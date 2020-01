FC Bayern München, News und Gerüchte: Hängt der Havertz-Deal von Leroy Sane ab? Coutinho kehrt nicht vorzeitig nach Barcelona zurück

Sollte der Deal mit Leroy Sane platzen, will Bayern offenbar das Geld in Leverkusens Havertz investieren. Alles rund um den FCB.

Am Samstag bestreitet der FC Bayern sein Auswärtsspiel in Mainz. Dabei könnten die Münchner Tabellenführer von der Spitze stoßen.

Neuigkeiten gibt es unterdessen rund um die Transferplanung im Sommer. Nachdem Leroy Sane wohl am Bayern-Wechsel zweifelt, könnten die Münchner ihre Bemühungen um Kai Havertz intensivieren.

Außerdem: Coutinho kehrt entgegen anderslautender Gerüchte nicht vorzeitig zu Barca zurück.

Mehr Teams

Alle News und Gerüchte zum an diesem Freitag!

Die FCB-News der vergangenen Tage:

FC Bayern: Falls Sane-Transfer platzt - investiert Bayern die Millionen in Kai Havertz?

Der deutsche Rekordmeister FC Bayern München plant offenbar, im Fall eines Scheiterns des Sane-Deals, das Geld in eine Verpflichtung von Leverkusens Kai Havertz zu investieren. Das berichtet die Bild.

Der City-Flügelflitzer hegt offenbar Zweifel an einem Wechsel nach München. Sollte dieser nicht zustande kommen, will der FCB demnach dadurch die von Leverkusen geforderten 130 Millionen Ablöse für Havertz stemmen.

Jüngst hieß es jedoch, der Transfer des Youngster an die Säbener Straße sei unwahrscheinlich.

Bayern München: Kingsley Coman zurück im Mannschaftstraining

Kingsley Coman hat erstmals seit Mitte Dezember am Mannschaftstraining von Rekordmeister Bayern München teilgenommen. Der Franzose absolvierte am Donnerstag die erste Hälfte der knapp eineinhalbstündigen Einheit. Coman hatte am 11. Dezember beim 3:1 in der gegen einen Kapseleinriss im linken Knie erlitten.

Großartige Neuigkeiten! 🙌

Erstmals seit Mitte Dezember stand Kingsley #Coman heute Vormittag wieder gemeinsam mit den Teamkollegen auf dem Trainingsplatz. 👏



👉 https://t.co/LOp0r7JHdv #MiaSanMia — FC Bayern München (@FCBayern) January 30, 2020

Am Donnerstag verließ Coman nach 45 Minuten den Platz und arbeitete individuell im Leistungszentrum weiter. Bis auf Niklas Süle, der sich nach seinem Kreuzbandriss weiter im Aufbautraining befindet, waren somit alle Bayern-Profis auf dem Rasen im Einsatz. Javi Martinez absolvierte nach seiner Muskelverletzung im Oberschenkel allerdings nur eine Laufeinheit.

Barcelona-Sprecher dementiert vorzeitige Coutinho-Rückkehr vom FC Bayern München

Der FC Barcelona hat auf Anfrage von Goal und SPOX dementiert, dass der Klub eine vorzeitige Rückholaktion von Philippe Coutinho vom FC Bayern München plane.

"Wie vereinbart bleibt der Spieler mindestens für den Rest der Saison in München. Alles andere ist erfunden", erklärte ein Klubsprecher.

In den vergangenen Tagen kursierte in das Gerücht, dass die bis zum kommenden Sommer vereinbarte Leihe des Brasilianers schon vorher beendet werden könnte. Radio Catalyuna spekulierte, dass Coutinho im Winter zum zurückkehrt, um sofort weiterverkauft zu werden. Mit dem Erlös würde sich Barca um einen kurzfristigen Ersatz für Luis Suarez bemühen, der nach einer Knie-Operation bis mindestens April ausfällt.