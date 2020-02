Mainz 05 - FC Bayern München heute im LIVE-STREAM und TV sehen: Die Übertragung der Bundesliga

Der FC Bayern muss in der Bundesliga bei Mainz 05 antreten. Wir erklären Euch, wie das Spiel heute im LIVE-STREAM und TV übertragen wird.

Der ist bestmöglich in die Rückrunde gestartet. Nach dem 4:0-Erfolg in Berlin setzte der Rekordmeister am vergangenen Wochenende gegen Schalke 04 noch einen drauf: 5:0 hieß es am Ende in der Allianz Arena.

Weil zuvor bei verloren hatte, rückte der FCB dem Mitfavoriten auf die deutsche Meisterschaft auf die Pelle. Der Vorsprung der Roten Bullen beträgt mittlerweile nur noch einen Punkt.

In Mainz will die Mannschaft von Trainer Hansi Flick den nächsten Schritt in Richtung Titel machen. Da Leipzig im Top-Spiel erst um 18:30 Uhr am Samstagabend gegen antritt, besteht für den Dauer-Dominator der vergangenen sieben Jahre sogar die Chance, vorerst die Tabellenführung zu übernehmen.

Im Vergleich zum Jahresauftakt bei den Münchnern fiel der Start in 2020 für die Rheinhessen eher mau aus. Nach einem 1:2 vor heimischer Kulisse gegen den setzte es in Gladbach für Mainz zuletzt ein 1:3.

In diesem Artikel erklären wir Euch, wie Ihr den Kracher zwischen dem FSV und dem FC Bayern München heute im LIVE-STREAM und TV sehen könnt. Zusätzlich informieren wir Euch über die Aufstellungen beider Teams, die Übertragung der Highlights und LIVE-TICKER.

Mainz 05 gegen FC Bayern München live: Die Informationen zur Partie

Duell FSV Mainz 05 - FC Bayern München Datum Samstag, 01.02.2019, 15.30 Uhr Ort Opel Arena, Mainz Kapazität 27.000 Plätze

Mainz 05 gegen FC Bayern München heute live im TV sehen - so geht's!

Wer nicht die Chance hat, die -Partie zwischen dem FSV Mainz 05 und dem FC Bayern München vor Ort in der Opel Arena zu verfolgen, benötigt ein Abonnement des Pay-TV-Senders Sky. Der Sender aus Unterföhring hält die Live-Rechte an allen Samstagsspielen der Bundesliga.

Die Übertragung beginnt am Samstag traditionell um 14:00 Uhr. Ab dann versorgt die Sky-Vorberichterstattung Euch mit wissenswerten Informationen zu den Partien, die um 15:30 Uhr angepfiffen werden.

Einzelspiel und Konferenz: Sky zeigt / überträgt Mainz - FC Bayern heute live im TV

In der Folge habt Ihr die Wahl zwischen der Konferenz und den jeweiligen Einzelspielen. Wählt Ihr die Konferenz, verpasst Ihr keine wichtige Szene aus den fünf beteiligten Stadien, dementsprechend auch nicht, wenn zwischen Mainz 05 und dem FC Bayern etwas wichtiges passiert.

Solltet Ihr auf die Konferenz-Option setzen, die auf dem Sender Bundesliga 1 beziehungsweise Bundesliga 1 HD laufen wird, begleitet Euch Hansi Küpper am Mikrofon.

Ihr habt keine Lust auf die Konferenz, sondern wollt das Spiel Mainz 05 gegen den FC Bayern München im Einzelspiel sehen? Kein Problem: Auf dem Sky-Sender Bundesliga 2 beziehungsweise Bundesliga 2 HD werdet Ihr fündig.

Ab circa zehn Minuten vor Anpfiff wird Euch in diesem Falle Martin Groß aus der Opel Arena willkommen heißen.

Wird Mainz 05 vs. FC Bayern München heute live im Free-TV übertragen?

Da Sky in die Exklusiv-Rechte an sämtlichen Bundesliga-Spielen am Samstag besitzt, läuft das Duell zwischen Mainz 05 und dem FC Bayern nicht im Free-TV.

Wie bereits erwähnt, benötigt Ihr somit ein Abonnement, um die Samstagsspiele live und in voller Länge sehen zu können. Was ein solches Abo kostet und welche Kombinationsmöglichkeiten es gibt, entnehmt Ihr am besten der Homepage des Senders.

Mainz 05 gegen FC Bayern München heute im LIVE-STREAM sehen

Ihr seid am Samstagnachmittag unterwegs und könnt das Spiel zwischen Mainz 05 und dem FC Bayern nicht am TV-Gerät verfolgen? Kein Problem, sofern Ihr über ein Sky-Abo verfügt.

Trifft dies zu, habt Ihr dank Sky Go die Möglichkeit, die Partie in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt im LIVE-STREAM zu sehen.

Wenn die Sky-Go-Option in Eurem Vertrag integriert ist, könnt Ihr sämtliche Sky-Inhalte Eures normalen Abos auch im LIVE-STREAM verfolgen. Alles, was Ihr dafür braucht, ist die Sky-Go-App, die kostenfrei in allen gängigen Stores (Google-Play-Store, Apple-Store etc.) zur Verfügung steht.

Die Übertragungszeiten unterscheiden sich natürlich nicht vom linearen TV. Auch bei Sky Go beginnt die Vorberichterstattung zu Mainz 05 gegen Bayern München um 14:00 Uhr.

Mainz 05 gegen FC Bayern München heute live mit Sky Ticket sehen

Neben Sky Go habt Ihr auch die Möglichkeit, die Partie Mainz 05 gegen den FC Bayern mit Sky Ticket zu sehen – ohne Sky-Abo. Das Sky Ticket ist jederzeit kündbar und kostet Euch mit dem "Supersport-Ticket" im ersten Monat aktuell 14,99 Euro im Monat (ab dem zweiten Monat: 29,99 Euro pro Monat).

Es bietet Euch:

Alle Konferenzen: Bundesliga, & UEFA

Alle Spiele: Premier League &

Alle Formel 1 Sessions

Das Beste von Handball, Tennis & Golf

Einzelspiele der Bundesliga, 2. Bundesliga & UEFA Champions League live

Die Möglichkeit, auf zwei Geräten gleichzeitig zu streamen

Mainz 05 vs. FC Bayern München heute live: Die Aufstellungen

Die Aufstellungen werden traditionell rund eine Stunde vor Anpfiff bekanntgegeben. Sobald die Klubs ihre jeweilige erste Elf veröffentlicht haben, erfahrt Ihr es hier.

Mainz 05 vs. FC Bayern heute im LIVE-TICKER verfolgen

Wenn ihr es zeitlich nicht schafft, Mainz 05 gegen den FC Bayern im LIVE-STREAM oder TV zu sehen, könnt Ihr die Begegnung im LIVE-TICKER verfolgen. Hier gibt es zwar keine Bewegtbilder, aber alle Informationen.

Goal bietet einen solchen Ticker zum Spiel zwischen Mainz 05 und dem FC Bayern an. Neben blitzschnellen Aktualisierungen bei Toren, Großchancen oder sonstigen Highlights, versorgt Euch der Tickerer auch mit spannenden Fakten und Statistiken zu beiden Teams.

Mainz 05 vs. FC Bayern München heute: Wie sieht die Bilanz zwischen M05 und FCB aus?