "Klar ist", sagte Bayern Münchens Coach am Freitag, "dass ich so ein Verhalten in der Mannschaft nicht sehen möchte, weil wir gewisse Werte haben."

Daher erging eine deutliche Warnung an seine beiden raufenden "Söhne": "Ich erwarte eine solche Form an Emotion nicht noch mal."

FC Bayern: Keine Strafe für Boateng und Goretzka

Die handfeste Auseinandersetzung von Goretzka und Boateng im Training war der Aufreger einer ansonsten sehr ruhigen Woche an der Säbener Straße. Eine Strafe zog sie nicht nach sich, es sei unter seiner Ägide schließlich der erste Vorfall dieser Art gewesen, sagte Flick.

Also abhaken, auf die nächste Seite blättern. "Alles aus der Welt geschafft", erklärte der 54-Jährige.